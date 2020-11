MOTIVERER: Utenfor valglokalene i Jacksonville er det DJ, karaoke og food trucks. Demokraten Angie Nixon (foran) er kongressrepresentant for byen. Foto: Gisle Oddstad, VG

Svarte samler krefter mot Trump

JACKSONVILLE, FLORIDA (VG) Politibrutalitet og coronadødsfall. Afrikanskamerikanerne har hatt et særlig tøft år. Nå håper demokratene at det kan sikre dem seier.

– Vi prøver å få alle svarte til å stemme. Rettferdigheten står på spill, sier Angie Nixon (36).

Hun er kongressrepresentant for demokratene fra Jacksonville helt nord i Florida. For åtte uker siden fødte hun en datter, og under svangerskapet var hun smittet av coronaviruset. Men ingen av delene har hindret henne i prøve å få flest mulig svarte amerikanere til å gå til valglokalene tirsdag – om de ikke allerede har forhåndsstemt.

fullskjerm neste APPELL: Angie Nixon snakker til velgere og aktivister i Jacksonville på et valgkamparrangement lørdag, foran bildet av visepresidenkandidat Kamala Harris.

Senator til VG: Tror på rekordmange svarte velgere

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden (77) står generelt sterkt blant svarte, latinamerikanere (foruten cubanerne) og yngre i Florida. Men disse velgergruppene er ikke helt til å stole på.

I 2016 var det 150.000 svarte av dem som stemte i 2012 i Florida som ikke brukte stemmeretten sin. Dette bidro til at Trump fikk en knepen seier i vippestaten, og dermed til at han ble USAs president.

Nå tror flere at valgdeltagelsen blant svarte amerikanere vil skyte i været.

Black Lives Matter-demonstrasjonsbølgen i kjølvannet av det brutale politidrapet på George Floyd, det faktum at coronapandemien rammer svarte uforholdsmessig hardt, og at fargede Kamala Harris er demokratenes visepresidentkandidat, vil trolig gjøre at flere engasjerer seg i politikk.

– Jeg tror virkelig det blir annerledes i dette presidentvalget. Vi ser allerede rekordhøye tall for afrikanskamerikansk valgdeltagelse, og jeg er sikker på at det fortsetter å øke, sier New Jersey-senator Cory Booker til VG under et valgkamparrangement i Jacksonville lørdag.

Booker stilte som presidentkandidat under demokratenes primærvalg, men trakk seg i januar.

fullskjerm neste SELFIE: Senator Cory Booker tar en selfie med en velger under et valgkamparrangement i Jakcsonville lørdag.

Hardt rammet av corona

Afrikanskamerikanere har langt større risiko for både å bli smittet og å dø av corona enn resten av befolkningen i USA. Rundt én av 1000 svarte amerikanere har dødd av covid-19 siden februar, mens én av 2150 hvite amerikanere har mistet livet, ifølge Vox.

Flere analytikere peker på sosioøkonomiske årsaker for å forklare dette: At mange svarte jobber i førstelinjen, må gå på jobb, bor tett, kjører kollektivt, at færre har høyere utdanning og flere har dårligere tilgang til helsevesen og mindre kunnskap om viruset.

Anita Brown (56) er en av USAs svarte coronaenker. Mannen hennes William Kenneth Brown (64) døde på sykehuset på deres 35. bryllupsdag 3. august, etter å ha blitt smittet av viruset kort tid før.

Han gikk fra å være sliten og medtatt uten appetitt til full lungebetennelse og intubering på to uker. Brown fikk lov til å komme inn på sykehuset for å ta farvel med ektemannen.

– Jeg la hodet mitt på brystet hans i 30 minutter, helt til det sluttet å slå. Da kysset jeg ham på munnen gjennom munnbindet og sa «gratulerer med bryllupsdagen», sier Brown gråtkvalt da vi besøker henne hjemme i Jacksonville.

I SORG: Anita Brown gråter da hun forteller historien om sin avdøde mann. Men hun sier at hun forsøker å ha gode dager også. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Jeg aner ikke hvor eller hvordan han ble smittet, sier enken, som selv er sykepleier.

Enken Brown tror mange svarte blir smittet og alvorlig syke av corona fordi de har et dårlig kosthold, som igjen fører til livsstilssykdommer som gjør dem mer utsatt. Men så vidt henne bekjent hadde ikke mannen hennes dette.

Velgerne Biden må ha

Utenfor valglokalene i Jacksonville er det freestyle rap, matboder, karaoke, liv og røre. Alt for å få folk til å stemme. Listen over organisasjoner som retter seg mot de svarte velgerne er lang: Black Voters Matter. Parade to the Polls. New Florida Majority. National Council of Negro Women. Alle er de representert her.

fullskjerm neste BLIKKFANG: Valgplakatene står langs veien utenfor valglokalene i Jacksonville. Aktivistene roper og vinker til bilistene.

Gregory Maxwell (41), som opprinnelig er fra Jamaica, er en av dem som ikke stemte i 2016. Han likte hverken Trump eller Hillary Clinton, sier han. Men i år er det annerledes.

– Nå er det ingen tvil om at jeg skal stemme på Biden. Denne gangen føler jeg at valget angår meg, sier han, og forteller at han er flymekaniker i marinen, og at han har jobbet lenge i Midtøsten.

STEMTE IKKE I 2016: Gregory Maxwell (41) er en av dem som satt hjemme ved forrige valg, men som nå skal stemme – på Biden. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Trump er forsvarets øverste sjef, men så snakker han stygt om militæret. Det er helt uhørt. Jeg har mistet flere venner i krigen, sier Maxwell.

Demokratene får også en ny stemme i Anthony Watley (22). Han er fotballproff på East Carolina Pirates.

STEMTE FOR FØRSTE GANG: Den amerikanske fotballspilleren Anthony Watley (22) stemte lørdag i sitt første presidentvalg. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Jeg har ikke vært interessert i politikk før nå. Men når jeg ser opptøyene og Black Lives Matter-demonstrasjonene, føler jeg at jeg må heve stemmen, sier han til VG.

Publisert: 03.11.20 kl. 07:43