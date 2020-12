FLYTTER UT: Mindre avgifter og en verdensomspennende pandemi har ført til at engelskmenn flytter fra urbane strøk, ifølge eiendomsfirmaet Hamptons. Foto: Anne-Lise von der Fehr, VG

Den største utflyttingen fra London på fire år

Til tross for at boligmarkedet i England var stengt i syv uker, har flere av innbyggerne i London flyttet utenbys i pandemiåret 2020.

– Det å forlate London har vært et overgangsritual for mange, ofte for familier som når milepæler i livet, men effekten av «lockdown» og ønsket om mer plass ser ut til å ha økt forflytningen, sier Aneisha Beveridge til The Guardian.

Hun er forskningssjef i det britiske eiendomsmeglerfirmaet Hamptons, som har undersøkt boligkjøpevanene til britene det siste året.

– Til tross for at covid-19 stengte hussalget i syv uker har antallet hjem som kjøpes av londonboere steget til sitt høyeste nivå på fire år, sier Beveridge.

The Guardian skriver også at reduksjonen av enkelte avgifter også bidro til å øke hussalget i år, blant annet suspensjonen av skatt på de første 5,7 millioner kronene ved hvert boligkjøp i England frem til april 2021.

UNIVERSITETSBY: Den mer landlige byen Oxford ser ut til å ha trukket til seg mange utflyttere fra London.

Flytter lenger hjemmefra

– Forventningen om å ha mer hjemmekontor har også betydd at London-boere flytter lenger vekk enn de har gjort tidligere, sier Beveridge til avisen.

Hun trekker frem at utflytterne i London i snitt flyttet 16 kilometer lengre vekk fra byen enn i 2019, ettersom kjøperne var mer opptatte av å mer plass enn å kunne pendle til hovedstaden.

De områdene som hadde høyest grad av tilflytting var Sevenoaks, Windsor, Maidenhead og Oxford.

Aneisha Beveridge forteller til The Guardian at hun forventer at utflyttertrenden fortsetter inn i neste år, men at dette avhenger av hvordan boligprisene endrer seg.

– Når prisene i hovedstaden begynner å stabilisere seg, noe vi forventer neste år, kommer nok flere til å holde seg i London, sier hun.