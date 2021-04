ETTERFORSKES: Den republikanske kongressrepresentanten Matt Gaetz (38) er kjent som en nær alliert av tidligere president Donald Trump. Nå er han ifølge flere amerikanske medier mistenkt for menneskehandel. Foto: Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sexkjøp og nakenbilder: Anklagestorm mot kongressrepresentant

Nyheten om etterforskningen av Matt Gaetz (38) slo ned som en bombe i USA denne uken. Nå strammer nettet seg ytterligere rundt den republikanske kongressrepresentanten som skal være mistenkt for menneskehandel.

Publisert: Nå nettopp

Onsdag avslørte storavisene The New York Times og Washington Post at den republikanske kongressrepresentanten Matt Gaetz (38) etterforskes i forbindelse med et seksuelt forhold han skal ha hatt til en 17 år gammel jente – og angivelig betaling for reiser de skal ha vært på sammen.

Dette kunne være brudd på de føderale reglene for menneskehandel, skrev The New York Times. Også The Wall Street Journals kilder har bekreftet disse opplysningene.

Siden onsdag har imidlertid saken vokst i omfang.

Torsdag skrev The New York Times at Gaetz – sammen med Joel Greenberg, en tidligere offentlig tjenestemann i Florida – mistenkes for å ha betalt flere kvinner for seksuelle tjenester.

Disse opplysningene har avisen fått gjennom anonyme kilder tilknyttet etterforskningen, i tillegg til tekstmeldinger og kvitteringer som avisen har fått tilgang til.

Anonyme kilder hevder også overfor CNN at Gaetz har vist kolleger nakenbilder og videoer av kvinner han har ligget med. Blant CNNs kilder er to som sier de selv har blitt vist bilder fra Gaetzs mobiltelefon. Kongressrepresentanten skal også ha snakket om sin seksuelle omgang med kvinnene på bildene.

Bare dager etter etterforskningen ble kjent ble det klart at en talsperson for kongressrepresentanten, Luke Ball, trekker seg fra sin stilling.

Knyttet til omfattende etterforskning av tjenestemann

Kongressrepresentant Matt Gaetz er kjent som en nær alliert av tidligere president Donald Trump.

Den pågående granskingen av ham er del av en større etterforskning av Joel Greenberg, som er tiltalt for menneskehandel og for å ha støttet folk økonomisk i bytte mot sex, i tillegg til en lang liste andre bisarre tiltalepunkter.

Blant annet er han ifølge etterforskerne tiltalt for å ha utgitt seg for å være en kvinnelig student og sendt falske varsler der han anklaget en politisk konkurrent for «uanstendig seksuell oppførsel» overfor kvinnelige medstudenter.

Greenberg sitter for tiden varetektsfengslet i Orange County fengsel og rettssaken er ventet å starte opp i midten av juni. Ifølge NBC nekter han straffskyld.

Det er uklart hva slags relasjon Gaetz har til Greenberg, men ifølge tre av The New York Times’ kilder med kjennskap til saken mistenker etterforskerne at Greenberg via nettsider har fått kontakt med kvinner, som han igjen skal ha introdusert for kongressrepresentant Gaetz.

På bildet under ser du Matt Gaetz i midten og Joel Greenberg til høyre, på et bilde tatt utenfor Det hvite hus:

Granskingen av Gaetz skal ha blitt satt i gang av USAs justisdepartement i løpet av de siste månedene av Donald Trumps presidentskap.

Kongressrepresentanten har bekreftet at han er under etterforskning for «seksuelle forhold», men han benekter å noen gang ha betalt for sex.

The New York Times har imidlertid fått tilgang til kvitteringer som skal vise betalinger fra både Gaetz og Greenberg til én kvinne, og ytterligere én betaling fra Greenberg til en andre kvinne. Ifølge to av avisens kilder med kjennskap til saken har kvinnene selv hevdet at betalingene var for seksuelle tjenester.

Benekter sex med mindreårige

Selv sier Gaetz at han er sikker på at han ikke har gjort noe ulovlig, og at han aldri har vært sammen med mindreårige kvinner.

– Jeg har definitivt forsørget kvinner jeg har vært sammen med. Du vet, jeg har betalt for fly, hotellrom, jeg har vært en sjenerøs partner. Jeg tror noen prøver å få det til å se kriminelt ut når det ikke er det, sier han til Axios.

I en Twitter-post denne uken hevdet Gaetz at en tidligere ansatt i justisdepartementet er ute etter 25 millioner amerikanske dollar, og at denne personen prøver å sverte navnet hans.

Også kongressrepresentantens kontor har avvist anklagene.

– Matt Gaetz har aldri betalt for sex, uttalte kontoret til New York Times.

– Matt Gaetz avviser alle de motbydelige anklagene fullstendig.

Etter avsløringen har flere republikanere forsvart Gaetz, men mange har også forholdt seg tause.

Onsdag sa imidlertid partiets mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, til CNN at han vil fjerne Gaetz fra hans komitéverv dersom anklagene viser seg å stemme.