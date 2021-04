BESØK PÅ TILFLUKTSTED: Her besøker statsminister Ralph Gonsalves et tilfluktsted for evakuerte i hovedstaden Kingstown. Foto: ROBERTSON S. HENRY/REUTERS

Vulkanutbruddet på St. Vincent: Kun vaksinerte blir evakuert

– Vi har seilbåt hvis det skulle bli fullstendig krise, sier Monica Lie som bor på St. Vincent. De er enda ikke blant de som skal evakuere.

Av Malene Birkeland

Fredag hadde La Soufriere-vulkanen på øya St. Vincent sitt første utbrudd på over 40 år. Vulkanen ligger nord på øyen i Karibien og er 1220 meter høy.

Utbruddet har ført til at tusenvis av mennesker som bor på den karibiske øyen har måttet evakuere fra hjemmene sine.

Cirka 110.000 mennesker bor på St. Vincent og Grenadinene, som ligger øst i Det karibiske hav, nord for Venezuela.

Nå er det kommet nye vulkanutbrudd som skaper trøbbel for beboerne på øya.

Mange uten strøm og vann

Mange er uten strøm og vann og store deler av landet er dekt i aske på dag tre av vulkanen La Soufrières utbrudd. Dette er det første utbruddet siden 1979.

Søndag morgen meldes en ny eksplosiv hendelse fra vulkanen, fra den offentlige twitterkontoen NEMO (National Emergency Management Organisation of St. Vincent and the Grenadines)

I et innlegg delt senere i dag står det skrevet at «alt ser ut som en krigssone»

Kun vaksinerte får evakuere

Rundt 16 000 personer bodde i områdene som måtte evakuere lørdag. 3000 av dem bor på gitte tilfluktssteder på grunn av covid-19 protokoller. Det skriver Al Jazeera.

De evakuerte ble hentet i cruiseskip.

Flere medier melder om at det kun er de vaksinerte som får evakuere. Det har statsminister Ralph Gonsalves uttalt under en pressekonferanse.

CRUISESKIP TIL REDNING: Cruiseskip bistår i evakueringen. Dette bildet viser et cruiseskip ankomme havnen i Kingstown 9.april. Foto: STRINGER/REUTERS

Ifølge CBC sa statsministeren at personer som skal evakueres på cruiseskip eller får midlertidig tilflukt på en annen øy må vaksineres. I The Jerusalem Post kommer det frem at det er naboøyene som skal ta imot evakuerte, som har bestemt dette.

I en video av pressekonferansen virker statsministeren tydelig berørt av hendelsene.

Uten strøm og vann

– Bare omkring 10–12 prosent mennesker er vaksinert så langt i St. Vincent og Grenadines og derfor er det mange som er satt i «shelters» andre steder på øya.

Det skriver Monica Lie og ektemannen Thor Magnus Lie via chatteapplikasjonen Messenger. De bor i et hus på sydsiden av St. Vincent og er ikke blant de 16 000 som måtte forlate hjemmet sitt.

SEILERE: I 2019 startet ekteparet Lie og hunden Pinky ferden over Atlanteren. Nå bor de på St. Vincent. Foto: PRIVAT

Det siste utbruddet fra vulkanen gjorde at de mistet strømmen. Hun bruker resterende av batteriet på å sende over informasjon til VG.

– Det vi merker best er all asken. Det er et tykt lag over alt og veldig dårlig sikt. Vann og strøm er av og på. Vi bruker masker når vi er utendørs, skriver paret via chat.

Hører rumling fra skjelvet

– Faren nå er er de pyroklastiske skyene (Hurtiggående sky med vulkansk materie, joun. anm).

Hun legger til:

– Flere utbrudd er ventet og det er akkurat nå cirka halvannen til tre timer mellom jordskjelvene rundt vulkanen.

Se deres private bilder nedenfor:

fullskjerm neste ASKE OG RØYK: Bilde fra Blue lagoon, tatt i går.

De merker ikke skjelvene, men kan høre en slags rumling, beskriver de.

Om situasjonen forverres har de en plan for å komme bort fra øya:

– Vi har seilbåt hvis det skulle bli fullstendig krise, men det er viktig å passe på hus da kriminaliteten har steget vesentlig etter mange har mistet sitt levebrød etter covid - og spesielt nå med vulkanutbruddet.