SNAKKET: For første gang siden valget snakket Lukasjenko med media tirsdag ettermiddag. Russiske statskontrollerte kanaler var invitert. Foto: Scanpix

Slik kontrollerer Russland nyheter fra Hviterussland

Når russiske medier møter «Europas siste diktator», tegnes et bilde av en landsfader med selvinnsikt.

Tirsdag ettermiddag møtte representanter fra russisk statlig mediene Hviterusslands beryktede leder Aleksandr Lukasjenko (65) til intervju.

I dette første intervjuet fra presidenten etter det omstridte valget som har utløst massedemonstrasjoner, kom det uttalelser fra Lukasjenko som overrasket mange.

Mannen som har styrt landet i 26 år, tilsynelatende uten planer om å trekke seg, var plutselig atskillig mildere.

– Ja, kanskje jeg har sittet litt for lenge, siteres han av nyhetsbyrået TASS, som var én av flere russiske medier til stede ved intervjuet.

SPESIELT INVITERTE: Utvalgte representanter fra russisk statlig media ble invitert til å gjøre det første intervjuet med president Lukasjenko i Minsk. Foto: Nikolai Petrov / BelTA

– Professor: – «Objektivt»

At nyhetsstrømmen fra Hviterussland ser ganske annerledes ut dersom du følger statskontrollerte russiske medier, er et uomtvistelig faktum, mener professor i menneskerettigheter og førsteamanuensis ved Moscow Higher School of Economics, Dmitrij Dubrovskij, til VG.

– Russland har lagt seg på en linje hvor det skal fremstå som om de rapporterer helt objektivt. Men de videreformidler stort sett bare offisiell informasjon direkte fra hviterussiske myndigheter. Derfor ser nyhetsmeldingene ganske objektive ut, og formuleringene er mer nøytrale og moderate enn de vi ser fra Hviterussland. Samtidig snakker de russiske mediene heller aldri med den hviterussiske opposisjonen, forteller Dubrovskij.

I NYHETENE: Dekningen av forsvinningen av opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova er et godt eksempel på hvordan russisk media siler informasjon, mener professor Dubrovskij. Foto: TATYANA ZENKOVICH / EPA

Marginalisert opposisjon

Dubrovskij mener at Russlands dekning av forsvinningen av den hviterussiske opposisjonspolitikeren Maria Kolesnikova følger det sedvanlige mønsteret i russisk nyhetsdekning.

– Det er veldig «nøytralt», men de gir ingen informasjon fra andre kilder enn hviterussiske myndigheter. De kryssjekker ikke med ofre for myndighetenes maktutøvelse, de bare videreformidler offentlig info fra Hviterussland, sier han til VG.

Motstemmer til myndighetenes linje er i det store og det hele sjelden vare i det offisielle medie-Russland, forteller professoren.

– Det skjer en sjelden gang at man omtaler eller snakker med opposisjonelle, men da inviteres alltid de helt marginale og veldig radikale, slik at de fort fremstår som ekstreme. I tillegg sender det et signal til seerne om at mediene er «rause» og «nøytrale», siden de inkluderer opposisjonen i sendingene sine.

Professor Dubrovskij er selv en som har fått kjenne på hva det koster å ta til motmæle mot russiske myndigheter. Han mistet jobben han elsket, som ansvarlig for studiet i menneskerettigheter ved Smolny-universitetet i St. Petersburg, fordi han snakket fritt med utenlandske journalister.

ULIKE HISTORIER: I hviterussisk media vises bilder av opposisjonspolitiker Kolesnikovas «fluktbil» mot Ukraina, mens hennes støttespillere hevder hun ble forsøkt tatt ut av landet mot egen vilje. Foto: Skjermdump: Belarus-1

Sår tvil om Navalny

Forgiftningen av den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er en annen nyhetssak der man helt tydelig kan se russiske mediers myndighetstro formidling av hendelser, mener professoren.

– Sykehuset i Berlin har bevist at Navalnyj ble forgiftet. Det skjedde, og vi har ikke noen grunn til å tvile på det. Men russiske medier fortsetter å referere til «den påståtte forgiftningen», eller tyske myndigheter som «hevder» at han ble forgiftet. President Putins talsmann blir sitert hyppig når han for eksempel hevder at Navalnyj like godt kunne blitt forgiftet i Tyskland.

Tirsdag ettermiddag er det flere russiske medier som har oppslag på hvordan den russiske nyhetskanalen RT ble nektet tilleggsinformasjon de har bedt om fra Charitésykehuset i Berlin.

PÅ SYKEHUS: Opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj portretteres ulikt i Vesten og i Russland. Det gjelder også forgiftningen han nylig ble utsatt for. Foto: Shamil Zhumatov / X00499

Forfatter: – Designet for å forvirre

At en av de inviterte kanalene til tirsdagens intervju med Lukasjenko var Russia Today, bekrefter bare hvor tett russisk mediene er makten i Hviterussland, mener Dubrovskij.

RT er med sine engelskspråklige sendinger en mektig aktør i det internasjonale medielandskapet, og hevder å nå 700 millioner mennesker med sine sendinger.

Forfatteren bak «McMafia», en bok som senere ble en TV- serie om den moderne russiske mafiaens innflytelse, Misha Glenny, sier at det vanskelige med RT er at noe av nyhetsformidlingen er veldig god og ekte.

– Trikset er å skille det ut fra propagandaen. Russerne har kommet langt siden Pravda, kommunistpartiets avis, sine dager. Den gang visste du i det minste at alt var tull, sier Glenny til The Guardian, og utdyper:

– RT er designet for å forvirre. Blandingen av ekte og nonsens gjør at du sitter desorientert igjen, noe jeg gjetter at sannsynligvis er poenget, sier Glenny.

STATSKONTROLLERT: TV-kanalen Russia Today når ut til mange hundre millioner seere over hele verden med sine myndighetstro nyheter. Foto: MLADEN ANTONOV / AFP

Konspirasjonsteorier

Professor Dubrovskij sier til VG at det å kalle russisk statlig TV «nyhetsmedier», er feil.

–At de betegnes som «utenlandske medier» kan man si er den kreative dimensjonen av russisk utenrikspolitikk. Det er bare utlendinger som ser på kanaler som RT som media, vi russere vet at det kun er et organ for myndighetene.

Mens Lukasjenko i vestlige nyhetsmedier ofte omtales som « Europas siste diktator», fremstilles presidenten som en robust leder i Russland, en far for hele nasjonen som jobber hardt for å planlegge det neste stadiet av hans lands utvikling, sier Dubrovskij.

– Intervjuet med Lukasjenko kommer til å bli helt ukritisk, og reporterne vil sammen med Lukasjenko konstruere et narrativ som handler om en global konspirasjon mot Hviterussland, sa Dubrovskij til VG like før intervjuet med Hviterusslands leder fant sted.

Kort tid etter kommer det meldinger på det russiske nyhetsbyrået RIA. Det rapporteres at Lukasjenko sier at det er USA som styrer de opposisjonelle Telegramkanalene i landet.

«Vi vet alle hvem som står bak alle disse Telegramkanalene. De er amerikanere. Vi må alle forstå at dette ikke handler om Hviterussland. Deres hovedmål er Russland. Derfor, ikke slapp av!», siteres Lukasjenko av journalisten i radiokanalen «Moskva snakker».

FROSSET UT: Dmitry Dubrovskij ledet studiet for menneskerettigheter på et rennomert universitet i St.Petersburg, men mistet jobben fordi han var for frittalende. Foto: Harald Henden

Publisert: 08.09.20 kl. 16:24

