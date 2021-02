KLIMA OG SIKKERHET: Erna Solberg er spent på om Russland og Kina vil støtte Norges kampanje for å få klimakrisen som tema i FNs sikkerhetsråd. Foto: Odin Jæger

Erna Solberg i Sikkerhetsrådet: Utfordrer Russland og Kina til klima-kamp

Tirsdag skal statsminister Erna Solberg (H) delta på sitt første møte i FNs sikkerhetsråd, hvor Norge har vært medlem siden nyttår. Det er stor spenning knyttet til om Russland og Kina igjen vil avvise å ta klima-debatten inn i rådet.

Toppmøtet mellom medlemslandene blir en test på om de faste medlemmene i FNs sikkerhetsråd vil støtte ideen om at klimautfordringene også angår sikkerheten for folk og land på kloden, ifølge den norske statsministeren.

– Norge ønsker at det utnevnes en egen spesialutsending i FN som skal jobbe med klima og sikkerhet. Det er en markør for om de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet vil ha rapporter om hvordan klimaendringer kan true sikkerheten, sier Solberg til VG.

Å ta klimakrisen til Sikkerhetsrådet var en hovedsak for regjeringen under valgkampen om en plass i rådet, som Norge vant på bekostning av Canada, i fjor sommer.

Forsterker konflikter

Nå kommer temaet på bordet:

– Analysen vår er at de neste 20 årene vil endringer i klima være med på å forsterke mange av de konfliktene som er i verden nå, sier hun.

– Klimaendringene påvirker sikkerheten. Det svekker allerede sårbare stater. Folk som flytter fra tørke eller flom, risikerer å fortrenge eller komme i konflikt i områdene hvor de flytter til. Det blir kamp om vannet. Klimaproblemene må være med i analysene om hvorfor det blir konflikt, sier Solberg, før video-diskusjonen rundt det ovale møtebordet i Sikkerhetsrådet tirsdag ettermiddag.

Hun understreker alvoret slik:

– Medlemsland i FN kan faktisk forsvinne i havet på grunn av klimaendringene, legger hun til.

STUDIO: Et av møterommene på Statsministerens kontor er gjort om til studio der statsminister Erna Solberg deltar i internasjonale møter i tiden med reise-restriksjoner. Tirsdag møter hun i FNs sikkerhetsråd for første gang, på vegne av medlemslandet Norge. Foto: Odin Jæger

Møter Johnson og Macron

Det er den første diskusjonen på regjeringssjef-nivå siden Norge vant avstemningen og tok plass i rådet fra 1. januar i år.

Tunge aktører har allerede meldt seg på: Møtet skal ledes av Storbritannias statsminister Boris Johnson, som har formannskapet i Sikkerhetsrådet i februar.

Frankrikes president Emmanuel Macron har varslet at han vil delta.

Det samme gjelder John Kerry, USAs ferske spesialrepresentant på klimaendringer.

Momentum

– Hvilke motkrefter vil du møte, som ikke ønsker å ta klimakrisen inn i Sikkerhetsrådet?

– USA var lenge skeptisk til det, men nå har den nye administrasjonen signalisert det motsatte, at det er viktig. Så er det noen av de faste landene som, sammen med USA, har vært skeptisk fram til nå. Men jeg håper det er et momentum nå for at vi kan se dette: At vi kan få nye konflikter hvis klimaendringene forrykker balanser, og flere sårbare områder, sier Solberg.

USA truet med veto

Tyskland, som hadde plass i Sikkerhetsrådet fram til desember, skrev i fjor sommer et forslag til uttalelse fra rådet. Et av forslagene var en egen spesialrådgiver hos FNs generalsekretær med ansvar for klima og sikkerhet.

Men Tyskland tok aldri uttalelsen fram til noen avstemning. Den ble stoppet av USA som truet med veto, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Kina og Russland ga heller ikke støtte til den tyske teksten.

– Vi støtter jo det forslaget fra Tyskland, sier Solberg nå.

– Nå opplever jeg at USA er positiv til å løfte temaet. Det blir spennende å se hva Kina gjør. Kina har jo vært mer aktiv på klimaendringer de siste årene for egen del, noe som sikkert har mye med luftforurensning i deres store byer å gjøre.

– Hva venter du fra Russland?

- Spørsmålet er om de vil være at det er grunnlag nok til å være imot. De har hittil vært komfortable med argumentet om at dette ikke hører hjemme på Sikkerhetsrådets bord. Det blir spennende å se om de kommer med nye signaler, sier Solberg.