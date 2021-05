forrige









fullskjerm neste FRA GAZA: Raketter skytes opp fra Gaza og mot Israel, onsdag kveld.

Rakettene mellom Israel og Gaza fortsetter: − Ropte løp, løp, løp!

GAZA/BEIRUT (VG) Onsdag var VG inne på et av sykehusene i Gaza, samtidig som rakettangrepene til og fra kyststripen fortsatte.

Av Sami Abu Salem og Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

Shifa-sykehuset på Gaza er fullt av skadde og pårørende.

En av dem er fire år gamle Basima Al-Simri, som ligger på en båre.

– Vi satt hjemme og en svart bil kom kjørende ute på gaten. Så ble den truffet av en rakett, og splintene traff datteren min, forteller faren Mohammed Al-Simri til VG.

Fireåringen har fått splintskader i både ansiktet og beina.

– Jeg måtte bære henne til sykehuset, forteller han.

På Gaza melder helsedepartementet onsdag kveld om 65 drepte, hvorav 16 av dem skal være barn. 365 skal være skadd.

Dr. Ashraf Al-Qadra, talsperson for helseministeriet, uttalte onsdag at nesten halvparten av de skadde var barn.

– 43 prosent av ofrene som følge av den israelske eskaleringen på Gazastripen, er barn og kvinner på grunn av angrepene på trygge og overbefolkede sivile hjem.

SKADD: Salem Al-Rifi (32) jobber som smed og ble skadd i et israelsk rakettangrep onsdag. Foto: Sami Abu Salem, VG

Kjente bakken riste

Lenger inn på sykehuset ligger Salem Al-Rifi (32), som ble skadet i et annet israelsk rakettangrep.

– Jeg var på vei til jobb da jeg kjente at bakken rundt meg ristet. Så våknet jeg opp her på sykehuset, forteller han til VG.

Han sier at han ikke vet hva som skjedde, eller hvem som ble drept i angrepet.

– Jeg er imot det som skjer nå, og nå er jeg blitt skadet i armen. Jeg kan ikke jobbe med bare én arm, og jeg nekter å bli avhengig av nødhjelp.

– Jeg er redd volden vil fortsette, men jeg håper jeg tar feil. Hvis ikke vil tusenvis av mennesker dø og hus bli ødelagt, forteller han.

ANGREP: Bygninger i Gaza er jevnet med jorden av israelske rakettangrep. Foto: Sami Abu Salem, VG

Gatene i Gaza er tomme når VG kjører gjennom dem onsdag ettermiddag.

Røyken siver fremdeles opp fra ruinene av det som en gang var en bygning i Mokhabarat-gaten i Gaza by.

Ingen ble rapportert skadet i dette angrepet, da de hadde fått beskjed fra den israelske hæren i forkant.

Israel bruker ofte såkalte «knock-knock»-raketter for å advare innbyggerne før de sender inn tyngre skyts som jevner hele bygningen med jorden.

Onsdag meldes det også om at de har begynt å skyte med artilleri inn mot Gaza, som er mye mindre nøyaktig enn raketter.

IDF: – Målene vi slår ut på Gaza, er fruktene etter mange måneder med etterretningsarbeid, fortalte talsperson Jonathan Conricus i IDF. Foto: Skjermbilde, VG

Terrormål

Totalt er det meldt om minst seks drepte sivile i Israel, i tillegg til én israelsk soldat. Den 21 år gamle soldaten ble drept i et rakettangrep mot jeepen han satt i, ved grensen til Gazastripen.

IDF hevder at det så langt i konflikten er blitt avfyrt mer enn 1050 raketter fra Gaza mot Israel og at 200 av dem har landet inne på Gazastripen.

Det israelske militæret holdt onsdag kveld et pressemøte hvor VG var til stede.

– Vi har drept terrorister fra Hamas. Men de er dypt infiltrert i den sivile befolkningen, og det gjør at de bruker dem som menneskelige skjold. Vi prøver å minimere sivile tap så mye som mulig, fortalte talsperson Jonathan Conricus i IDF.

Så kommer en soldat inn og forteller at sirenene nettopp har gått.

Nye raketter er på vei fra Gaza mot Israel.

DEKNING: Israelere søker dekning fra et rakettangrep mot Tel Aviv. Foto: GIL COHEN-MAGEN / AFP

Storbyen Tel Aviv angrepet

Ariella Goodman (22) er blant dem i Tel Aviv som det siste døgnet har fått raketter mot seg.

– Klokken tre på natten hamret plutselig hun jeg bor med på døren og ropte løp, løp, løp!

De løp ut i gangen sammen, hvor de hadde tykke murvegger som beskyttelse.

– Det var veldig skummelt. Det var som å være midt i en andre verdenskrig-film, og lydene var grusomme. Jeg gråt masse, forteller hun til VG.

Blant de skadde i dette angrepet fra Hamas var en 84 år gammel mann som ble skadd på vei til et bomberom.

KUN BEGYNNELSEN: – Jeg har satt livet mitt på pause nå. Jeg tror dette kun er begynnelsen. Foto: Privat (arkiv)

Ariella Goodman er opprinnelig amerikansk og studerer jødisk historie. Nå er all undervisning avlyst, og hun har selv avlyst planene sine for helgen.

Hun frykter det blir en videre eskalering av konflikten, og at flere raketter skal regne over Israel.

– Jeg har skrevet til noen palestinske venner at jeg håper det blir bedre og mer normalt snart. Det er trist det som skjer nå, og det er på grunn av korrupte myndigheter og lederskap i Gaza, sier hun til VG.

Hun forteller at konflikten som foregår nå, ikke er skapt av folket og de sivile, men av lederne.

– Jeg syns det er fryktelig på begge sider, men Hamas bryr seg ikke om å være en del av fellesskapet, og de vet at når de skyter opp raketter, så vil Israel svare. Takk og lov for at vi har «iron dome» som beskytter oss, forteller hun.

BOMBES: Røyk siver opp fra en bygning som blir angrepet av israelske raketter. Foto: IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters

Krigsforbrytelser

Bakgrunnen for den voldsomme eskaleringen av konflikten de siste dagene kom som et resultat av flere uker med demonstrasjoner i Jerusalem.

Palestinere har protestert mot tvungen utkastelsene av palestinske familier i nabolaget Sheikh Jerrah i Jerusalem, i det FN har kalt en mulig krigsforbrytelse utført av Israel.

Det eskalerte ytterligere da israelske sikkerhetsstyrker rykket inn i al-Aqsa-moskeen på den siste fredagen i ramadan, en hellig dag for muslimer.

Israelske sikkerhetsstyrker har svart demonstrantene med gummibelagte stålkuler, tåregass og batonger, mens noen av demonstrantene svarte med å kaste stein mot sikkerhetsstyrkene.

Flere hundre palestinere er såret i sammenstøt med israelske sikkerhetsstyrker i Jerusalem og på Vestbredden de siste dagene, i tillegg til flere titalls 21 israelske sikkerhetspersonell.

VGs Midtøsten-kontor Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer. Vis mer

BAKGRUNN: