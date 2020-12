PEPPERSPRAY: Et Proud Boys-medlem sprayer pepperspray på en BLM-demonstrant. Foto: Thomas Nilsson / VG

Sammenstøt i USAs hovedstad: Flere knivstukket

WASHINGTON DC (VG) Knivstikking, arrestasjoner og sammenstøt mellom den høyreradikale gruppen Proud Boys, Trump-supportere, den venstreradikale gruppen Antifa og BLM-demonstranter natt til søndag.

Oppdatert nå nettopp

Natt til søndag norsk tid meldte NBC at fire personer er knivstukket i sentrum av Washington D.C i forbindelse med uroligheter med Trump-tilhengere og motdemonstranter.

De ble alle sendt til sykehus.

– «Fuck Antifa», ropte den store gruppen av Trump-supportere, og medlemmer av den høyreekstreme gruppen Proud Boys i DC´s gater mens de var på vei mot den kjente Black Lives Matter-plassen.

De var nærmere 1500. Mange bar på Trump-flagg og Proud Boys hadde kledd seg i sine gjenkjennelige farger, i svart og gult.

Pepperspray, fyrverkeri, arrestasjoner, knivstikking og massive politistyrker preget bybildet.

«FUCK ANTIFA»: Den høyreekstreme gruppen Proud Boys med en tydelig beskjed til den vestre radikale gruppen Antifa. Foto: Thomas Nilsson / VG

Opptøyene kom som følge av den store organiserte Trump-demonstrasjonen i hovedstaten tidligere på dagen – hvor flere tusen tok til gatene for å protestere mot det de mener er et «rigget valg».

Fredag avviste høyesterett Texas sitt søksmål om å omgjøre valgresultatene i Georgia, Pennsylvania, Michigan og Wisconsin. Høyesterett – hvor Trump selv har utnevnt tre av ni dommere, med et overveldende konservativt flertall – slo fast at Trumps påstander om massivt valgfusk ikke kan dokumenteres.

Høyesterett har blitt beskrevet av amerikanske medier som Trumps siste sjanse.

MANGE: Utover kvelden samlet det seg over 1500 Trump-tilhengere og Proud Boys-medlemmer i gatene i DC. Foto: Thomas Nilsson / VG

Natt til lørdag nektet både Trump-supportere og Proud Boys å innse nederlaget.

– Dere tapte, ropte et medlem av den venstreradikale gruppen Antifa inn i en megafon til en Trump-supportere som sto utenfor et hotell som politiet hadde sperret av for å separere gruppene.

– Dere må da skjønne at dere tapte, ropte hun igjen.

En gruppe på rundt 200 BLM-demonstranter og Antifa-medlemmer holdt i flere timer stand på Black Lives Matter-plassen rett ved Det hvite hus i storbyen.

fullskjerm neste FYRVERKERI: Flere ganger i løpet av kvelden ble det sendt fyrverkeri inn i folkemengdene.

I kor ropte de «Fuck Trump».

VG blir vitne til en BLM-demonstrant som sprayet pepperspray i øynene på en Trump-supporter. VG ble også vitne til et medlem av Proud Boys som sprayet pepperspray i øynene på en BLM-demonstrant.

Politiet sperret av store områder i byen, og rundt BLM-plassen stengte de av gatene slik at det ikke gikk an å komme seg inn.

Dette i håp om å skille de ulike gruppene.

MÅTTE FÅ HJELP: En mann ble sittende på bakken etter han fikk pepperspray i øynene. Han fikk hjelp av folk i nærheten. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Amerika først»

På tross av massivt politi i gatene rundt BLM-plassen, barket gruppene sammen i flere mindre og større sammenstøt gjennom kvelden og natten norsk tid. VG var vitne til flere arrestasjoner.

– «Amerika først!», ropte Proud Boys rundt syv kvarter fra der BLM-demonstrantene holdt til. Der er det lite politi, og de får holde på i fred.

For mens BLM-demonstrantene var omringet av politi, fikk Proud Boys og Trump-tingerne vandre fritt i hovedstadens gater.

Noen fikk også tak i et et BLM-skilter som de tente på.

«Jævla fake news, dere skal ikke gå her», skrek et Proud Boys-medlem til VG som tvang oss til å snu.

Det var en amper stemning i storbyen – og politiet holdt stand der BLM-demonstrantene var.

BLM-demonstrant sprayer en Trump-supporter med pepperspray. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vil beskytte presidenten

Amerikanske eksperter og kommentatorer har siden amerikanske medier annonserte seieren til demokratenes Joe Biden – påpekt at Trums retorikk kan føre til voldelige sammenstøt.

En Trump-supporter som VG snakket med under lørdagens organiserte demonstrasjon foran høyesterett fortalte at «han er klar til kamp».

– Jeg vil gjøre alt for å beskytte min president, sa Robert. Han ønsket ikke å oppgi etternavnet sitt.

Den høyreekstreme Alex Jones holdt natt til søndag en tale foran Trump-tilhengerne og Proud Boys.

VG snakket med ham tidligere på dagen, på vei av scenen fra det organiserte arrangementet. Da sa han følgende på spørsmålet hva han tenker om høyesteretts beslutning.

– De er en gjeng politikere som svikter USA.

Publisert: 13.12.20 kl. 05:43 Oppdatert: 13.12.20 kl. 06:00