LØSRIVELSE: Kampen for en egen katalansk stat har pågått i flere tiår. Søndag er det nytt parlamentsvalg i den økonomisk sterke regionen. Foto: Gisle Oddstad

Region-valg i Catalonia: − Regjeringen fengsler politiske motstandere

Lederen for separatistene befinner seg i politisk asyl i Belgia, ni andre politikere sitter fengslet i Spania. Det er bakteppet når den spanske regionen Catalonia søndag går til valg på nytt parlament.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er håpløst å drive politikk for et uavhengig Catalonia, og for en folkeavstemning om løsrivelse fra Spania, i et land hvor regjeringen fengsler politiske motstandere som kjemper for demokrati og folkestyre, sier Monica Silvia Guillen-Royo til VG.

Hun er førsteamanuensis ved Fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord Universitet i Bodø, og deltar i en grasrotbevegelse for katalansk uavhengighet fra Spania.

– For den folkelige bevegelsen jeg tilhører er det viktigste at de tre politiske partiene i Catalonia, som jobber for regionens uavhengighet, forhandler med den spanske regjeringen om tillatelse til å holde en ny folkeavstemning, sier Guillen-Royo.

Den katalanske akademikeren og politikeren har likevel ikke store forhåpninger om at et nytt parlament i Catalonia vil kunne utgjøre en forskjell i forholdet til den spanske sentralmakten.

– Vi har oppfordret både FN og Amnesty om å støtte kravet om at folkevalgte politikere i Catalonia, politiske fanger, settes fri fra fangenskap. Det politiske systemet i Spania skaper frykt i uavhengighetsbevegelsen i Catalonia. Det er uhørt i et land som er EU og NATO-medlem, mener Monica Silvia Guillen-Royo.

DEMONSTRASJONER: Sentrum av Barcelona bar preg av å være en slagmark under demonstrasjonene mot at ni katalanske politikere ble dømt til lange fengselsstraffer i oktober 2019. Foto: Gisle Oddstad

Nytt parlament Søndag velger den spanske regionen Catalonia nytt parlament. Prospanske politikere håper de skal klare å ta makten fra separatistene for første gang på ti år. Sosialdemokraten Salvador Illa, som tidligere har vært Spanias helseminister, leder de prospanske partiene. Meningsmålingene viser imidlertid ikke et tydelig flertall hverken for ham eller separatistpartiene som har sittet med makten siden 2011. Catalonia har vært en del av Spania siden senmiddelalderen, men har fortsatt eget språk og sterk regional identitet. Mange år med forsøk på «spanskifisering» under Francisco Franco førte til et sterkt ønske om selvstendighet blant mange. Dette er første valg siden 2017, samme år som separatistene forsøkte å erklære selvstendighet fra resten av Spania. Forsøket mislyktes, men spanske myndigheter slo hardt ned på regionen, og regionspresidenten Carles Puigdemont og flere andre valgte å gå i eksil. Separatistpartiene vant den gang et knapt flertall på 70 av 135 mandater i parlamentet, men vant ikke flertallet av stemmene. Også i år ventes valget blant annet å handle om hvorvidt Catalonia bør være selvstendig. Analytikere venter ikke at mye vil endre seg. Regionspresident Pere Aragones' parti, venstreorienterte ERC, og den borgerlige koalisjonen JxCat kommer til å konkurrere om overtaket på proseparatistisk side, mens det ventes at Illas parti PSC kommer til å ha overtaket blant de prospanske partiene. (NTB) Vis mer

VOLDELIG: Den «ulovlige» folkeavstemningen om katalansk uavhengighet, ble etterfulgt av voldelige opprør og demonstrasjoner i lang tid etterpå. Foto: Gisle Oddstad

– Langt fra en løsrivelse fra Spania

– Strengt tatt blir det ingen endring av de politiske maktforholdene i Catalonia gjennom regionens parlamentsvalg. Man er langt fra en løsrivelse fra Spania eller en løsning på de politiske problemene i Catalonia, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø, Marcus Buck.

Han er statsviter og gjennom mange år en kjenner av Spania og spansk politikk.

– Det er av mange satt likhetstegn ved situasjonen i Katalonia og den skotske uavhengighetsbevegelsen etter at Storbritannia gikk ut av EU, mens Skottland ikke ønsket å forlate den europeiske unionen?

– Det er en vesentlig forskjell ved at Storbritannia ikke har en skrevet grunnlov. Derfor var og vil en folkeavstemning i Skottland være mulig og lovlig. Det vil den ikke i Catalonia, sier Marcus Buck.

– Hvorfor ikke?

– Av den enkle grunn at den spanske grunnloven er skrevet, og i den står det helt klart av Grunnloven står over nasjonen. Det er derfor Spania aldri har tillatt partiene i Catalonia som arbeider for løsrivelse fra Spania, å kunne avholde en lovlig folkeavstemning, sier den norske statsviteren.

SPRÅK OG KULTUR: For katalanere flest er det fritt å kunne dyrke sin regionale kultur og snakke sitt eget katalanske språk, en viktig demokratisk rett. Foto: Gisle Oddstad

– Vil ta mellom ti og åtte år

Marcus Buck sier at det ikke er utenkelig at Catalonia kan komme til å løsrive seg fra den spanske staten gjennom en lovlig folkeavstemning.

– Men det vil ta mellom åtte og ti år. Først må det finne sted en folkeavstemning i hele Spania om en grunnlovsendring, sier han.

– Det enkleste og mest nærliggende, og som har et solid flertall, er et utvidet selvstyre av Catalonia på linje med det som Baskerland har, sier Marcus Buck.

Han legger til at det den fastlåste situasjonen og en løsning virker å være langt unna.

– Dette regionvalget løser ingenting. Når uavhengighetsforkjemperne sier at Spania har politiske fanger, svarer de som støtter sentralmakten i Madrid at, «Nei, det det finnes ikke politiske fanger i Spania. Men det er politikere som sitter i fengsel». Det er betegnende for hvordan situasjonen mellom Barcelona og Madrid er, sier Spania-kjenner Marcus Buck.