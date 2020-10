Nice-angrepet: Dette vet vi om den terrormistenkte

Fransk politi bekrefter at det er en 21 år gammel tunisisk mann som er skutt og pågrepet etter knivangrepene i en kirke i Nice torsdag. Han er alvorlig skadet, men i live.

I leiligheten til mistenkte ble det funnet to telefoner og en koran, ifølge den franske avisen Le Figaro.

Han skal ha ankommet landet via Italia sent i september, og deretter tatt seg videre til Frankrike.

Alvorlig skadet

Fire politikonstabler konfronterte den antatte gjerningsmannen i kirken. Da skal han ha nærmet seg politiet og ropt «Allahu akbar», sier aktor Ricard.

Politiet løsnet deretter skudd på mannen.

– Han er fremdeles alvorlig såret, forteller antiterror-aktoren torsdag kveld.

Ifølge den franske avisen Le Figaro, ble det funnet 14 kulehylstre på bakken.

Antiterror-aktor Jean-François Ricard forteller at den antatte gjerningsmannen skal ha kommet til Nice via togstasjonen.

Overvåkningskameraer har fanget opp at han klokken 06.47 gikk inn på togstasjonen i Nice, hvor han skiftet klær. Han forlot stasjonen igjen klokken 08.13.

Derfra gikk han 400 meter bort til kirken. En liten halvtime senere, flyktet en kvinne fra kirkens venstre side, opplyser aktoren.

Han ble pågrepet med en veske med ytterligere to kniver, i tillegg til den som skal ha vært brukt i angrepet.

Til Frankrike via Europa

Ifølge FranceInfo kom den tunisiske mannen til Lampedusa i Italia 20. september, før han ble pågrepet av italienske myndigheter og fikk en utvisningsordre. Det melder også den italienske avisen La Repubblica.

Antiterror-aktor Jean-François Ricard bekrefter at det ble funnet ID-papirer fra italienske Røde Kors på mannen da han ble pågrepet. Mannen reiste via den italienske byen Bari den 9. oktober.

Den terrormistenkte skal ifølge Reuters kilder komme fra en landsby i nærheten av byen Kairouan i Tunisia. Den siste tiden hadde han derimot bodd i Sfax, som er landets nest største.

Han har ikke tidligere vært på tunisiske myndigheters lister over mistenkte militante personer tidligere.

Dette vet vi om ofrene

Tre personer ble drept i knivangrepene. Av disse er det to kvinner, og en mann. To av de ble drept inne i kirken. Drapsvåpenet var en 30 centimeter lang kniv, med et blad på 17 centimeter.

Disse ble drept:

En 60 år gammel kvinne ble funnet drept inne i kirken. Hun ble funnet ved inngangen til kirken, med skader i halsen «som i et forsøk på halshugging», opplyser aktor Ricard på pressekonferansen.

Den 54 år gamle kirketjeneren Vincent Loquès ble også funnet inne i kirken, med lignende skader i halsen.

Det tredje offeret er en 44 år gammel kvinne, som klarte å flykte fra kirken. Hun døde på en restaurant i nærheten, som følge av flere stikkskader.

