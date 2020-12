FORSIDE: Slik ser New York Posts oppslag ut i dag. Foto: Faksimilie

Avis til Trump: «Stopp galskapen»

New York Post har lenge vært en av avis hvor presidenten har kunnet finne støtte. Men nå ber til og med tabloidavisen Donald Trump innrømme valgnederlaget.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En usignert lederartikkel i avisen har tittelen «Gi opp, herr president – for din egen skyld og for nasjonens». Men allerede på forsiden av mandagsutgaven er det tydelig at ikke en gang den tabloide New York-avisen lenger kan støtte presidenten:

«Herr president... STOPP GALSKAPEN!» står det med feite bokstaver i hovedoppslaget. Undertittelen levner heller ingen tvil:

«Du tapte valget – slik kan du redde ditt ettermæle».

Trump har uttallige ganger etter valget 3. november hevdet at han tapte mot Joe Biden på grunn av stemmejuks. En rekke domstoler har gang på gang avvist slike påstander. Det samme gjorde Trumps egen justisminister.

«Udemokratisk kupp»

Tonen til New York Post er ikke noe mer oppløftende for Donald Trump gjennom selve artikkelen enn hva forsiden og tittelen er. Det starter med at det er tid for å stoppe «denne parodien». Den fortsetter med å hevde at presidenten støtter et «udemokratisk kupp».

New York Post skriver derimot at de mener Trump hadde rett til å gå valget etter i sømmene, for å finne ut om juks hadde forekommet. De er likevel klare på hva disse undersøkelsene har funnet: Ingenting.

En av Trumps støttespillere i denne prosessen, Sidney Powell, blir omtalt som «gal». Michael Flynns uttalelser om at presidenten bør vurdere å bruke militærmakt blir omtalt som «skamfull».

New York Post er eid av mediemogulen Rupert Murdoch, som også eier TV-kanalen Fox News, et annet av de amerikanske mediene som har støttet Trump gjennom hans presidentskap.

Frykter for Senatet

Videre skriver New York Post at som en avis som ga ham sin støtte i valgkampen, og ønsket se ham i fire nye år som president, vil de nå komme med et velmenende råd:

«Dersom du ønsker å sementere din innflytelse, og kanskje til og med forberede en fremtidig retur, må du kanalisere ditt sinne mot noe mer produktivt.»

Avisen, tidligere omtalt som «presidentens favorittavis», er blant annet redde for at Trumps oppførsel vil skade Republikanernes sjanse for å vinne de to omvalgene til Senatet i Georgia 5. januar.

USAS NESTE PRESIDENT: Joe Biden overtar Det hvite hus den 20. januar neste år. Foto: Carolyn Kaster / AP

Taper de begge disse vil nemlig Demokratene sitte med makten i begge Kongressens kamre, Senatet og Representantenes hus, samt ha presidenten.

New York Post skriver at dersom det skjer frykter de at alt det gode de mener Trump har fått til i sin tid i Det hvite hus vil forvitre.

Og med det også hans ettermæle, som de mener nå står i fare for å heller handle om en president som forsøkte brenne alt ned på vei ut døra.