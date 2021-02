Faren ble pågrepet av militæret under Myanmar-kuppet: − Vi vet ikke hvor han er

Mya Aye (54) visste at han ville være en av de første til å bli tatt. Da soldatene banket på døren før soloppgang natt til 1. februar, hadde han allerede pakket sekken. Siden har datteren ikke hørt fra ham.

Av Amund Bakke Foss

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Telefonlinjene var kuttet og internett var nede. På TV var det plutselig bare militærets kanal som fungerte.

I timene før militæret i Myanmar erklærte at de hadde tatt over makten, handlet de raskt i ly av nattemørket.

Den mangeårige militærkritikeren og demokratiforkjemperen Mya Aye hadde allerede skjønt at kuppet var rett rundt hjørnet.

Uken i forveien forberedte han datteren, som befinner seg i Europa, over telefon.

– Faren min forsto hva som var i ferd med å skje, og visste at han ville være i fare da militæret tok makten. Han snakket om hvilken risiko det er å åpent kritisere militæret, sier datteren Wai Hnin Pwint Thon (32) til VG i et telefonintervju søndag.

Derfor hadde Mya Aye allerede pakket en liten sekk, med tannkrem og andre småting, som han kunne ta med seg da militæret kom.

Et overvåkningskamera i nabolaget i Yangon, der familiens hjem er, fanget opp det som så skjedde: Klokken 05.40 ble familiefaren rolig ført vekk av minst fem væpnede soldater.

– Jeg fikk en melding av søsteren min om at pappa var tatt. Jeg forsøkte å ringe hjemmetelefonen, men linjen var brutt, sier Wai.

les også «Det er som å bli hjemsøkt»: Her er stemmene militærjuntaen vil blokkere

PÅGREPET: Wai Hnin Pwint Thon (32) sammen med faren Mya Aye (54), som ble pågrepet natt til 1. februar. Foto: Privat

Massepågripelser

I løpet av få timer den natten, i byer over hele Myanmar, var det ikke bare den verdenskjente og omstridte statslederen Aung San Suu Kyi og andre ledere som ble pågrepet, men også viktige politiske aktivister, kritikere og opposisjonelle. Bare de første dagene ble flere hundre pågrepet.

Lørdag denne helgen ble det utstedt en ny ordre som åpner for at myndighetene kan gjennomsøke private hjem og pågripe personer uten arrestordre.

Svært mange av disse menneskene er ennå ikke gjort rede for.

For hver dag som går vokser usikkerheten hos Wai Hnin Pwint Thon og resten av familien.

– Vi vet ennå ikke hvor min far holdes, sier hun.

Dømt til 65 års fengsel

I hele hennes liv har fengsel og politisk aktivisme vært tett flettet sammen. Faren, Mya Aye, som er et kjent navn i Myanmar, har vært fengslet to ganger tidligere.

Først ble han arrestert i 1989, da han var en av studentlederne i det som siden i Myanmar har blitt kalt 88-generasjonen.

I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte mot juntaen i hovedstadens gater. Den gangen hørte ikke familien fra ham på fem måneder. Han ble dømt til åtte års fengsel og løslatt i 1996.

