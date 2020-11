Trump talte etter dramatisk valgnatt: − Dette er en svindel mot det amerikanske folket

WASHINGTON DC (VG) Etter det som nå går mot en svært nervepirrende opptelling av de gjenværende stemmene i USA, mener Donald Trump at han vil gå til høyesterett for å få resultatet avgjort.

08.20 onsdag morgen norsk tid gikk Donald Trump på talerstolen i Det hvite hus, etter en lang og dramatisk valgnatt i USA. Presidentens familie sto bak ham mens han talte.

Han startet med å takke det amerikanske folket og sin familie.

– Vi var klare til å feire, men så ble alt avlyst. Vi har fått millioner av stemmer i dag, men en veldig trist gruppe med mennesker prøver å ødelegge for oss, sa Trump.

Videre listet han opp flere seire, også i stater som ennå ikke er avgjort.

– Vi vant Florida med stor overvekt, det var ikke ventet. Vi vant Ohio og Texas og Georgia. De klarer ikke ta oss igjen. Vi vant Nord-Carolina, de kan ikke ta oss igjen der. Vi vinner mest sannsynlig Pennsylvania. Vi kommer til å vinne Michigan. Vi vinner Wisconsin. Vi trenger ikke engang alle de statene vi vinner nå. Ingen har sett noe liknende dette før.

Videre sa han at han ikke ønsket videre telling av stemmer:

– Vi kommer til å gå til høyesterett. Vi vil at all stemmegiving skal stoppe. Vi vil ikke at de skal finne stemmesedler klokken 4 om morgenen og legge dem til på lista, sier Trump.

– Dette er en svindel mot det amerikanske folk, en skam for landet vårt.

– Så langt jeg kan se har vi vunnet.

Biden: - På vei mot seier

Like før klokken syv talte Demokratenes kandidat Joe Biden fra Wilmington, Delaware, der Biden har fulgt med på opptellingen av stemmene sammen med familien sin.

– Det kjennes bra ut der vi er nå. Vi tror vi er på rett spor til å vinne dette valget, sa Biden da.

På det tidspunktet var rundt halvparten av stemmene telt opp. Foreløpig har Demokratene en knapp ledelse, slik meningsmålingene har spådd.

Likevel er resultatet langt fra det brakvalget som mange demokrater hadde håpet på på forhånd. Ingen ting er foreløpig avgjort i spørsmålet om hvem som til slutt vil stå igjen som USAs neste president.

Mens Biden talte tok Donald Trump raskt til Twitter.

– Vi leder stort, men de forsøker å stjele valget. Vi kommer aldri til å la dem gjøre det. Ingen kan stemme etter at valglokalene er stengt, skriver presidenten.

Meldingen er markert som villedende av Twitter.

NUPI-sjef: Ikke Trump som avgjør

Ulf Sverdrup, forsker og NUPI-direktør, sier at man må stole på at USA har gode prosedyrer til å kåre en vinner etter nattens presidentvalg.

– Det er ikke Trump som avgjør dette valget, sier Sverdrup til VG.

Etter at USAs president onsdag morgen erklærte seg som valgets vinner i en tale fra Det hvite hus, sier Sverdrup at Trump har gjort et overraskende godt valg, sammenlignet med meningsmålingene i forkant.

Men Sverdrup presiserer:

– Valget er ikke avgjort. Og det er ikke Trump som avgjør dette valget.

– Mange hadde jo sagt på forhånd at Trump kom til å gå til domstolene, selv om det er drøyt å gjøre det med utgangspunkt i at avgitte stemmer ikke skal telles. Men nå må disse prosessene få gå sin gang. Vi må kunne stole på at systemet er solid og vil komme fram til det riktige resultatet.

Sverdrup legger til at presidentvalget mer enn noe annet ble en folkeavstemning om Donald Trump:

– Trump har gjort et bedre valg enn ventet, og Biden har gjort det dårligere enn ventet.

– Det er ganske spesielt av en president å erklære seg som vinner før stemmene er talt opp. Det lover ikke godt for tilliten til valgresultatet. Nå må vi bare håpe at systemet som teller og som skal erklære en vinner, er robust, sier Paal Sigurd Hilde, forsker ved Institutt for Forsvarsstudier.

– Trump ser ut til å ha lyktes godt med sin valgkampinnspurt, men valget er altså ikke avgjort, presiserer Hilde.

