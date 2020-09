STERKE PÅSTANDER: Michael Cohen (i bakgrunnen) anklager Donald Trump for lovbrudd og skriver i en fersk bok at USAs president må regne med tiltale når han forlater Det hvite hus. Foto: Jonathan Ernst / REUTERS

Cohen tror at Trump må i fengsel

«Dette er Donald Trumps største frykt i livet, tro meg», skriver Michael Cohen i sin bok «Disloyal: A Memoir».

Michael Cohen – som tidligere var president Trumps personlige advokat – kaller sin egen bok «Disloyal: A Memoir» et «fundamentalt stykke bevis» på at Trump er skyldig i lovbrudd.

Et sentralt tema i boka, som kom ut tirsdag, er de såkalte hysjpengene til pornoskuespilleren Stormy Daniels.

Michael Cohen ble i 2018 dømt til tre års fengsel for skatteunndragelser, for å ha løyet under ed til Kongressen og for brudd på valgkamplovgivningen. Det var utbetalingen på 130.000 dollar til Daniels som brøt med valgkamploven.

Cohen skriver at utbetalingen til Daniels skjedde på oppfordring fra Trump, og at USAs nåværende president «vet utmerket godt at han er skyldig i de samme lovbruddene» som førte til Cohens domfellelse.

«Uten den immuniteten fra straffeforfølgelse som kommer med å være president, vil Trump ganske sikkert bli tiltalt i delstaten New York. Han vil trolig bli dømt både på føderale og statlige tiltalepunkter og få alvorlig fengselsstraff», konstaterer Cohen.

Hvis Donald Trump risikerer fengselsstraff når han forlater Det hvite hus, er det rimelig å tro at dette øker Trumps motivasjon før valget i november.

FIKK PENGER: Stormy Daniels tok imot 130.000 dollar rett før valget i 2016 for å ikke uttale seg offentlig om den påståtte affæren med Donald Trump. Selv har Trump hele tiden benektet at de gikk til sengs. Foto: Mike Blake / X00030

- Jeg mener at dette er et veldig viktig motiv for Trump. Dersom han taper, tror jeg det kommer til å utløse en stor krise med en gang det er klart. Én mulig utvei er at han går av og får Mike Pence til å benåde ham. Det har aldri skjedd, men det er ikke umulig, sier professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU til VG.

- Vi vet at Gerald Ford gjorde noe tilsvarende for Richard Nixon. Tidsskjemaet er tettere nå, men han kan ikke beskytte seg mot det som skjer i New York, tror jeg, for det skjer på delstatsnivå. I en føderal domstol kunne (justisminister) William Barr ha hatt noe å si.

Professor Bailey tror at Trump har begått flere lovbrudd de siste årene.

- Det er bare et spørsmål om hvor mange og om vi finner ut av det, sier hun.

Cohen er svært tydelig på at Trump er redd for å havne i fengsel.

«Dette er Donald Trumps største frykt i livet, tro meg, og hvis han ikke blir gjenvalgt, blir dette skjebnen hans – og han vet det – så å få meg til taushet var en essensiell del av hans plan for å unngå loven og unnslippe dette utfallet», skriver Cohen.

Trump-administrasjonen gikk tidligere i år rettens vei for å hindre Cohen i å gi ut denne boka, men retten tok Cohens side.

Tok løgndetektortest

Både Stormy Daniels og den tidligere Playboy-modellen Karen McDougal hevder at de har hatt seksuelle affærer med Trump, mens Trump overfor media har benektet dette.

Sommeren 2016, altså noen måneder før presidentvalget samme år, ble Cohen sammen med Trump og National Enquirers utgiver David Pecker enige om å betale McDougal 150.000 dollar for hennes taushet, skriver eksadvokaten i boka.

Han hevder at Pecker la ut for Trump, slik at utbetalingen ikke skulle kunne spores tilbake til Trump.

Etter at det dukket opp et Access Hollywood-opptak av Trump, hvor han skrøt av at han kunne beføle kvinner så mye han ville, mente Cohen at en Stormy Daniels-skandale i offentligheten på toppen av dette kunne bli svært ødeleggende for Trump bare noen dager før selve valgdagen.

Pornostjernen hadde tatt en løgndetektortest og bestått den, for å kunne styrke sin egen troverdighet, fikk Cohen opplyst.

Han anbefalte derfor Trump å betale for hennes taushet.

Overtalte Trump

Problemet var at Trump ikke hadde betalt tilbake Pecker. Magasinsjefen ville derfor ikke legge ut for hysjpengene til Daniels også. Det ville heller ikke Trumps regnskapsfører Allen Weisselberg, skriver Cohen.

Det hele endte med at Cohen opprettet et selskap og la ut 130.000 dollar selv.

«Det lønner seg aldri å forlike slikt, men mange, mange venner har anbefalt meg å betale. 130.000 dollar er langt mindre enn jeg vil måtte betale Melania. Hvis dette kommer ut, vet jeg ikke hvordan supporterne mine vil ta det. Men jeg vedder på at de synes det er kult at jeg har gått til sengs med en pornostjerne», hevder Cohen at Trump sa til ham.

Trump ble ifølge Cohen begeistret over at advokaten la ut for ham.

«Wow, Michael, det er flott! Perfekt! Rett etter valget, når ting roer seg ned, så løser vi dette,» siteres Trump på i boka.

«Så der har dere svaret: Visste Donald J. Trump at jeg betalte Stormy Daniels for å holde munn om sin historie? Selvsagt gjorde han det», skriver Michael Cohen.

Benektes av Trump

Trumps eksadvokat gir i boka flere eksempler på Trumps forhold til kvinner. Han skriver at han har sett Trump presse seg på kvinner og kysse dem i kontoret sitt, og hevder at Trump skrøt av at han «kunne få alle» deltagerne i Miss Universe hvis han ønsket det.

DØMT FOR LØGN: Michael Cohen ankommer retten i New York 12. desember 2018 sammen med sin sønn Jake og datter Samantha for å få sin dom etter å ha tilstått skatteunndragelser, å lyve til Kongressen og brudd på valgkamplovene. Foto: Julio Cortez / TT NYHETSBYRÅN

Under et besøk på Trumps golfklubb i New Jersey i 2012 så Cohen angivelig at Trump glante på hans 15-årige datter. Da han fortalte Trump at det var datteren hans, hevder Cohen at Trump utbrøt «Når ble hun så deilig?».

Det hvite hus kaller Cohens bok «fiksjon» og påpeker at han er dømt for å lyve.

- Han erkjenner villig at han regelmessig lyver, men forventer at folk skal tro på ham nå, slik at han kan tjene penger på boksalg. Det er uheldig at media utnytter denne triste og desperate mannen for å angripe president Trump, sier talsmann Brian Morgenstern i Det hvite hus til Associated Press.

