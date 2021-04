KOM ALENE: Denne syv år gamle jenta ble stoppet av grensevakter på amerikansk side av elven Rio Grande i Texas i mars. Som så mange andre barn som kommer alene hevder hun å ha slektninger som allerede er i USA. Foto: Dario Lopez-Mills / AP

Rekordmange barn kom alene til USA

I mars tok 19.000 barn og unge under 18 år seg inn i USA fra grensen mot Mexico uten å være i følge med voksne. Det er mer en noen gang før i løpet av én måned.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

Det enorme antallet er iferd med å skape en grensekrise for president Joe Biden.

Den forrige rekorden, som stammer fra Trumps regjeringstid i mai 2019, ble smadret. Den gang kom 12.000 alene over grensen, melder CBS. Økningen er dermed på over 50 prosent.

Grensevakter pågrep totalt rundt 170.000 mennesker som kom ulovlig over grensen i mars. Rundt 100.000 av dem var voksne som kom alene, uten familie. Disse blir i stor grad returnert til Mexico, eller deres hjemland enda lengre sør, mer eller mindre umiddelbart.

OVER ELVEN: En mor og hennes barn har tatt seg ulovlig inn i USA i en liten gummibåt over elven Rio Grande nær Roma, Texas. Foto: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mer 53.000 kom sammen som familier. Det skal være en økning på 175 prosent fra måneden før. De fleste av disse skal ifølge TV-kanalen ha fått bli i USA mens man venter på en gjennomgang av deres sak.

Det samme gjelder barna som kommer alene.

Oppsiktsvekkende video

Tidligere denne uken frigjorde amerikanske grensemyndigheter en video som viser hvordan to ecuadorianske barn blir overlatt til seg selv etter at menneskesmuglere har løftet dem over grensegjerdet mellom Mexico og USA.

Videoen skal ifølge U.S. Border Patrol vise to søstre, en 3-åring og 5-åring, idet menneskesmuglerne slipper dem over det over fire meter høye gjerdet i Santa Teresa nær El Paso i delstaten New Mexico.

Begge to skal ha kommet uskadet fra hendelsen, som grensemyndighetene omtaler som «sjokkerende».

De to barna som videoen viser skal ha blitt oppdaget etter at en grenseagent på stor avstand oppdaget at en person som satt på skrevs over grensegjerdet. Agenten startet å filme det han så med et fjernkamera, og videoen viser at personen som sitter på gjerdet senker et og et barn ned så langt vedkommende klarer før de blir sluppet og faller den siste biten.

Man kan se hvordan den første jenta lander med bena først for så å stupe forover på magen, mens den andre jenta faller bakover. Like etter blir en ryggsekk sluppet over gjerdet, før personen som slapp jentene ned hopper ned igjen på meksikansk side.

Åpner nye nødsentre

Rekordtallene har ført til at Joe Biden og hans administrasjon sliter med å gi husly til de mange hundre barna og tenåringen som daglig krysser grensen uten foreldre eller andre voksne.

Ifølge lovverket skal grensemyndighetene overlevere barn som ikke er fra Mexico til Helse- og menneskeservicedepartementet (HHS) innen tre dager. Men det enorme antallet gjør at man ikke rekker å få dem gjennom systemet raskt nok. Dermed blir de boende lengre enn dette i det som ofte har blitt omtalt som «fengselslignende fasiliteter».

I mars skal barna ifølge CBS i snitt ha vært i grensemyndighetenes varetekt i 130 timer, i stedet for maks 72. Per torsdag morgen var totalt 5000 barn og unge i disse mottakssentrene, de fleste i utgangspunktet bygd for å huse single, voksne.

13.000 andre var på samme tidspunkt i varetekt på mottakssentre operert av HHS.

MOTTAKSSENTER: Mindreårige er stuet sammen på overfylte mottakssentre langs grensen. Her fra Donna, Texas tidligere denne uken. Foto: Dario Lopez-Mills / Pool AP

Departementet jobber nå intenst med å åpne minst 10 nødsentre i Texas og California med til sammen mer enn 16.700 sengeplasser.

Flykter fra vold, fattigdom og orkaner

Mange av innvandrerne er fra Honduras, Guatemala og El Salvador. De fleste flykter fra fattigdom, vold og resultatene av to ødeleggende orkaner, og etter at president Joe Biden kom til makten, håper de det vil bli lettere å få opphold i USA.

Biden har skrinlagt deler av tiltakene som Donald Trump innførte for å hindre innvandring. Men presidenten har avvist Republikanernes anklager om at dette har ført til økningen i antallet migranter. Biden har pekt på at man opplevde lignende bølger i 2019 og 2020.

Men nå er altså rekorden slått. Med god margin. På hans vakt.

Biden har nylig utnevnt visepresident Kamala Harris til å lede arbeidet med å håndtere situasjonen på grensa.