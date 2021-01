PÅ INNSIDEN: Bildet av Eric Gavelek Munchel fra Tennessee har florert på nettet etter at det ble oppdaget at han har strips i hånden mens han befinner seg inne i kongressbygningen. Foto: WIN MCNAMEE / AFP

Kongress-stormerne som bar strips er tatt - 25 personer siktet for terror

Bilder av to militærkledde menn med strips i hånden spredde seg raskt på nettet etter onsdagens kongressangrep. Nå er de arrestert.

Forsvarsdepartementet i USA kunngjorde søndag kveld norsk tid at det er tatt ut minst 25 terrorsiktelser som følge av stormingen av Kongressen onsdag 6. januar.

Det ble kjent etter at det amerikanske justisdepartementet kunngjorde at ytterligere to personer har blitt arrestert og siktet etter stormingen:

Eric Gavelek Munchel fra Tennessee, som ble avbildet med strips i hånden og mobiltelefon festet til brystet, er en av dem som nå er arrestert.

Det er også Larry Rendell Brock fra Texas, identifisert bærende på strips inne i Kongressen onsdag.

Ifølge The Washington Post skal Trump-tilhengerne åpent ha diskutert hvordan de skal gå frem under stormingen, på både Twitter og andre forumer, flere uker i forkant av hendelsen.

VELUTSTYRTE INNTRENGERE: Larry Rendell Brock fra Texas, som også ble identifisert bærende på strips inne i Kongressen onsdag, er nå arrestert. Brock er identifisert som mannen med grønn militærhjelp på bildet. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Jeg tar med strips og tau»

I ytre høyre-orienterte nettforumer skal planleggingen ha blitt omtalt på detaljnivå. Det skal blant annet ha blitt diskutert hvordan de skal ta seg inn i bygningen og at de vil stripse hendene til flere kongressmedlemmer, melder avisen.

Mange skal også ha tipset om hva man burde ta med seg under stormingen.

En av brukerne skal blant annet ha skrevet «Jeg tar med strips og tau», skriver Washington Post.

Avisen presiserer videre at det ikke er snakk om forumer som tilhører det såkalte «dark web». Opplysningene som nå er avdekket skal ha ligget åpent for alle hele tiden.

FBI og NYP advarte om voldelige sammenstøt

Også FBI og New York City Police skal ha advart mot voldelige sammenstøt i forkant av kongressmøtet 6. januar, melder NBC.

FBI skal blant annet ha oppsøkt det de selv omtaler som 12 ekstremister, for å oppfordre dem til å ikke reise til Washington, opplyser nyhetskanalen videre.

Mist fire personer skal ha blitt drept under angrepet, deriblant én politimann, da flere hundre Trump-tilhengere tok seg ulovlig inn i Kongressen 6. januar.

Det var i forbindelse med at valgmannsstemmene ble talt at Kongressen ble stormet. Det gikk flere timer før politiet fikk kontroll over det amerikanske demokratiets høyborg.

52 personer har blitt pågrepet etter hendelsene, og politiet har blant annet opplyst at det ble funnet to rørbomber utenfor hovedkvarterene til Republikanerne og Demokratene.

