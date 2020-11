BIDEN-BUSS: En av bussene brukt av valgkampen til presidentkandidat Joe Biden ble omringet av Trump-supportere på vei til Austin, Texas sent fredag kveld norsk tid. Her er en Biden-buss fra en valgkampmøte i Iowa 2019. Foto: Joshua LOTT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Valgmøte avlyst etter at Trump-tilhengere omringet buss

En av bussene til Biden-kampanjen ble omringet av Trump-supportere på vei mot Austin, Texas. Et planlagt valgkamp-arrangement ble avlyst som følge av hendelsen.

Kampanjebussen var på vei fra San Antonio til et valgarrangement i Austin i Texas, da den ble omringet av kjøretøy fra Trump-leiren som forsøkte å senke farten og presse bussen av veien, sier en representant fra Biden-kampanjen til CNN.

Hverken Joe Biden eller Kamala Harris var om bord på bussen.

På ett tidspunkt skal Trump-tilhengerne ha senket farten ned til rundt 30 kilometer i timen på motorveien. Rundt hundre kjøretøy skal ha omringet bussen, ifølge Biden-kampanjens representant.

Kampanjeansatte om bord skal ha blitt oppskaket av hendelsen, men ingen ble skadet.

Førerne skal angivelig være fra en gruppe som er kjent i deler av Texas for å støtte Trump ved å kjøre i kortesjer med Trump-flagg festet på bilene sine.

Følget skal ha begynt å rope skjellsord mot kampanjefølget til Biden, for så å prøve å blokkere veien.

Passasjerene om bord på bussen ringte til slutt til politiet, som måtte rykke ut og ledsage bussen resten av veien frem til Austin. Det planlagte valgarrangementet senere på kvelden ble avlyst.

– I stedet for å delta i konstruktive samtaler om de ulike visjonene som Joe Biden og Donald Trump har for landet vårt, bestemte Trump-supportere i Texas seg i dag for å sette våre ansatte, støttespillere og andre i fare, sier kommunikasjonsdirektør for Bidens kampanje i Texas, Tariq Thowfeek til CNN.

– Vår følgere vil fortsette å organisere sine lokalsamfunn for Joe Biden, Kamala Harris og Demokrater på listen. Til innbyggerne i Texas som avbrøt våre planer i dag: Vi snakkes 3. november, legger Thowfeek til.

Kort tid etter nyheten ble kjent har president Trump postet en video på Twitter av en Biden-buss omringet av Trump-supportere i biler. Det er ikke sikkert at bussen på videoen er den samme som var på vei til Austin.

– JEG ELSKER TEXAS, skriver presidenten som følgetekst til videoen han poster.

