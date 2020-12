NABO: Tanken på hva som kan ha pågått bare noen meter fra han, plager nabo Lars Österdahl hver gang han går forbi døren med sperrebånd. Foto: Pontus Orre

Skal ha blitt holdt i fangenskap av i nesten 30 år: − Ante ingenting, sier nærmeste nabo til VG

STOCKHOLM (VG) Lars Österdahl (46) ante ikke hva som foregikk bare meter fra leiligheten hans. Naboen er avhørt, mistenkt for å ha skadet og holdt sin sønn innesperret gjennom 28 år.

Nora Thorp Bjørnstad

Pontus Orre (foto)

Oppdatert nå nettopp

Nakne trær står og fryser mellom de beigegule boligblokkene i forstaden Haninge utenfor den svenske hovedstaden. Ikke et menneske er å se på gangveiene, men i vinduene lyser det julestjerner og adventsstaker fra de fleste av leilighetene, med unntak av et vindu i andre etasje.

Der hvor andre har lys, henger det lange kjoler og sperrer innsikten. Det er denne leiligheten som nå har politiets sperrebånd i kryss over inngangsdøren.

Saken som har rystet langt utenfor Sveriges grenser er så grusom at man nesten ikke kan tro det har skjedd.

Kvinnen i 70-årene som bor i leiligheten ble arrestert, mistenkt for å ha holdt sønnen innesperret siden han var et lite barn. Hun er mistenkt for vold, kroppsskade og frihetsberøvelse av gutten siden han var 12 år gammel.

Tirsdag kveld var hun i avhør hos politiet. Onsdag ettermiddag ble hun løslatt, men etterforskningen fortsetter, og det er fortsatt mistanke mot moren.

– Men den er svekket og jeg bedømmer at kvinnen ikke kan påvirke etterforskningen på et negativt vis. Vi kommer nå til å utrede omstendighetene som ligger lengre tilbake i tid, sier representant for den svenske påtalemyndigheten, Emma Olsson, i en pressemelding.

FORSTAD: Haninge er en kommune like utenfor Stockholm by, som vanligvis ikke tiltrekker seg verdens oppmerksomhet. Foto: Pontus Orre

Naboer visste ingen ting

Lars Österdahl (46) har bodd i leiligheten tvers overfor den eldre kvinnen i et halvt år. På den tiden har han ikke en eneste gang tenkt at det skulle være andre enn henne som bodde der.

– En enslig gammel «tante», tenkte vi. Vi visste jo at hun hadde voksne barn, men jeg har aldri sett eller hørt andre enn henne gå inn eller ut av leiligheten. Hun hadde aldri besøk, og jeg så aldri døren åpen, forteller han til VG.

Det var søndag at legene på Karolinska sykehus gjorde politiet oppmerksom på at de hadde fått inn en pasient om knapt var talefør og svært medtatt.

Denne kvelden hadde Lars Österdahl og familien en adventsmarkering med venner og julekaker, og la ikke merke til hva som skjedde ute i oppgangen: Søsteren til den medtatte 41-åringen tok seg inn i leiligheten og ringte etter medisinsk hjelp til den syke broren.

Søsteren har fortalt i intervju at det var urin, skitt og støv i hele leiligheten, og at det «luktet råttent», ifølge Expressen. Politiet mistenker at moren skal ha holdt mannen innesperret i 28 år.

VG har vært i kontakt med advokaten som ifølge påtalemyndigheten er utnevnt til kvinnens forsvarer. Han ønsker ikke å uttale seg om saken før torsdag, når det offentliggjøres hvem som er forsvarer i saken.

KONTRAST: Fra døråpningen ser Lars Österdahl (46) mot leiligheten der en mann skal ha blitt holdt innesperret i 30 år. I Österdahls stue er det adventskos. Foto: Pontus Orre

– Inhumant

Mandag banket politiet på døren til Österdahl med mange spørsmål om naboen. Hva det gjaldt, ville de ikke si. « Dere får lese om det i avisene», var etterforskernes svar. Og det fikk de.

– Man blir jo helt sjokkert over at noe sånt kan foregå. Jeg har så klart grublet litt på om dette er noe vi burde ha sett eller merket. Å tenke at noe så inhumant pågikk bare et par-tre meter fra inngangsdøren vår. Da skjønner du at man virkelig ikke kan se på folk hva som egentlig foregår inne i husene deres, sier den 46 år gamle mannen til VG.

