Den franske seriemorderen Michel Fourniret (79) er død

Michel Fourniret (79) ble i 2008 dømt for til livstid for drap på syv jenter og unge kvinner.

Den franske påtalemyndigheten bekrefter til avisen Le Parisien at den dømte seriemorderen og voldtektsmannen døde på sykehus 8. mai. Han var kjent som «Monsteret fra Ardennene».

Lørdag ble Fourniret lagt inn på et sikkerhetssykehus i Paris med pusteproblemer. Han ble lagt i koma, men våknet aldri igjen, ifølge avisen.

Han skal ha slitt med helsen lenge og hadde Alzheimer. I fjor ble han lagt inn på sykehuset med hjerteproblemer.

fullskjerm neste Slottet Sautou i Bosseval som seriemorderen i sin tid eide. I dag er det gjort om til flere leiligheter.

Dømt for ni drap

I 2008 ble Fourniret funnet skyldig i drap på og voldtekt eller voldtektsforsøk av syv jenter og kvinner i alderen 12 til 22 år.

Også den medtiltalte kona Monique Olivier ble dømt til fengsel på livstid for medvirkning, uten mulighet for prøveløslatelse før det er gått 28 år.

Drapene ble begått mellom 1987 og 2001. Det var kona som avslørte ham for politiet i 2004, etter han ble pågrepet for et mislykket kidnappingsforsøk.

Så sent som i 2018 tilsto Fourniret ytterligere to drap på kvinner, begått mellom 1988 og 1990 og ble dømt til enda en livstidsdom. I 2019 knyttet den franske påtalemyndigheten enda et drap til Fourniret.

Det yngste offeret Estelle Mouzin var bare ni år gammel da hun forsvant.

Det er ennå en rekke ubesvarte spørsmål, og flere mistenker at han har flere uoppklarte drap på samvittigheten.