DØMT TIL DØDEN: Den norske statsborgeren har sittet i fengsel i Somalilands hovedstad Hargeisa siden april 2020.

Søreide om dødsdømt mann i Somaliland: − Jobber intenst for å hindre at dødsstraffen blir fullbyrdet

Søndag ble norske Saad Jirde Hayd (54) dømt til døden for andre gang i Somaliland. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at det er satt inn store ressurser for å stoppe dødsstraffen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier til VG at situasjonen er dramatisk og uoversiktlig, og veldig vanskelig for den domfelte og hans familie.

– Det viktigste vi jobbet med fra UDs side gjennom søndagen, var å sikre at den norske borgeren fikk en ankemulighet. Den forsikringen har vi fått, sier Eriksen Søreide til VG.

Utenriksministeren forklarer at UD aldri tar stilling til skyldspørsmålet i slike saker, men har satt inn store ressurser siden det er en norsk statsborger som er dømt til døden.

– Jeg snakket med presidenten etter dødsdommen var avsagt første gang, og var veldig klar på at Norge ikke kan akseptere dødsstraff mot en norsk statsborger, og at vi forventet at han får alle muligheter til å anke. Vi jobber intenst for å hindre at dødsstraffen blir fullbyrdet.

Dømt for drap

Saad Jirde Hayd, som har vært bosatt i Norge siden 1995 og har adresse i Oslo, har siden april i fjor sittet varetektsfengslet i et norskfinansiert fengsel i Hargeisa.

Første gang dødsdommen mot Jirde Hayd ble avsagt, var i november. Han ble dømt for å ha drept en annen mann ved bruk av giftspray. Mannen han er dømt for å ha drept var en bekjent som døde etter at de to skal ha havnet i slåsskamp.

Hayds forsvarsadvokat i Norge, Farid Boruas, har tidligere fortalt til VG at hans klient brukte pepperspray i selvforsvar da han ble overfalt av den nå avdøde mannen.

– Sønderknust

Etter søndagens melding om at Hayd var dømt til døden for andre gang, sa hans norske forsvarsadvokat Farid Bouras til VG at de ville anke til høyesterett.

– Han er sønderknust, og ber Norge på sine knær. Han kan bli skutt når som helst. Selv om vi anker til høyesterett endrer det ikke at dommen er rettskraftig, sa Bouras til VG søndag formiddag.

– Sjansen for å lykkes er minimal, men vi ser at bevisgrunnlaget fra aktoratets side er så tynt, at vi skjønner ikke at det er mulig å dømme et menneske til døden uten bevis. Det er ingen beviser som knytter ham til selve drapet, sa han.

Forsvarsadvokaten etterlyste søndag et større politisk press fra Norge for at det skal bli fremlagt bevis og for å hindre at dødsstraffen blir gjennomført. Han trakk da frem ressursene som ble brukt i saken hvor Joshua French og nå avdøde Tjostolv Moland ble dømt til døden i Kongo.

– Det er likhetstrekk til Kongo, men her ser vi at det er minimalt som gjøres fra norsk side, sa Bouras.

– Behandler like saker likt

– Mannens norske advokat har sammenlignet denne saken med arbeidet som ble lagt ned for å hjelpe Kongo-fangene, der man til slutt lyktes med å hente hjem Joshua French. Jobbes det like hardt med denne saken?

– Fra UDs side behandler vi like saker likt. Vi har derfor satt inn de ressurser vi har, sier Eriksen Søreide.

Ambassaden i Nairobi besøkte den norske borgeren i fengsel i november i fjor og senest i forrige uke, 2. februar, ifølge UD.

– Vår ambassade i Nairobi i Kenya jobber fortløpende med kontakt med lokale myndigheter i Somaliland, vi samarbeider med likesinnede land som Storbritannia som har representasjon i Somaliland, og vi samarbeider med Den internasjonale Røde Kors-komiteen. I tillegg har jeg hatt direkte kontakt med presidenten, sier Søreide.