«Hun med håret»

VG snakker med Österdahl ute i gangen mellom de to leilighetene. Den ene er avsperret og gjenstand for verdens oppmerksomhet. Den andre er julepyntet, varm, og med en liten baby som et naturlig midtpunkt. Österdahl og kona har nettopp fått et nytt tilskudd til familien. I armene har han fire måneder gamle Charlie. Babyen ble et samtaletema sist de traff de nå pågrepne eldre kvinnen.

– Hun spurte ofte etter babyen, og fortalte at hun også hadde barn som var for tidlig født, sier Österdahl.

Han beskriver henne som en hyggelig gammel dame, som alltid sa «hei» og smilte da de traff henne i oppgangen. Oppførselen hennes var ikke noe utenom det vanlige, mens stilen hennes var noe annerledes, forteller han.

– Hun gikk i lange skjørt med mønster og farger fra en helt annen tid. Særlig frisyren hennes skiller seg ut. Når naboene rundt her har spurt hvem hun er, rekker det å bare si « hun med håret», så skjønner alle det, sier mannen til VG.

KJOLER: Vinduet til den eldre kvinnens leilighet er tildekket av kjoler med 70-tallssnitt Foto: Pontus Orre

Var alltid sulten som barn

Søsteren til den 41 år gamle mannen har fortalt i intervjuer at de er tre søsken. De hadde også en eldre bror, som døde da han var bare tre år gammel. Mannen som ble holdt i fangenskap av moren skal ifølge søsteren ha blitt fortalt av moren at han var den eldre broren som var kommet tilbake. 41-åringen fikk til og med samme navn som det avdøde barnet.

Søsteren prøvde mange ganger å varsle om at de ikke ble godt tatt vare på hjemme, forteller hun i intervjuer med både Expressen og SVT. Kvinnen beskriver det som en lettelse at hemmeligheten nå endelig er kjent, og broren kan få hjelp.

– Helt fra vi var barn, har folk visst. Og det er ingen som har gjort noe. Jeg har fortalt skolen hvordan det er, hvordan vi har hatt det. Men ingen har noensinne trodd på meg, sier kvinnen.

En tidligere lærer av den medtatte mannen forteller at han alltid var så sulten i heimkunnskapstimene. Da læreren spurte når sist han spiste var, svarte gutten «i går til frokost».

Nabo Lars Österdahl synes det er rart at kvinnen kunne ta sønnen ut av skolen i ung alder, uten at noen reagerte.

– Slikt hender jo innimellom, at saker faller mellom etater og instanser, men jeg blir like bestyrtet hver gang det hender. Jeg tenker dette er en påminnelse om at man heller bør se etter én gang for mye, enn en gang for lite, sier firebarnsfaren til VG.

Få minnes gutten

Mannen som nå ligger på sykehus, skal avhøres i løpet av onsdag, sier svenske påtalemyndigheter. Så langt har politiet bare snakket med han for å få et inntrykk av hans psykiske tilstand.

– Han er tilregnelig, men har ikke fortalt noe om hendelsen. Jeg har sett at det forekommer medieopplysninger om at han ifølge politiet skal ha sagt at dette skjedde mot hans vilje, men det er ikke noe han har sagt til etterforskerne, og vi vet ikke hvor opplysningen kommer fra, sier påtalemyndighetens Emma Olsson til Expressen.

Svenske aviser er fulle av intervjuer med lærere, rektorer og barnevernsansatte, som ikke har noe minne av hvordan og hvorfor gutten brått forsvant ut av skolen da han var 12 år. Nå har det gått nesten 30 år.

I forstaden Haninge er nabo Lars Österdahl i sorg over det han hører om hva som har foregått rett ved ham.

– For den eldre kvinnen og sønnen hennes, så håper jeg at de begge får den hjelpen de behøver. Og for oss naboers del, så håper jeg at vi åpner oss litt mer, lærer å kjenne hverandre og bry oss litt mer om hverandre. Jeg håper vi kan tørre å spørre de vi bor tett på, hvordan de egentlig har det.

VG I SVERIGE: Fotograf Pontus Orre og journalist Nora Thorp Bjørnstad Foto: Pontus Orre

Publisert: 02.12.20 kl. 17:39 Oppdatert: 02.12.20 kl. 17:54

Mer om Politiet Fangenskap Sverige