ENGSTELIG FOR VALGRESULTATET: Fembarnsmoren Grace Sbalchiero stemmer på Biden, men er redd for hva som kommer til å skje hvis han vinner. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Bor i stater der valget er avgjort: − Stemmen min betyr ikke noe

INDIANA/ILLINOIS (VG) Grace Sbalchiero (39) bor i den helrøde staten Indiana og stemmer på Biden. Janet Ogrodny (43) bor i den helblå staten Illinois og stemmer på Trump.

Selv om de er uenige politisk har de minst én ting til felles: Stemmeseddelen de leverer i årets valg kommer ikke til å påvirke hvem som blir USAs neste president.

I det amerikanske valgsystemet tar nemlig vinneren alt.

Det vil si at den kandidaten som får flertall i en stat, får alle statens valgmenn/kvinner. Den av Trump eller Biden som får 270 eller flere valgmenn/kvinner, vinner valget.

HÅPER PÅ SEIER: Janet Ogrodny er for en sterk fagbevegelse, og mener Trump er riktig mann for å sikre dette. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Kandidatene bruker derfor mye tid i såkalte vippestater, hvor resultatet ikke er gitt.

Både Grace og Janet bor i delstater som regnes som avklarte, hvor stemmer som bryter med det overveldende flertallet egentlig ikke vil bety noen ting.

– Jeg mener det er viktig å stemme. Selv om jeg bor i en blå stat er det viktig for meg å vise Donald Trump at jeg støtter ham, sier Janet og fester Trump-skiltet som står i blomsterbedet litt ekstra godt.

I nabostaten Indiana er det ingen Biden-skilt utenfor plenen til Grace, men hun har et lite klistremerke på bilen sin hvor det står «Any functioning adults 2020»

– Det føles som at stemmen min betyr ikke noe, sier Grace på spørsmål om hva hun tenker om at hun avlegger en blå stemme i en helrød stat.

LEKESTUND: Datteren Ollve leker i stuen, og synes det er gøy å bli tatt bilder av. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Fembarnsmoren Grace fra Gary, Indiana og tobarnsmoren Jane fra Chicago, Illinois har på tross av ulik politisk tilhørighet – overraskende mange likheter.

De er begge kvinner i cirka samme alder, de har barn og barnebarn som er avhengig av medisinsk hjelp. De er opptatt av helsepolitikk, og er begge redde for hva som kommer til å skje etter valgt.

På tross av alt dette – har de total ulik oppfatning om hvor landet er i dag, og hvor det bør være.

NABOLAGET I INDIANA: I området hvor Grace bor er det fullt av Trump-flagg. Selv tør hun ikke ha Biden-skilt i hagen. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Janet forteller at hun nå har fått nok av å bo i den helblå staten Illinois, og at hun og ektemannen har bestemt seg for å flytte til Indiana. Hun mener demokratene som sitter på makten i Chicago er korrupte.

– Vi føler oss ikke lenger trygge her, sier Janet mens hun står utenfor huset hun og mannen har bodd i og oppdratt sine to barn i de siste 16 årene.

– Det er en økning i kriminaliteten, og vi flytter til Indiana for å være nærmere likesinnede, og fordi skattene er lavere der.

Når hun flytter tar hun med sine to voksne barn som fortsatt bor hjemme, og to barnebarn som alle bor i huset hennes.

FÅ TRUMP-SKILT: I nabolaget til Janet er det få Trump-skilt. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Liker grensemuren

Grace deler historier om hvordan det har vært å vokse opp i en helrød stat som tredje generasjons meksikaner, men hun har aldri vurdert å flytte.

– Trump har gjentatte ganger snakket stygt om meksikanere, og jeg vet at det er flere rasister som bor i min stat, og enkelte ganger har jeg vært redd for å gå på butikken.

Janet trekker spesielt frem Trumps grensemur mot Mexico som en av de politiske tiltakene som hun er for.

– Jeg er veldig for muren som Trump bygger mot Mexico. Det for mange innvandrere som kommer inn, spesielt fra Mexico og tar jobbene til amerikanerne.

STEMMER FOR FØRSTE GANG: Datteren til Grace, Mia (18) skal stemme for aller første gang i år. Hennes stemme går til Biden. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

Både Grace og Janet har nære familiemedlemmer som er avhengig av medisinsk hjelp. Janet har barnebarnet, og Grace har datteren sin.

– Biden har vært tydelig på hvor han står. Han mener helsehjelp er en menneskerett, og at jeg må få velge hvor jeg får den hjelpen min familie trenger, sier Grace og forteller at familien i dag har en god helseforsikring gjennom mannens jobb – og at de er privilegerte nok til å kunne velge hvilket sykehus utenfor Indiana som skal behandle datteren deres.

Grace på sin side er redd for at Biden kommer til makten og fjerner forsikringen som familien hennes har gjennom mannens jobb i fagbevegelsen. Hun mener Biden ikke er støttende til fagbevegelsen, og at hvis han blir president vil dette påvirke hele familien.

Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

De har også veldig ulikt syn på hvordan de mener presidenten har håndtert corona:

– Jeg synes Trump har håndtert coronapandemien på en bra måte. Han stengte ned på riktig tidspunkt, og han har gjort så godt han kan etter det, sier Janet.

– Coronapandemien viser tydelig hvorfor vi trenger en ny leder i dette landet. Trump har gjort slik at vi har mistet over 220.000 liv. Det kunne vært unngått, sier Grace.

KLISTREMERKE: Grace har ikke noe Biden-skilt i hagen, men et lite klistremerke på bilen sin. Foto: Camilla Svennæs Bergland / VG

En ting de i hvert fall enige om, og det er at de er begge redde for hva som kommer til å skje etter valget:

– Jeg håper selvfølgelig på at Biden vinner, men jeg er også redd for at vi kommer til å se opptøyer hvis Trump taper, sier hun og forteller at hun ikke har Biden skilt utenfor huset sitt i frykt for represalier fra naboer hvis Biden vinner.

– Jeg er redd for opptøyer og demonstrasjoner, slik vi har sett de siste månedene. Hvis Biden vinner tror jeg det går neden om å hjem med ikke bare USA, men også med verden.

