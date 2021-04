KONSERVATIV: Manchin representerer Vest-Virginia, en konservativ delstat som stemte på Trump. Han er også den mest høyreorienterte senatoren i Det demokratiske partiet, ifølge ekspertene. Foto: JOSHUA ROBERTS / Reuters

Denne demokraten skaper trøbbel for Biden

Den konservative demokraten Joe Manchin vil være tungen på vektskålen for Joe Bidens politikk, ifølge eksperter. Men presidenten må være forsiktig med å svinge «pisken», understreker de.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: Nå nettopp

– Joe Manchin fra Vest-Virginia er den mektigste mannen i Senatet. Det er det ingen tvil om, sier USA-kjenner og tidligere SV-politiker, Kjetil Raknes til VG.

Han får støtte fra seniorforsker Hilmar Mjelde ved NORCE:

– Manchin er egentlig ute av takt med resten av partiet. Han kunne nesten vært republikaner.

Onsdag denne uken sa 73-årige Joe Manchin at han nekter å stemme for å fjerne eller svekke den såkalte «filibuster»-regelen, en regelen Biden-administrasjonen har uttrykt ønske om å gjøre noe med, ifølge Washington Post.

Det innebærer å fjerne kravet om 60 stemmer for å stanse debatten om et lovforslag i senatet. I praksis kreves det kun 50 stemmer for å vedta en lov, men loven kan ikke vedtas før debatten avsluttes. Ergo er det vanskelig å vedta en lov uten 60 stemmers støtte.

– Hva kan president Biden gjøre for å legge press på Manchin?

– Alt fra å presse ham, til å smigre han. Men ofte ser vi at dette ikke funker, fordi amerikanske partier er desentraliserte. Det finnes ingen sentral ledelse som kan svinge pisken. Manchin svarer bare til velgerne hjemme i Vest-Virginia, understreker Mjelde.

Samtidig sier seniorforskeren at det kan være farlig å legge press på senatorer. Han viser til at senator Jim Jeffords i 2001 meldte seg ut av det republikanske partiet etter president Bush prøvde å tilbakeholde goder som straff, og Bush mistet dermed senatsflertallet.

– Fram til mellomvalget i 2022, så vil Joe Manchin være den mektigste personen i Senatet, følger Raknes opp med.

FÅ LØSNINGER: Forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde sier president Biden har fint lite å presse Joe Manchin med til å følge partilinjen. FOTO: UiB

Manchin sier nei til lovendring

Gitt det «giftige» miljøet i den amerikanske politikken, har fjerningen av filibuster-regelen blitt diskutert som den beste løsningen for Joe Biden til få gjennom politikken sin.

Joe Manchin har i en kommentar, publisert i Washington Post, uttalte at en slik lovendring kun vil bidra til å skape større splid i den amerikanske kongressen. Den konservative senatoren har også stilt seg kritisk til deler av Biden poltikk rundt klima og skatteøkninger.

Mjelde sier president Joe Biden allerede nå kan innfinne seg med en slik arbeidshverdag.

– Manchin har det vi kaller «utpressingsmakt». Amerikanske presidenter får normalt ikke gjort så mye med mindre de har et overveldende kongressflertall bak seg, som er uvanlig nå til dags.

– Handler om politisk overlevelse

Kjetil Raknes mener den 73 år gamle senatoren har liten sjanse for gjenvalg, skulle han bevege seg for mye i liberal retning.

– Amerikanske politikere er valgt fra sin valgkrets. Joe Manchin er fra Vest-Virginia, hvor mange velgere ligger på knivseggen for å stemme demokratisk eller republikansk.

– Kan det bety at Joe Manchin i stor grad er enig med politikken til Biden, men må stemme imot mye av det for å sikre gjenvalg og demokratisk kontroll i Senatet?



– Det handler om politisk overlevelse og Manchin er i en utrolig vanskelig situasjon. Han vil fort ende opp som den mest upopulære mannen i hele det demokratiske partiet, sier Raknes.

STOR MAKT: USA-kjenner og tidligere SV-politiker Kjetil Raknes sier Joe Manchin står i veien for den største utbyggingen av den amerikanske velferdsstaten siden Franklin D. Roosevelt og Lyndon B. Johnsons reformer på 1930- og 1960-tallet. FOTO: Markedshøyskolen

Manchin vil igjen bli avgjørende

Neste «dragkamp» for Joe Biden i Senatet, er knyttet til en infrastrukturpakke på 400 milliarder dollar. Raknes sier Biden også her vil få problemer med den konservative senatoren.

Da presidenten fikk igjennom krisepakken sin tidligere i år, skjedde dette ikke uten at Joe Manchins ønsker ble innfridd. Den konservative senatoren kritiserte blant annet pakken for å være for raus i pengebruken.

– Manchin kommer sannsynligvis til å ha noen innvendinger knyttet til hvor mye amerikanske selskaper skal skattlegges for å finansiere dette. Senatoren kommer nok til å støtte forslaget til slutt, for han er på ingen måte tjent med å være «syndebukken» for at Joe Biden ikke fikk utført noe i presidentperioden, sier Raknes.