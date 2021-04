VAKSINERT: Storbritannias statsminister Boris Johnson mottar AstraZeneca-vaksinen mens den fortsatt er satt på pause i Norge og Danmark. Foto: Frank Augstein / PA Wire

Store forskjeller: Slik brukes AstraZeneca-vaksinen i Europa

Yngre, eldre, alle eller ingen: Anbefalingene om hvem som skal få AstraZeneca-vaksinen spriker i Europa.

I midten av mars pauset mange land i Europa bruken av AstraZeneca-vaksinen etter meldinger om alvorlige blodpropper.

Det europeiske legemiddelsamarbeidet (EMA) har registrert 62 tilfeller av sjelden og alvorlig blodpropp i hjernen. 44 av dem er i EU og EØS.

Men EMA anbefaler fortsatt bruk av vaksinen til personer over 18 år.

Anbefalingene spriker

De aller fleste land anbefaler vaksinen til bruk for alle over 18 år, men i Norge og Danmark er det fortsatt ingen som blir vaksinert med AstraZeneca.

Enkelte land har anbefalt bruk av vaksinen til den eldre delen av befolkningen, men også her varierer aldersgruppene:

Mens franskmenn over 55 år kan få AstraZeneca-stikket, må du ha fylt 70 for å få vaksinen på Island.

Se hvilke anbefalinger som gjelder hvor:

Se listen over land Fullstendig pause i vaksineringen: Norge

Danmark Begrenset vaksinering (kun eldre, varierer fra 55+ til 70+): Tyskland

Spania

Frankrike

Sverige

Finland

Island Vaksinering for alle over 18 år: Nederland

Belgia

Østerrike

Polen

Storbritannia

Tsjekkia

Hellas

Italia

Slovenia

Slovakia

Ungarn

Kroatia

Serbia

Bosnia

Montenegro

Kosovo

Nord-Makedonia

Albania

Bulgaria

Estland

Litauen

Luxembourg

Romania

Kypros

Nord-Kypros

Irland Sveits’ legemiddelverk har foreløpig ikke godkjent AstraZeneca. Kilder: Helsemyndigheter og Euronews Vis mer

Denne uken har det igjen dukket opp flere tilfeller av alvorlig blodpropp. Det tyske Paul Ehrlich-instituttet, som er ansvarlig for vaksineprogrammet i Tyskland, melte tirsdag om totalt 31 tilfeller av blodpropp blant vaksinerte.

Torsdag sa britiske myndigheter at det er funnet til sammen 30 tilfeller med sjelden blodpropp etter bruk av AstraZeneca-vaksinen.

Nå vurderer flere land bruken av vaksinen på nytt, før Det europeiske legemiddelkontoret (EMA) i neste uke skal komme med nye råd for vaksinen – igjen.

Norge og Danmark vil komme med nye vurderinger innen midten av april.

Ulike vurderinger i Norden

Både Sverige og Finland satte AstraZeneca-vaksineringen på vent i en periode etter meldingene om alvorlige blodpropp-tilfeller.

Mens Norge og Danmark har forlenget AstraZeneca-pausen i påvente av flere undersøkelser, bestemte Sverige og Finland seg i forrige uke for å fortsette vaksineringen. Men nå er det kun personer eldre enn 65 år som får vaksinen.

– Årsaken er at vi ikke har sett de sjeldne blodpropp-tilstandene i denne aldersgruppen. I tillegg har vi en krevende epidemiologisk situasjon med stigende smittetrend, sa overlege Hanna M. Nohynek i det finske folkehelseinstituttet THL til VG mandag 29. mars.

Ingen pause

Sjefen for vaksineprogrammet i Polen, Michal Dworczyk, uttalte 15. mars at landene som stanset vaksineringen med AstraZeneca hadde handlet i panikk som følge av mediedekningen av den mulige sammenhengen mellom vaksinen og tilfeller av blodpropp.

Polen, sammen med Belgia, Tsjekkia og Ukraina, var blant land som ikke satte vaksineringen på pause i midten av mars.

Også Storbritannia, som har vaksinert desidert flest med AstraZeneca-vaksinen, fortsatte vaksineringen.

– Jeg er klar over situasjonen, vi har gjort alle undersøkelser som kreves i Storbritannia og vi er veldig sikre på at det er trygt å ta vaksinen, men vi vet at vi må følge prosessene i hvert land når det gjelder sikkerhet, og vi har så klart respekt for den norske tilnærmingen, sa utenriksminister Dominic Raab til NTB.

Statsminister Boris Johnson fikk AstraZeneca-vaksinen 19. mars.

Ulike anbefalinger

Tyskland gjenopptok vaksineringen med AstraZeneca etter EMAs anbefaling 18. mars.

Tirsdag endret Tysklands vaksinekommisjon (STIKO) anbefalingen om bruk av AstraZeneca. Nå er det kun personer over 60 som får tilbud om vaksinen.

Spania tok i bruk coronavaksinen igjen 24. mars, etter at de pauset vaksineringen 15. mars, men endret aldersgrensen fra 55 år til 65 år.

Denne uken åpnet Spania likevel for at personer i samfunnskritiske yrker, som lærere, politi og helsearbeidere over 65 år kan få AstraZeneca-vaksinen.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at AstraZeneca-vaksinen er godkjent for alle over 18 år i Sveits. Men det sveitsiske legemiddelverket Swissmedic har foreløpig ikke godkjent vaksinen for bruk. Feilen ble rettet fredag 2. april klokken 09.11.