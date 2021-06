KØ: I time etter time står bilister og mopedister i kø for å få sine 20 liter bensin, som er maksgrensen. Foto: Kyrre Lien, VG

Bensinkrise herjer i Libanon: − Situasjonen blir verre og verre

BEIRUT (VG) Billister overnatter i bilene sine i Libanon for å få tilgang på sårt trengt bensin. Samtidig blir bensinstasjoneiere utsatt for trusler og vold i en krise som forventes å bli verre.

Av Kyrre Lien

– Det er ekstremt vanskelig å være taxisjåfør nå. Jeg får ikke tak i bensin, får ikke jobbet og har ikke råd til mat. Jeg har ingenting. Og alt er myndighetene sin feil, forteller San Manour (41) fra en timelang besinkø.

De siste ukene har en voldsom bensinkrise rammet Libanon. Landet er avhengig av bensin og diesel til bilparken, men også for å drifte de tusenvis av generatorene som holder landet i gang.

Også det offentlige strømnettet i landet drives av fossilt brennstoff. Selv om hyppige strømbrudd gjør at de bare fungerer noen få timer i døgnet.

De siste ukene har frustrerte libanesere på jakt etter bensin skutt i luften med våpen, eller på hverandre, for å trenge seg frem i bensinkøen. Flere er blitt skadd.

Slåsskamper er blitt så vanlig at militæret har blitt utstasjonert ved bensinkøer for å prøve å roe gemyttene.

– Jeg blir veldig sint og frustrert over situasjonen nå, forteller taxisjåføren San Manour. Foto: Kyrre Lien, VG

Siden 2019 har den økonomiske kollapsen i Libanon rammet stadig flere. Verdien på sparepenger, pensjon og lønninger har falt med 90 prosent, noe som har kastet halvparten av befolkningen ut i fattigdom.

Nylig meldte Verdensbanken at den økonomiske krisen i Libanon er blant verdens verste siden 1800-tallet.

Grunnen til bensinkrisen henger blant annet sammen med valutaverdien. Mens verdien har falt, har bensinprisen blitt subsidiert av myndighetene. Men landet har lite penger på bok, så da er det lite bensin som kan kjøpes inn.

På sosiale medier skriver mange at selv under borgerkrigen - når de måtte vente timesvis i kø - ble de ikke ydmyket like mye som nå.

Bensinsmuglerne er rasende

En annen grunn er at den økonomiske kollapsen har ført til at mange ser etter andre måter å tjene til livets opphold.

Enkelte smugler derfor bensin og andre varer over til Syria, hvor bensinen selges til dobbel pris. Dette har myndighetene i lang tid sett gjennom fingrene på, men nå har de strammet grepet.

Da reagerte bensinsmuglerne.

På mandag arrangerte de en demonstrasjon i Libanon hvor de sperret en av veiene inn til Syria.

Omgitt av brennende dekk, mente de at de skulle få fortsette å smugle bensin over til Syria fordi situasjonen nå var så ille.

BENSINKRISE: Libaneseren Mossad fyller bilen sin med bensin. – Det er som å spise bensin, forteller han.

Bestikkelser

Over hele landet er bensinstasjoner stengt, og de få som har åpent har rasjonert bensinen de har. Kun 20 liter per kunde, noe som fører til timer, eller døgn, i kø.

I kampen for å få tak i bensin og korte ned ventetiden, har bensinstasjonseiere blitt kjøpt og betalt – eller truet.

– Hvis du kjenner noen kan du få full tank, forteller Samet Jarrah (43) fra en bensinkø i Beirut.

Mens han venter i køen, kommer en svart SUV med sotede vinduer og sniker i køen foran han. Vedkommende får full tank, før de kjører videre.

Politiet står like ved og skal sørge for ro og orden. De løfter ikke en finger.

– Det er ikke rettferdig. Myndighetene bryr seg ikke om folket lenger og situasjonen blir verre og verre. Jeg ønsker å reise til et annet land. Ikke for meg selv, men for mine barn, forteller han.

DEMONSTRASJON: Soldater under en demonstrasjon mot de forverrede levevilkårene i Libanon forrige uke. Foto: Kyrre Lien, VG

Og det skal bli verre

– De sier at fra neste uke er det kanskje ingen bensin igjen, forteller Samet fra bensinkøen.

Dette har også myndighetene flere ganger advart om.

For mange libanesere var det derfor lite trøst å finne da energiminister Raymond Ghajar uttalte i parlamentet at subsidiene for bensin kom til å forsvinne – noe som vil firedoble prisen.

– De som ikke kan betale 200 000 libanesiske pund for en full bensintank burde slutte å bruke bil og heller finne noe annet, uttalte han.

Prisen tilsvarer i så fall en fjerdedel av hva en libanesisk minstelønn er for en måned, etter den økonomiske kollapsen.