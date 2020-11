Trolig terrorangrep i Wien - én drept

Det har blitt åpnet ild på seks forskjellige stedet i Wien. Flere gjerningspersoner har tatt livet av én person og skadet flere andre.

Oppdatert nå nettopp

Det hele begynte i 20-tiden ved Seitenstettengasse. Da begynte flere mistenkte med rifler å skyte.

Det har til sammen funnet sted seks skyteepisoder i den østerrikske hovedstaden.

Det er Karl Nehammer, innenriksministeren i Østerrike, som til kringkasteren ORF sier at det trolig er snakk om et terrorangrep begått av flere personer.

En talsperson for ambulansetjenesten opplyser at én person er drept og at flere er skadet. En annen talsperson for sykehusene i Wien-regionen opplyser at tre personer er fraktet til sykehus i forbindelse med angrepet.

Politiet legger til at det er uklart om den drepte er en av de mistenkte eller offeret.

Politiet rykket ut med alt av tilgjengelige mannskaper mandag kveld. De ba raskt folk holde seg innendørs og unngå å dele videoer og bilder av det som skjer.

forrige















fullskjerm neste

En politiansatt er blant de skadede.

Gjerningspersoner oppgis å ha rømt fra stedet, og det meldes også om at mange mennesker flykter fra stedet.

Ifølge lederen for israelske trossamfunnet i Østerrike, Oskar Deutsch, var synagogen og kontorene ved Seitenstettengasse stengt da skytingen startet. Han påpeker også at det ikke er klart om synagogen var målet.

Han ber alle som oppholder seg i området om å holde seg innendørs.

Politiet opplyser mandag kveld at offentlig transport ikke lenger stopper i sentrum av byen.

– Hold dere inne og borte fra offentlige steder, skriver de på Twitter.

Er i Wien

Kenan Buhic (22) fra Stavanger forteller at han var på vei til Stephansplatz, som er ti minutters gange fra Schwedenplatz, da han hørte over høytalerannlegget på undergrunnsbanen at flere linjer var stengt.

Han gikk av og fortsatte mot plassen til fots. Han snudde da han fikk tilsendt en link fra VG, hørte sirener og så at folk begynte å trekke seg vekk.

Buhic, som til vanlig studerer i Tyskland, forteller at han og en venninne nå oppholder seg i en bar halvannen kilometer fra Stephansplatz.

– Det går greit, men er ganske ubehagelig. Det er jævlig kjipt, sier Buhic.

Publisert: 02.11.20 kl. 20:52 Oppdatert: 02.11.20 kl. 22:39

Mer om Wien