BESTISER: Hunden Sisu og dens elskede enhjørning. Foto: Mary Shannon Johnstone, Duplin County Animal Services

Lilla enhjørning fikk løshunden Sisu «arrestert»

Den hjemløse hunden i USA hadde en enorm fascinasjon for en lilla kose-enhjørning. Dermed havnet den på glattcelle, men historien fikk en lykkelig slutt.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Ansatte ved Duplin County Animal Services beskriver oppdraget som noe av det merkeligste de har vært borte i noen gang.

De ble oppringt av en Dollar General-butikk i Kenansville, North Carolina.

En løshund drev stadig vekk og snek seg inn i butikken og labbet bort til en hylle med kosedyr. Mer spesifikt ett spesielt kosedyr.

– Han gikk rett til enhjørningen, den samme hver gang, sier arbeidsleder Joe Newburn ved dyresenteret til People.

De ansatte husjet løshunden ut av butikken, men den snek seg rett inn igjen da dørene gikk opp idet kunder forlot butikken.

– Til slutt måtte de stenge dørene og ringe oss, sier Newburn.

Samantha Lane, som rykket ut, ble så rørt av hundens hengivenhet til enhjørningen at hun kjøpte kosedyret for 10 dollar.

Hunden fulgte fornøyd med Lane da han hadde fått sin elskede enhjørning.

GLAD GJENG: Sisu, enhjørningen og tre ansatte ved dyresenteret. Foto: Mary Shannon Johnstone, Duplin County Animal Services

De ansatte ved dyresenteret har døpt hunden Sisu, etter dragen i Disneys nye animasjonsfilm «Raya og den siste dragen».

– Det eneste vi kan tro er at han kommer fra et hjem hvor han eller barna i huset har hatt et lignende kosedyr, sier Newburn.

Duplin County Animal Services la ut et bilde av Sisu på Facebook med den fleipete kommentaren:

«Dette er hva som skjer når du bryter deg inn i Dollar General gjentatte ganger for å stjele den lilla enhjørningen du gjør hevd på, men så blir hundefangerne tilkalt for å arrestere deg for innbrudd og tyveri, men så kjøper betjenten kosedyret og tar det inn sammen med deg.»

I ARRESTEN: Her er Sisu på vann og brød sammen med enhjørningvennen sin. Foto: Duplin County Animal Services

Facebook-posten har fått nesten 10.000 likes og 22.000 delinger.

Dyresenteret beskriver Sisu som veloppdragen og at han trolig er en familiehund.

«Kan sitt, ligg, inntil og elsker enhjørninger fra Dollar General», skriver de.

Foreløpig har ikke noen eier av Sisu meldt seg, men mange har ønsket å adoptere ham.

Duplin County Animal Services meldte fredag at Sisu og enhjørningen hadde fått et nytt hjem.