Fakta om utviklingen i Myanmar * Tidligere kalt Burma. Grenser til Kina, Laos, Thailand, Bangladesh og India. * Hovedstad er Naypyidaw, største by er Yangon. * Anslagsvis 55 millioner innbyggere, fordelt på et areal dobbelt så stort som Norge. * Tidligere britisk koloni, uavhengig i 1948. De militære grep makten i 1962. * I august 1988 slo militærjuntaen hardt ned på demokratibevegelsen, som marsjerte i hovedstadens gater. * I 1990 ble det holdt valg. Nasjonalligaen for demokrati (NLD) med Aung San Suu Kyi i spissen vant, men militærjuntaen annullerte resultatet. * Militærjuntaen innledet i 2011 demokratiske og økonomiske reformer. Verdenssamfunnet svarte med å heve sanksjoner og åpne for handel og samarbeid. * NLD sikret seg flertall i Myanmars nasjonalforsamling under valget i november 2015. * Under valget i november 2020 sikret NLD seg på nytt flertall. * Grunnloven gir landets militære hver fjerde representant i nasjonalforsamlingen og dermed vetorett over grunnlovsendringer. * Landet har fått sterk internasjonal kritikk for behandlingen av den muslimske rohingya-minoriteten. Siden høsten 2017 har regjeringsstyrker drevet over 800.000 rohingyaer på flukt til Bangladesh. * I en omfattende rapport konkluderte FN-etterforskere i 2018 med at det fremdeles pågår folkemord mot de gjenværende rohingyaene. * Suu Kyi avviste i FN-domstolen ICJ i 2019 at Myanmar har begått folkemord og etnisk rensing mot rohingyaene. I 2020 beordret FN-domstolen Myanmar til å gjøre alt i sin makt for å forhindre folkemord på rohingya-folket. * 1. februar grep de militære på nytt makten i et kupp og satte Suu Kyi og andre politiske ledere i husarrest. Siden har det vært store demonstrasjoner i flere av landets byer. (NTB) Vis mer

I 2007 ble han arrestert på nytt, etter nye demonstrasjoner mot militæret, og dømt til 65 år i fengsel. I 2012, som en del av den demokratiske prosessen i landet, ble han løslatt sammen mange andre politiske fanger.

– Selv om vi som familie har opplevd dette før, gjør det oss ikke mindre bekymret, sier datteren til VG.

Wai Hnin har i over et tiår jobbet aktivt for løslatelse for politiske fanger i Myanmar, og igjen er hennes far en del av dem hun må kjempe for.

– Jeg prøver å holde meg objektiv og holde fokus på å hjelpe så mange som mulig. Nå er faren min igjen en av dem som trenger hjelp.

PROTEST: En buddhistmunk holder opp en plakat ved siden av et militært kjøretøy i Yangon søndag. Foto: REUTERS

Internett stengt på nytt – militæret rykker inn

I dagene rett etter kuppet var det stille i Myanmars største byer.

Unge mennesker i landet VG intervjuet da, sa at demonstrantene samlet seg og planla deres neste trekk.

Deretter, i større og større grad, for hver dag som gikk, fyltes gatene med massive protester mot militæret, mot kuppet og for løslatelsen av Aung San Suu Kyi og andre fanger.

les også Demonstrasjonene tilspisser seg i Myanmar: – De neste dagene blir avgjørende

Så langt har innblandingen fra militæret vært relativt dempet, men søndag kom det meldinger mange i Myanmar har fryktet å få:

Samtidig som juntaen truet med represalier mot dem som skjuler etterlyste aktivister, kom nyheten om at telenettet og landets internett kunne bli forstyrret fra klokken 01 natt til mandag. Blant annet har Telenor, som er en av de største teleoperatørene i Myanmar, fått beskjed av militærjuntaen om å stenge deler av sitt nett og blokkere flere nettadresser.

Som i så mange andre land, opp gjennom historien, er det nesten alltid et dårlig tegn når militæret stenger muligheten for å kommunisere og spre nyheter. Ofte skjer det i forbindelse med økt voldsbruk.

Natt til mandag kom det meldinger om økt militær tilstedeværelse i Myanmars største byer.

MASSEDEMONSTRASJONER: Demonstrasjoner mot militæret i Myanmars største by Yangon, den 10. februar. Foto: AP

– Uttalelser fra verdenssamfunnet holder ikke

– Jeg prøver å være håpefull, sier Wai Hnin.

Hun sier hun finner håp i at protestbevegelsen stadig blir større og at det er tegn til at noen politidistrikt støtter demonstrantene.

– Hva tenker du om verdenssamfunnets reaksjon på kuppet?

– Vi har fått mye oppmerksomhet, men uttalelser fra verdensledere skremmer ikke militæret. Uttalelsene må etterfølges av handlinger, som sanksjoner mot militærets selskaper.

32-åringen frykter for de neste dagene og ber innstendig om at verden fortsatt skal følge med.

– Vi trenger hjelp, avslutter hun.