fullskjerm neste BRÅK: Her har en eller flere unge opprørere avfyrt fyrverkeri mot politiet. Det skal også ha blitt kastet bensinbomber og stein.

88 politibetjenter skadet i opptøyer i Nord-Irland: − Dette var skammelige scener

I løpet av åtte dager har totalt 88 politibetjenter blitt skadet i forbindelse med voldelige opptøyer i Belfast i Nord-Irland.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Fredag ettermiddag og kveld fortsatte opptøyene i den nordirske hovedstaden. Bensinbomber, takstein og mursteiner ble kastet mot politiet – samt at opprørerne satte en bil i brann og sendte den mot politiet.

Tre tenåringer ble pågrepet, men senere løslatt i påvente av ytterligere undersøkelser. Ifølge politiet ble en mannlig politibetjent slått bevisstløs og brakt til sykehus for behandling. Han var en av 14 betjenter som ble såret fredag, opplyser politiet i en pressemelding.

Totalt har 88 politibetjenter blitt såret den siste uken, opplyser politiet.

– Dette var skammelige scener – hensynsløs og farlig kriminell oppførsel som resulterte i at en rekke av våre politibetjenter ble såret. Heldigvis er det ikke snakk om alvorlige skader, sier politisjef Darren Fox.

Vil straffe opprørere

Politisjefen mener opptøyene som har herjet i Belfast de siste åtte dagene ikke oppnår noe annet enn å ødelegge lokalsamfunnet.

– Innbyggerne i disse områdene, eller hvor som helst, vil ikke eller fortjener ikke å oppleve frykten som mange av dem kan ha følt de siste nettene, sier Fox.

I pressemeldingen henvender politiet seg til alle menneskene i Belfast-området som har innflytelse til å hjelpe dem med å få en slutt på volden, deriblant foreldre og lokalledere.

– Samfunnet kan forsikres om at vi vil fortsette arbeidet med å holde innbyggerne trygge. En etterforskning er i gang, og bevis som har blitt samlet inn vil nå bli gjennomgått. De som er identifisert vil møte lovens straff, sier Fox.

Knyttes til Brexit og begravelse

Uroen skjer 23 år etter fredsavtalen som ble slutten på borgerkrigen i Nord-Irland, også kjent som «The Troubles». Over 3500 mennesker ble drept i den 30 år lange konflikten.

Politiet har undersøkt hvorvidt uroen kan knyttes til de paramilitære probritiske gruppene UVF og UDA. Førstnevnte skal ha drept over 540 mennesker i løpet av årene med væpnet strid, terror og hevn i Nord-Irland, men la ned våpnene i 2009.

Denne gangen knyttes uroen til gnisninger mellom lojalistiske grupperinger, altså grupperinger som er tilhengere av at Nord-Irland fortsatt skal være en del av Storbritannia, og ulike grupperinger som ønsker et forent Irland.

Brexit og en ny tollgrense i Irskesjøen skal også ha fyrt opp under konflikten. I tillegg knyttes de siste dagenes vold til at påtalemyndigheten ikke siktet noen av dem som deltok i begravelsen til et tidligere IRA-medlem i juni 2020.

2000 mennesker deltok i begravelsen, som fant sted mens strenge corona-restriksjoner fortsatt var i kraft.