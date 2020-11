Minst fire døde etter terrorangrepet i Wien

Ytterligere en kvinne er død etter angrepet i Wien mandag kveld og syv personer skal være livstruende skadet.

– Tankene mine er med ofrene og deres familier, skriver innenriksminister Karl Nehammer på Twitter etter at det er bekreftet at en fjerde person er død etter terrorangrepet i Wien mandag kveld.

Angrepet begynte i 20-tiden ved Seitenstettengasse i sentrum av den østerrikske hovedstaden, der flere mistenkte bevæpnet med rifler begynte å skyte rundt seg.

Totalt tre personer – to menn og en kvinne – ble drept i angrepet, opplyste myndighetene tirsdag morgen. Senere bekrefter innenriksminister Karl Nehammer overfor nyhetsbyrået APA at ytterligere en person, en kvinne mellom 40 og 50 år, har dødd på sykehuset.

Syv av de minst 15 personene som ble skadet i angrepet har livstruende skader, sier medisinsk direktør Michael Binder i Wiens sykehusforening ifølge Der Standard.

Ifølge nyhetsbyrået AP startet skytingen i et livlig område der folk nøt en siste kveld ute før en ny corona-nedstengning skulle tre i kraft ved midnatt.

Angrepet skal ha startet i nærheten av dette området i Seitenstettengasse. Politiet mener det er flere ulike åsteder for skytingen, og ser nå på over 20.000 videoer de har fått tilsendt:

Inneriksminister Nehammer kaller det for et angrep på Østerrikes demokrati.

– Vi har vært et sterkt og voksende demokrati i 75 år. Gårsdagens angrep er et angrep på våre verdier og et totalt uegnet forsøk på å svekke vårt demokratiske samfunn, skriver han.

Gjerningsmann pågrepet: – Var IS-sympatisør

Én av de antatte gjerningspersonene ble skutt og drept av politiet mandag kveld.

Innenriksministeren omtaler ham som en islamsk terrorist, og sier at han var utstyrt med et belte med eksplosiver, men dette var falskt, ifølge politiet.

– Attentatmannen var en IS-sympatisør, sier ministeren på en pressekonferanse tirsdag morgen, og la til at politiet har gjort flere søk på den mistenktes hjemsted.

Minst én gjerningsperson er fortsatt på frifot, og innenriksministeren sier til kanalen ORF-TV at den eller de er «tungt bevæpnet og farlige», skriver Reuters.

Bes holde seg innendørs

Sebastian Kurz, landets statsminister, omtaler også skyteepisodene som et terrorangrep.

– Jeg vil takke alle nødetatene som risikerer livet, spesielt i dag, for vår sikkerhet. Politiet vil handle tydelig overfor gjerningsmennene bak dette grusomme terrorangrepet, skrev han på Twitter mandag kveld.

Til kanalen ZiB Spezial sier statsministeren at angriperne var «veldig profesjonelle» i måten de var forberedt på, og at de hadde flere våpen.

VÆPNET POLITI: : Østerriksk politi holder vakt mens publikum forlater operahuset i Wien etter angrepet. Foto: CHRISTIAN BRUNA / EPA

Politiet var raske med å be folk holde seg innendørs etter de første meldingene om skyting, og de har også bedt folk om å unngå å dele videoer og bilder av det som skjer på sosiale medier.

Bevæpnede politifolk ba utover kvelden mandag fotgjengere og syklister om å forlate sentrum, skriver NTB. Også biler ble bedt om å snu. Helikoptre ble tatt i bruk, og tjenestemenn ropte at folk skulle trekke bort fra gatene og inn i bygninger.

Statsminister Sebastian Kurz opplyser at landets hær er satt inn for å bistå med å stå vakt for å avlaste politiet.

Også tirsdag er befolkningen i Wien blitt bedt om å holde seg hjemme. Det vil heller ikke være skoleplikt, slik at foreldre kan holde barna hjemme.

Er i Wien: – Det er ganske ubehagelig

Kenan Buhic (22) fra Stavanger forteller at han var på vei til Stephansplatz, som er ti minutters gange fra Schwedenplatz, da han hørte over høytalerannlegget på undergrunnsbanen at flere linjer var stengt.

Han gikk av og fortsatte mot plassen til fots. Han snudde da han fikk tilsendt en link fra VG, hørte sirener og så at folk begynte å trekke seg vekk.

les også Prest skutt i Lyon – én mistenkt arrestert

Buhic, som til vanlig studerer i Tyskland, forteller at han og en venninne nå oppholder seg i en bar halvannen kilometer fra Stephansplatz.

– Det går greit, men er ganske ubehagelig. Det er jævlig kjipt, sier Buhic.

Erna Solberg: – Må stå sammen mot hat og vold

Angrepet kommer kort tid etter angrepet i en kirke i Nice i Frankrike. Frankrikes statsminister Emmanuel Macron skriver på Twitter at franskmennene deler østerrikernes sjokk og sorg.

– Etter Frankrike, så har et fredelig land blitt angrepet. Dette er vårt Europa. Vi vil ikke gi etter, skriver han.

Norges statsminister Erna Solberg kommer med følgende kondolanse på Twitter:

– Grusomme angrep i Wien. Mine tanker er med ofrene, deres familie, og Østerrikes befolkning. Vi må stå sammen mot hat og vold.

Uklart om synagoge var mål

Det ligger et jødisk trossamfunn like ved der minst en av skyteepisodene fant sted. Det er uklart om denne bygningen var målet.

Ifølge lederen for israelske trossamfunnet i Østerrike, Oskar Deutsch, var synagogen og kontorene ved Seitenstettengasse stengt da skytingen startet.

Selv om ikke det er klart at det pågående angrepet i Wien er rettet mot synagogen i byen, har dansk politi likevel skjerpet sikkerheten rundt synagogene i København. Flere gater i området rundt er sperret av.

– Vi har tatt noen preventive sikkerhetsforanstaltninger og hevet beredskapen, sier visepolitiinspektør Rasmus Agerskov Schultz til det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Politiet i Oslo sier til NTB at de følger angrepet i Wien fortløpende.

– Synagogen i Oslo er et objekt som politiet allerede har god dialog med i hverdagen. Vi vurderer situasjonen fortløpende og har økt årvåkenheten opp mot sårbare objekter, sier operasjonsleder Line Skott.

