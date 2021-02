150 savnet etter isbre-kollaps i India: Arbeidere reddet ut av tunnel

Tre personer er bekreftet omkommet og 150 er savnet etter oversvømmelsene som oppsto da deler av en isbre kollapset i Nord-India. Flere arbeidere som var innesperret i en tunnel er reddet ut.

Til stor jubel ble en av arbeiderne hentet opp fra den underjordiske tunnelen der han hadde sittet innsperret sammen med kolleger.

Det var et lite lyspunkt i det massive redningsarbeidet som foregår etter at store vannmasser strømmet nedover Dhauli Ganga-elven i Chamoli-distriktet i India søndag. Flommen skyldtes at deler av en isbre i Uttarakhand-fjellene løsnet, melder India Today. Isbreen ligger i Tapovan-området i Himalaya.

Bilder viser enorme mengder vann som strømmer i voldsom fart nedover elven.

– Vi har funnet tre omkomne, sa en talsperson for politiet til nyhetsbyrået AFP.

Lokale myndigheter frykter at langt flere menneskeliv kan ha gått tapt.

– Det reelle taller er ikke bekreftet ennå, men vi frykter at 100–150 mennesker er døde, sier Om Prakash fra myndighetene i Uttarakhand til nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge Indiske NDTV er flere mennesker i området nå evakuert. Hundrevis av politimenn skal ha blitt sendt til området for å starte redningsarbeid.

De fleste av de savnede er arbeidere på vannkraftanlegget Tapovan. Anlegget ligger ved siden av en demning som brast da den ble rammet av vannet og massene. Flere arbeidere satt innesperret i en tunnel, men alle disse skal være reddet ut.

Lokalt politi skriver på Twitter at et lokalt vannkraftverk har blitt skadet, og at det medfører at vannstanden i elven stadig stiger.

Folk som bor nær Alaknanda-elven blir bedt om å forlate området snarest. Dhauli Ganga renner ut i Alaknanda som er en av to hovedstrømmer til Indias største elv Ganges.

Indias statsminister Narendra Modi skriver i en melding på Twitter at nasjonen ber for sikkerheten til alle i området. Reuters skriver at flere av de nordlige fylkene har fått farevarsel.