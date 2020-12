LANGT HJEMMEFRA: Norske soldater i Mali feirer jul, med munnbind takket være coronaviruset. Foto: Philip Linder / Forsvaret

Her feirer norske soldater jul – i 36 varmegrader

En styrke bestående av rundt 80 norske soldater har julaften feiret sin første dag ute av coronakarantene i Mali. Det ble markert med pinnekjøtt og ribbe i sommertemperaturer.

– For det første er det jo litt spesielt å starte julaften med en treningsøkt, for deretter å kunne ta en halvtime i sola før julefeiringa starter, svarer styrkesjef oberstløytnant Hans Jørgen Nordskog, på spørsmål om hvordan feiringen i Mali skiller seg fra en vanlig jul hjemme.

– I dag har det vært 36 varmegrader. Derfor blir jo dette selvfølgelig litt minneverdig, fortsetter han på telefon med VG.

NRK omtalte saken først.

Likevel har noen tradisjoner fulgt soldatene de rundt 5000 kilometerne til Malis hovedstad Bamako: Julaften har de blitt servert ribbe, pinnekjøtt og juletorsk – mens Flåklypa Grand Prix etter en avstemning ble valgt som julefilm på utekino.

JULEMAT: Kjøkkenpersonellet på Camp Bifrost i Mali lager flere slag norsk julemat – samt noen portugisiske retter til en avtroppende styrke fra Portugal, som har vært på leiren frem til nå. Foto: Philip Linder / Forsvaret

Dessuten kom nissen på besøk med gaver fra organisasjonen Veteran møter veteran. De har også harr julegudstjeneste, og skuespill på agendaen.

– Kjøkkenet i Camp Bifrost, hvor vi er utstasjonert, er viden kjent for sin høye standard, skryter oberstløytnant Nordskog. Han var godt fornøyd med serveringen.

– Kan være sårt for noen

Oberstløytnanten forteller at soldatene har vært i karantene siden de ankom Mali for 14 dager siden. I dag var første gang utenfor karantene, og de har derfor fått mange positive nyheter på én gang.

– Det er veldig god stemning i dag, og utvilsomt god moral i hele styrken. I tillegg til at det er jul, kjenner vi jo at det blir godt å komme ut av karantene og ut i arbeid også.

Nå får de spise middag i en faktisk spisesal, og bevege seg mer fritt rundt på basen. Dessuten slipper de i større grad å bruke munnbind, forteller styrkesjef Nordskog.

Samtidig er hantydelig på at det for mange er tungt å ikke være hjemme i høytiden.

– Det kan jo være litt sårt for noen. De er borte fra familien, og det tenker vi på alle sammen. Jeg tror de fleste har hatt en telefonsamtale hjem i løpet av dagen, og det går noen ekstra tanker hjem akkurat i dag.

FN-oppdrag

Grunnen til at de norske styrkene feirer jul i Mali, er at de er utsendt på oppdrag for FN. I det vestafrikanske landet, er hovedoppdraget å bistå et transportfly av typen C130J Hercules, som kommer nedover i romjulen.

Nå skal soldatene gjøre alt klart i leiren til flyet kommer, og etter ankomst skal de beskytte leiren og flyet, når det er ute på oppdrag.

– Flyet skal i hovedsak transportere gods og passasjerer, men det kan også brukes til medisinsk evakuering, dersom det blir behov for det, forteller oberstløytnant Nordskog.

SJEFER: Styrkesjef Hans Jørgen Nordskog (t.v.) og sjefssersjant Staale Granli ikledd nisselue. Foto: Philip Linder / Forsvaret

Ifølge Forsvarets hjemmesider, skal styrkene være i Mali fra desember og til i slutten av mai.

– Det norske flyet gir effektiv og trygg transport av personell, forsyninger og medisiner rundt om i landet. Der flyet bruker et par timer, kan landtransport ta flere uker, og med høy risiko for væpnede angre, skriver de.

Forsvaret mener FN-operasjonen skal bidra til å «gi landets innbyggere en tryggere hverdag». Man kan også lettere få stoppet smuglerruter som bruker til menneskesmugling, og til å transportere våpen og narkotika nordover mot Europa, skriver de.