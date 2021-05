REDD FOR DØTRENE: Michelle Obama åpner opp om frykten hun og andre svarte amerikanere føler for barna sine i et nytt intervju. Foto: MOLLY RILEY / AFP

Michelle Obama åpner opp om rasismefrykt

Hver gang døtrene Malia (22) og Sasha (19) kjører hjemmefra, frykter Michelle Obama at de skal bli ofre for rasisme.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: Nå nettopp

I et kommende tv-intervju med CBS News forteller den tidligere førstedamen i USA om hvordan hun som mor til to afroamerikanske unge kvinner frykter for hva som kan skje med dem.

– Jeg er redd for hvilken antagelser som gjøres av noen som ikke vet noe som helst om dem, sier Michelle Obama til «CBS This Morning».

SAMMENSVEISET: Daværende president Barack Obama med kona Michelle og døtrene Malia (bak t.v.) og Sasha under et besøk til Havana, Cuba, i 2016. Foto: Pablo Martinez Monsivais / TT / NTB Scanpix

Det er Oprah Winfreys journalistvenninne Gayle King som har fått det eksklusive intervjuet, som skal sendes i sin helhet mandag 11. mai. Deler av intervjuet ble sluppet fredag, skriver People Magazine.



– Svarte lever i frykt

Micelle Obama uttaler at hun trakk et lettelsens sukk etter at en jury nylig dømte politimannen Derek Chauvin for drapet på George Floyd, men understreker at «det fremdeles er mye arbeid å gjøre» når det kommer til sosial rettferdighet i USA. Hun er opptatt av at man ikke bare går videre som om ingenting har skjedd etter dommen.

– Vi kan ikke bare si, flott, det skjedde, la oss gå videre, sier Obama.

– Jeg vet at folk i det svarte samfunnet ikke føler det slik fordi mange av oss fremdeles lever i frykt når vi går i matbutikken eller uroer oss for å gå på tur med hundene våre eller for å tillate barna våre å ta førerkort.

Uttalelsene hennes speiler holdningen til ektemannen, tidligere president Barack Obama, som etter juryens kjennelse i Chauvin-saken sa at «sann rettssikkerhet handler om mye mer enn en enkelt dom i en enkel rettssak».

Paret har i fellesskap uttalt at de støtter Floyd-familien og dem som jobber for å sikre «alle amerikanere den fulle betydningen av rettferdighet som George og så mange andre har blitt nektet».

Førerkortfare

Michelle Obama har markert seg ved å snakke om urettferdighet, likestilling og behovet for at ungdom har troen på seg selv mens de navigerer gjennom livet.

Hun sier videre i CBS-intervjuet at hun frykter for døtrene Malia (22) og Sasha (19) sin sikkerhet hver gang de drar hjemmefra.

TIDLIGERE TIDER: (F.v.) Michelle, Malia, Barack og Sasha Obama i sofaen på Det ovale kontor i Det hvite hus, høsten 2009. Foto: Pete Souza

– De kjører, men hver gang de går inn i en bil alene er jeg redd for hvilken antagelse som vil bli gjort av noen som ikke vet noe som helst om dem: Det faktum at de er flinke studenter og pålitelige jenter, men kanskje har de spilt musikk litt høyt. Kanskje noen ser baksiden av hodet deres og gjør seg sine antagelser, sier hun.

– Jeg, som så mange foreldre av svarte barn ... Den uskyldige handlingen ved å få førerkort fyller hjertene våre med frykt. Så jeg tror vi må snakke mer om det og vi må be våre medborgere om å lytte litt mer og tro på oss og vite at vi ikke ønsker å dra ut for å gå i demonstrasjonstog.

Støtter demonstrantene

Michelle Obama utrykker at hun anser demonstrasjonene det siste året – mot politiets rasisme og forskjellsbehandling av hvite og svarte amerikaner – for nødvendige, særlig for yngre.

FØRSTEFAMILIEN: Som første svarte presidentfamilien i USA ble Obama-familien et forbilde for mange. Her vinker de fra scenen i Chigaco under valgnatten for Barack Obamas andre presidentperiode i 2012. Foto: Carolyn Kaster / TT NYHETSBYRÅN / SCANPIX

– Alle disse Black Lives Matter-barna, de ønsker ikke å engste seg for dette. De trekker ut i gatene fordi de må, understreker Obama.

– De prøver å få folk til å forstå av vi (svarte amerikanere, journ.anm.) er vanlige folk. Og at frykten mange føler for så mange av oss er irrasjonell og basert på en historie som er trist og mørk. Det er på tide for oss å komme oss videre.