Trump ut mot New York Times-artikkel

Tidligere president Donald Trump langer ut mot artikkelen der velgere mener de ble lurt til å donere penger til hans presidentkampanje.

Av Knut Arne Hansen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Våre innsamlingen, i samarbeid med Det republikanske partiet, var lovlige, sier Trump i en uttalelse, hvor han kaller artikkelen for «misvisende» og «et ensidig angrep».

Uttalelsen kommer i kjølvannet av New York Times’ artikkel i helgen. Ifølge en undersøkelse avisen har gjort kommer det frem at kampanjen måtte tilbakebetale over én milliard kroner, og at flere mener de ble lurt til å gi Trump store pengegaver.

Totalt måtte Trump-kampanjen tilbakebetale 10,7 prosent av alle innsamlede midler gjennom donor-plattformen WinRed. Det tilsvarer over én milliard norske kroner (122 millioner dollar). Til sammenligning måtte Biden-kampanjen tilbakebetale 2,2 prosent av bidragene de fikk gjennom plattformen ActBlue, tilsvarende nesten 180 millioner kroner (21 millioner dollar), skriver avisen.

Flere personer som valgte å donere penger til Trump-kampanjen, hadde ikke fått med seg at de sa ja til å gi gjentagende donasjoner. Informasjonen om at donasjonsbeløpet man valgte å gi kom til å bli trukket én gang i uken og ikke bare én enkelt gang, skal ha vært godt skjult for giverne.

– Mange var så entusiastiske at de ga penger om og om igjen, i noen tilfeller ga de for mye, da tilbakebetalte vi det umiddelbart. Totalt tilbakebetalte vi mindre enn én prosent av digitale donasjoner, et veldig lavt tall. Dette gjorde også demokratene, sier Trump i uttalelsen.

Ifølge New York Times er tallet Trump henviser til antall formelle klager på kredittkort, og tilsvarer over 200.000 donasjoner. Avisen understreker samtidig at Trump ikke tilbakeviser noen av tallene i artikkelen.

Trump hevder videre at støtten han fikk var «så stor at det ble en massiv trussel for demokratene, som forklarer hvorfor New York Times forsvarer de radikale venstrevridde allierte».

– Før 2016 og 2020 tapte alltid republikanerne donasjonene fra de små giverne. Nå vinner vi, og gjør det veldig bra, fordi vi er partiet for arbeiderklassen. Vi har slått demokratene i deres eget spill, fortsetter Trump.

Til slutt kommer den tidligere presidenten med en rekke påstander om hvordan demokratene angivelig skal ha jukset seg til valgseier. Påstander han har kommet med siden valgnederlaget, men som domstol etter domstol har avvist.