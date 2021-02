Fikk flydeler i hagen – politiet sjokkert over at ingen er kommet til skade

Et passasjerfly på vei til Honolulu fra Denver måtte snu etter å ha fått motorproblemer. Fra himmelen regnet det motordeler ned i hagen til innbyggerne i byen Broomfield i Colorado.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har fått melding om at et fly over Broomfield hadde motortrøbbel og at det har sluppet flydeler over flere nabolag rundt klokken 13.08. Ingen skader er meldt på dette tidspunktet.

Meldingen over ble sendt ut av politiet i byen Broomfield i Colorado på Twitter lørdag.

Senere har de postet flere nye meldinger, der de ber folk ta kontakt dersom «de har flydeler i hagen», og «dersom de har blitt skadet av fallende flydeler».

Politiet ber også folk om å la dem ta seg av flydelene, slik at de kan skaffe seg full oversikt over omfanget.

Flydelene kommer fra flighten 328 tilhørende selskapet United Airlines. Flyet var på vei fra Denver i Colorado til Honolulu på Hawaii, men måtte snu på grunn av motortrøbbel, skriver CNN.

Ifølge de amerikanske luftfartsmyndighetene (FAA) var det flyets høyre motor som fikk problemer, skriver NTB.

Flyet, som ifølge The Denver Channel hadde 231 passasjerer og ti ansatte om bord, landet trygt på flyplassen i Denver klokken 13.30 lokal tid, sier en talsperson for flyplassen til CNN.

Flere innbyggere i Broomsfield la ut meldinger i sosiale medier om en eksplosjon, og bilder viste også et fly på himmelen med en hale av røyk etter seg.

– Mange sa de hørte en veldig høy eksplosjon, noe som gjorde at mange ble urolige. Så begynte de å se det de trodde var et fly som falt ned fra himmelen, sier politiets talsperson Rachel Welte til CBS Denver.

Til The Denver Channel sier hun at flere av flydelene har falt ned i parken Commons Park, som hun beskriver som en populær park med mye folk.

– Denne parken, på en dag som i dag når det ikke er så kaldt som det var forrige helg – vi kunne hatt hundrevis av mennesker her. Og det at vi ikke har fått meldinger om at noen er kommet til skade, det er fullstendig sjokkerende for meg, sier hun.