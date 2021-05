LØFTES UT: Etter syv timer ble Suzy Eshkuntana (6) reddet ut av ruinene av det som var hennes hjem. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Her blir Suzy (6) reddet etter syv timer - men mistet mor og fire søsken

Suzy Eshkuntana (6) overlevde et israelsk luftangrep, men mistet moren og sine fire søsken. Hun ble senere gjenforent med faren på sykehuset.

Av Stella Bugge

Det melder Reuters.

– Tilgi meg, min datter. Du ropte at jeg skulle komme til deg, men jeg kunne ikke komme, sa faren, Riyad Eshkuntana, til seksåringen ifølge nyhetsbyrået etter at de to var gjenforent på Shifa sykehuset.

Den palestinske familiens hjem ble truffet i et israelsk luftangrep i Gaza by natt til søndag. Disse angrepene skal ha tatt livet av 42 palestinere.

Også natt til 17. mai var det kraftige luftangrep på Gazastripen. Hjemmene til Hamas-ledere og underjordiske tunneler skal ha blitt rammet. Angrepene blir beskrevet som enda mer intense enn de som rammet natt til søndag.

VANSKELIG: Letemannskapene har en vanskelig jobb når de leter etter overlevende i de sammenraste ruinene i Gaza by. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Israel: 2800 raketter fra Hamas

I det angrepene fra begge sider går inn i sitt syvende døgn er nær 200 palestinere drept, inkludert over 50 barn. I Israel har 10 personer mistet livet som følge av angrep fra Hamas og andre grupper, ifølge Reuters. Blant de døde er to barn.

Israel sier de angriper Hamas, som kontrollerer den tett befolkede Gazastripen, og andre militante grupper fordi disse har avfyrt 2800 raketter mot israelske byer.

– Grunnen til at vi har disse ofrene er at Hamas på kriminelt vis angriper oss fra sivile nabolag, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu til den amerikanske kringkasteren CBS.

FÅR BEHANDLING: Her får seks år gamle palestinske Suzy Eshkuntana behandling for skadene. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Angrepet på boligen til familien Eshkuntana er i det samme området hvor Israel slo til mot en militant tunnel i Gaza. Da tunnelen kollapset førte det til at hus raste sammen og utilsiktede sivile tap, ifølge det israelske militæret.

Dekket av støv

Mange redningsarbeidere, politi, familie og naboer hadde samlet seg utenfor det sammenraste huset til familien Eshkuntana mens de lette etter overlevende.

Etter flere timer begynte folk å rope Allahu Akbar - Gud er stor – et tegn på at det var funnet overlevende.

En gråtende Suzy ble så løftet ut av ruinene, dekket av støv, og fraktet inn i i en ventende ambulanse. Da hadde hun vært fanget i ruinene i rundt syv timer.

Ved sykehuset ventet nervøse slektninger. To kvinner besvimte da de hørte at Suzys bror, Yehya, var død. Like etter ble det klart at også søsteren, Dana, var død.

FAR OG DATTER: Riyad Eshkuntana kysser datterens hånd på Shifa sykehuset i Gaza. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

– Pappa, pappa!

Kvinnenes øyne lyste opp da de så at Suzy var i live. Legene sier hun har fått noen blåmerker, men at seksåringen ikke er alvorliget skadet.

Faren, Riyad Eshkuntana, trodde at familien var i trygghet siden det bodde leger i den samme bygningen og fordi han hadde plassert barna i det han trodde var et sikkert rom.

– Plutselig kom en merkelig rakett, den lignet en flamme, og ødela to vegger, forteller han til Reuters.

Foreldrene løp til for å sjekke at det gikk bra med barna, da en ny eksplosjon hørtes og taket kollapset.

– Jeg hørte sønnen min rope «pappa, pappa.» Han hørtes ok ut, men jeg kom ikke til siden jeg satt fast, sier Eshkuntana.

Da redningsmannskapene kom til den sammenraste bygningen, var faren for svak til å kunne rope tilbake. Men da de kom igjen en halvtime senere klarte han å få deres oppmerksomhet.

Eshkuntana ligger på en seng i sykehuset når Reuters snakker med ham. Hodet er bandasjert og i sengen ved siden av ham ligger datteren. Faren forteller at han først ønsket å dø.

– Jeg ble fylt med alt raseriet i universet, men da jeg hørte at en av mine døtre var i live, sa jeg «takk Gud» da denne jenta kanskje fanger litt mine døtres smil siden hun er deres søster.

FN: 42.000 palestinere har rømt

Rundt 42.000 palestinere på Gazastripen har forlatt hjemmene sine som følge av Israels angrep, ifølge FN.

De har søkt tilflukt på 50 skoler på Gazastripen som drives av UNRWA, FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger.

Over 2.500 mennesker skal ha blitt hjemløse fordi boligene deres er blitt ødelagt, skriver NTB.

I løpet av den siste uken har Israel angrepet mål på Gazastripen med kampfly, stridsvogner og artilleri. Den israelske hæren sier målene er knyttet til Hamas, men mange av dem befinner seg i tett befolkede områder.

Hamas og andre væpnede grupper på Gazastripen har samtidig skutt et stort antall raketter mot Israel. Så langt i konflikten er det meldt om 197 drepte på Gazastripen og ti i Israel.