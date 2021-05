VERDENS HØYESTE: Mount Everest er 8849 meter høyt. Her sett fra Kalapatthar i Nepal. Foto: Tashi Sherpa / AP

Kina stopper Everest-klatring

Kina innstiller vårens klatresesong på Mount Everest fra tibetansk side, melder nyhetsbyrået Xinhua lørdag.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Det er den alvorlige coronasituasjonen som er bakgrunnen for avgjørelsen.

India har en pågående krise med mangel på nødvendig utstyr og sykehusplasser, og i nabolandet Nepal har situasjonen også forverret seg. Smittetallene er rekordhøye og hæren er innkalt for å bistå i kremeringen av pandemiofre.

Oksygenmangelen der så stor at de har bedt klatrerne ta med sine tomme tanker tilbake. Nepal har delt ut 408 klatre-tillatelser i mai-april-sesongen, mens kun 21 kinesiske klatrere har fått tillatelse for våren, skriver Reuters.

EVEREST: Baseleiren på kinesisk side 30. april 2020. Foto: Purbu Zhaxi / Xinhua

Forrige helg meldte statlige medier at det skulle etableres et skille på Everest-toppen for å forhindre at klatrere fra Nepal og Tibet kommer i kontakt med hverandre. Tiltakene kom etter at flere klatrere er blitt coronasyke de siste ukene.

I april trosset trønderen Erlend Ness reiserådene og reiste for å bestige Mount Everest, men han ble smittet på veien og ble den første personen til å teste positivt for covid-19 på baseleiren på fjellet. Han endte på sykehus i hovedstaden Katmandu.

VG snakket 9. mai med en lege som jobber ved et privat sykehus i Katmandu, doktor Mamata Rimal. Han sa da at han fryktet at situasjonen i Nepal kan bli som den i India, eller enda verre, om 10 dagers tid.

Tidligere denne uken ble det klart at den tidligere håndballspilleren Frank Løke har nådd toppen av Everest.

