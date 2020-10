BRUTAL KONFLIKT: Konflikten mellom Armenia og Aserbadsjan har påført sivile store lidelser. Bildet er tatt etter et artilleriangrep 17. oktober. Foto: AP

Håp om fred i blodig konflikt

Armenia og Aserbadsjan skal ikke utføre målrettede angrep mot sivile. Dette er ett av tiltakene landene har blitt enige om under fredsforhandlinger i Geneve.

Fredag ble utenriksministrene i de to landene enige om å intensivere prosessen for å løse konflikten mellom de to landene, etter å ha hatt samtaler i Geneve.

Det kommer frem i en uttalelse ført i pennen av utsendinger fra Russland, Frankrike og USA, melder nyhetsbyrået Reuters.

Flere hundre mennesker har mistet livet etter en måned med harde kamper om enklaven Nagorno-Karabakh.

Under samtalene i Sveits ble utenriksministrene enige om at de ikke skal utføre målrettede angrep mot sivile.

Det var også enighet om at landene skal utveksle drepte soldater, og utlevere lister med navn på krigsfanger med tanke på eventuell utveksling.

De siste ukene har de krigførende partene inngått tre våpenhvileavtaler, uten at det har ført til en slutt på krigshandlingene i den omstridte enklaven Nagorno-Karabakh.

Så sent som for en uke siden sa Armenias statsminister at sier det ikke finnes noen diplomatisk løsning på striden i Nagorno-Karabakh. Samtidig ba han armenere verve seg frivillig til fronten.

Tidligere i oktober sa statsminister Nikol Pasjinian at landet er villig til å gjenoppta fredsprosessen med Aserbajdsjan. En våpenhvile ble forhandlet fram i 1994, men ingen varig fredsløsning har kommet på plass.

– Vi må innse at Karabakh-spørsmålet, ikke minst på dette tidspunktet og for en lang tid, ikke vil ha en diplomatisk løsning, sa statsministeren i en videomelding onsdag.

De siste ukene har det kommet meldinger om at både barneskoler og sykehus er blant bygningene som har blitt lagt i grus som følge av rakettangrep.

– Den pågående konflikten i og utenfor Nagorno-Karabakh utsetter barn for en forferdelig og uakseptabel påkjenning. Utallige barn og familier har opplevd ekstreme psykologiske traumer og nød i flere uker, skriver FNs barnefond, Unicef, i en uttalelse sist lørdag.

