TRANGT: Den avgrensede plassen i det midlertidige teltsenteret i Donna i Texas er beregnet for 32 personer. Nå holdes opptil 500 her, skriver CNN. Foto: POOLDario Lopez-Mills/Pool via REUTERS

Beregnet for 250 migranter – her holdes 4100

Tirsdag fikk journalister og fotografer slippe inn på et av de overfylte migrantsentrene ved Mexico-grensen – for første gang siden Joe Biden tok over som USAs president.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Nå nettopp

I det midlertidige teltsenteret i Donna sør i Texas holdes nå over 4100 migranter – de fleste av dem barn – på et areal som er beregnet for 250 personer.

Nyhetsbyrået AP beskriver leiren som «svært overfylt».

– Når barna anholdes ute i felten, er dette det første stedet de kommer til. Alle barn som kommer alene gjennom Rio Grande, kommer til disse fasilitetene, sier Oscar Escamilla, som leder grenseprogrammet i regionen til CNN.

I månedene etter at demokraten Joe Biden tok over som USAs president i januar, har antallet barn og unge som kommer alene til landet over grensen fra Mexico økt kraftig.

I februar kom 9500 barn alene uten familiene sine – flere enn noen gang tidligere på denne tiden av året, skriver CBS.

Biden og hans administrasjon har fått kraftig kritikk for å ikke vise frem forholdene ved grensen under denne situasjonen, og tirsdagens pressetur var første gang de lot journalister slippe inn for å ta bilder.

DE YNGSTE: De aller yngste barna holdes i egne lekegrinder, atskilt fra de store plastrommene. Foto: Dario Lopez-Mills – Pool/Getty Images/AFP

Holdes lenger enn loven tilsier

3200 av de 4100 menneskene som nå holdes på migrantsenteret i Donna, er barn. 2000 av dem har tirsdag vært her lenger enn de 72 timene som er tillatt etter loven, og 39 av dem har vært her i hele 15 dager.

CNN beskriver barn som ligger ved siden av hverandre i rom atskilt med plastvegger, hyller fulle av tåteflasker og bleier, og små barn som sover på matter på gulvet i en lekegrind.

Resten av barna sover ifølge AP i åtte såkalte «podder» – 297 kvadratmeter store rom atskilt med plastvegger. I hvert av dem bor det opptil 500 barn – til tross for at de kun er beregnet for 32 personer.

Når nye barn kommer til senteret, sjekkes de for lus. Håret skylles og håndklærne kastes i en bøtte. Barna, som ofte har gått langt til fots, sjekkes for skabb, feber og andre sykdommer.

Sykepleiere spør om de har selvmordstanker, og alle skolisser fjernes.

BEHANDLES FOR LUS: Alle som kommer til den midlertidige migrantleiren i Donna i Texas sjekkes for lus. Foto: Dario Lopez-Mills / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Barna ledes så nedover en hall, og inn i et større inntaksrom, skriver AP. Her tas det fingeravtrykk og bilder av dem som er 14 år og eldre. De får også en dato for når asylsaken deres skal behandles i retten.

Dersom barna har en kontaktperson i USA, får de lov til å ringe denne personen. Så får de armbånd med en strekkode som blant annet gir informasjon om når de sist dusjet, i tillegg til medisinske opplysninger.

Teltleiren i Donna skal i teorien fungere som et midlertidig oppholdssted for barna, før de skal videreføres til sentre som drives av det amerikanske Helse- og sosialdepartementet.

Herfra kan de eventuelt gjenforenes med slektninger i USA eller tas hånd om på andre måter.

Nå er kapasiteten sprengt, og sentrene har blitt en flaskehals.

– Vi driver ikke med forvaring. Vi er tvunget til det fordi vi ikke har noen å overlevere barna til, sier grensevaktens Oscar Escamilla til CNN.

SJEKKER ALLE OPPLYSNINGER: Migrantene får spørsmål av grensepoliti i inntakskontoret i teltleiren i Donna. Foto: Dario Lopez-Mills / Pool AP

– Jobber 24 timer i døgnet

USAs sikkerhetsminister Alejandro Mayorkas har vært tydelig på at han mener de midlertidige sentrene ikke er «noe sted for et barn».

– Vi jobber 24 timer i døgnet sammen med helsedepartementet for å få de enslige barna ut av de fulle grensestasjonene og inn under deres omsorg slik at de kan plasseres hos familiemedlemmer eller andre. Vi ser fremgang, men det tar tid, sier han i en uttalelse tirsdag.

President Joe Biden har vært tydelig på at han vil føre en mer human migrantpolitikk enn sin republikanske forgjenger Donald Trump.

Flere republikanere mener dette er årsaken til den voldsomme økningen av migranter. Minoritetsleder Kevin McCarthy i Representantenes hus har uttalt at Biden kan takke seg selv for situasjonen på grensen. På Twitter kaller Texas-senatoren Ted Cruz situasjonen for en «krise som Joe Biden har skapt».

Presidenten har blant annet besluttet at barn og unge som kommer alene til USA fra Mexico ikke lenger skal bortvises på grensen og sendes tilbake.

Det ble de under Trump – med begrunnelse i coronapandemien. De fleste voksne som kommer til grensen, bortvises fortsatt, skriver AP.