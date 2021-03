OPPOSISJONSLEDER: Hviterussiske myndigheter krever at Svetlana Tikhanovskaja blir utlevert for å straffefølges for terror. Foto: Helge Mikalsen, VG

Hviterussland: Opposisjonslederen anklages for terror

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja (38) blir anklaget for å ha forberedt terrorangrep. Det skjer etter at 245 demonstranter ble pågrepet i helgen.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Opposisjonen tok igjen til gatene mot president Aleksandr Lukasjenko. Nå slår myndighetene tilbake:

Påtalemyndigheten åpner straffesak mot Tikhanovskaja og organisasjonen BYPOL for å forberede et terrorangrep. De siktes etter terrorparagrafen i den hviterussiske loven.

– For noen dager siden prøvde disse personene å utføre eksplosjoner og brannstiftelse i hovedstaden og andre byer, sier riksadvokat Andrej Sjved i en pressemelding.

Saken etterforskes nå av etterretningstjenesten KGB (som det heter fortsatt i Hviterussland).

les også Hviterussland disket fra Eurovision Song Contest

En talsmann for Tikhanovskaja avviser anklagene ifølge tut.by:

– Ingen ler av disse vitsene lenger, heter det i en uttalelse fra hennes pressetjeneste.

Svetlana Tikhanovskaja hevder at resultatet av presidentvalget i august 2020 ble forfalsket. Ifølge valgkommisjonen fikk president Aleksandr Lukasjenko 80 prosent av stemmene og Tikhanovskaja 20 prosent. Ifølge opposisjonslederen var det i realiteten omvendt.

les også Ber om internasjonal hjelp: – Det farligste landet for journalister

Terrorsaken er opprettet på grunnlag av informasjon fra KGB og politiet, opplyser riksadvokat Sjved.

Han hevder at en person har blitt tatt på fersk gjerning og allerede har fortalt om organisering av terrorangrepet.

KGB er bedt om umiddelbart å sette i verk internasjonal etterlysning av Tikhanovskaja og andre personer som skal være involvert i saken. De er bedt om å henvende seg til myndighetene i Litauen og Polen for utlevering og straffeforfølgelse.

les også Hviterussland: Norge innfører sanksjoner mot Lukasjenko

Tikhanovskaja dro rett etter presidentvalget i august 2020 til Litauen av hensyn til sin egen og barnas sikkerhet. Mannen sitter derimot fengslet i Hviterussland. Det var opprinnelig han som skulle ha stilt som presidentkandidat, men da han ble arrestert, overtok hun den rollen, støttet av flere andre sterke kvinner.

– Denne saken viser at den såkalte opposisjonen ikke skyr noe fo rå oppnå sine kriminelle mål om å ta makten. De organiserer og begår alvorlige forbrytelser som har som mål å skade borgernes liv og helse, hevder riksadvokat Andrej Sjved.

– Vi vil ta i bruk alle tiltak for å sikre at ikke en eneste person som bryter loven, skal unnslippe straff.

Ifølge tut.by har myndighetene satt i gang etterforskning mot Tikhanovskaja også i flere andre saker – men dette er første gang hun anklages for terror.

FOLKEMØTE: Svetlana Tikhanovskaja her i Brest som ligger sør-vest for hovedstaden Minsk i august 2020. Foto: Sergei Grits / AP

Opposisjonen gjenopptok altså protestene mot regimet sist helg. Tusener av demonstranter samlet seg for å marsjere mot sentrum av Minsk, men de ble stanset av veisperringer som politiet hadde satt opp.

Mange ble pågrepet av maskert opprørspoliti.

– 245 ble arrestert. Det er ren vold når politiet pågriper folk som demonstrerer fredelig på gaten, skriver den kjente forfatteren Hanna Komar i en melding til VG.

– Vi er klar over at hæren og opprørspolitiet og alle er klare til å stoppe våre protester. Noen har rett og slett gitt opp å protestere. Men at de er likegyldig, betyr ikke at folk støtter regimet. De er bare utslitt av fattigdommen og undertrykkelsen. Men vi er mange som er klare til å kjempe videre.