SKULLE UTVISES: Opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova ødela sitt eget pass for å hindre å bli tatt over grensen til Ukraina, skriver ukrainske Interfax. Foto: AP

Ukrainsk nyhetsbyrå: Kolesnikova ødela eget pass

Opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova skal ha revet i stykker sitt eget pass fordi hun ble forsøkt tvunget ut av hjemlandet Hviterussland.

Oppdatert nå nettopp

Det melder det ukrainske nyhetsbyrået Interfax.

Flere uavhengige kilder i opposisjonen som VG har snakket med i Hviterussland, bekrefter at Kolesnikova så seg nødt til å ødelegge passet sitt for å hindre å bli utvist fra eget land.

Dette er bilen med opposisjonspolitikerne som blir sjekket på grensen til Ukraina, hevder Hviterussisk statsfjernsyn. Foto: SKJERMDUMP: Belarus-1

Kolleger utvist med makt

Kolesnikova skal ha blitt bortført fra Minsk sentrum mandag sammen med støttespillerne Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov. De to sistnevnte skal ifølge hviterussisk statsfjernsyn ha «flyktet inn på ukrainsk territorium».

Dette var en utvisning utført med makt, sier viseinnenriksminister i Ukraina, Anton Gerashchenko, til ukrainske Interfax.

– Jeg vil legge til at dette ikke var en frivillig utreise. Dette var utvisning, med makt, fra deres fedreland. Maria Kolesnikova kunne ikke utvises fra Hviterussland, fordi denne modige kvinnen handlet for å stoppe bevegelsen over grensen. Hun forble på hviterussisk territorium, skriver viseinnenriksministeren på sin Facebook-side tirsdag.

«Alexander Lukasjenko bærer alt ansvar for hennes liv og helse», skriver Gerashchenko.

les også Hviterussisk TV: Opposisjonspolitiker pågrepet på grensen til Ukraina

Hviterussisk TV: Ulovlig grensekryssing

Hviterussisk statsfjernsyn har en ganske annen historie om Kolesnikovas ferd mot den ukrainske grensen.

Opposisjonspolitikeren ble arrestert mens hun forsøkte å ulovlig krysse grensen til Ukraina, hevder TV-kanalen Belarus-1.

Ifølge hviterussiske grensemyndigheter skal Kolesnikova ha forsøkt å passere grensekontrollen sammen med sine medarbeidere Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov rundt klokken 04.00 natt til tirsdag, under et døgn etter at de skal ha blitt bortført i en bil av maskerte menn fra hovedstaden Minsk.

TV-kanalen hevder at de tre forsøkte å «ta seg over grensen med makt» under en ekstra sjekk. Kolesnikova skal ha vært den eneste som ble pågrepet, mens støttespillerne Rodnenkov og Kravtsov unnslapp, skriver russiske TASS.

OPPOSISJONELL: De siste fire ukene har Maria Kolesnikova vært med i demonstrasjonene mot den hviterussiske presidenten Aleksandr Lukasjenko. Foto: Scanpix

Publisert: 08.09.20 kl. 11:37 Oppdatert: 08.09.20 kl. 11:47

