Massiv flom etter at isbre brast i India: Frykter 100-150 kan være døde

Det er slått alarm i flere fylker i det nordlige India etter at en isbre i Himalaya brast søndag.

En stor flom skyller nå nedover Dhauli Ganga-elven i Chamoli-distriktet i India, etter at deler av en isbre i Uttarakhand-fjellene løsnet, melder India Today. Isbreen ligger i Tapovan-området i Himalaya.

Bilder viser enorme mengder vann som strømmer i voldsom fart nedover elven.

Lokale myndigheter frykter nå at mange menneskeliv kan ha gått tapt.

– Det reelle taller er ikke bekreftet ennå, men vi frykter at 100–150 mennesker er døde, sier Om Prakash fra myndighetene i Uttarakhand til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Indiske NDTV er flere mennesker i området nå evakuert. Hundrevis av politimenn skal ha blitt sendt til området for å starte redningsarbeid.

Lokalt politi skriver på Twitter at et lokalt vannkraftverk har blitt skadet, og at det medfører at vannstanden i elven stadig stiger.

Folk som bor nær Alaknanda-elven blir bedt om å forlate området snarest. Dhauli Ganga renner ut i Alaknanda som er en av to hovedstrømmer til Indias største elv Ganges.

Reuters skriver at flere av de nordlige fylkene har fått farevarsel.

Myndighetene har satt i gang en omfattende søk og redningsaksjon.

