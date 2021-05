ØDELAGT: En palestinsk kvinne med barnet sitt i ruinene av hjemmet deres som ble ødelagt av et israelsk luftangrep. Foto: MOHAMMED SALEM / REUTERS

Israelsk kommentator til VG: − Israelerne er blitt hjernevasket

BEIRUT (VG) Konflikten om Gaza er kalt verdens mest fastlåste. Møt noen som mener å ha løsningen.

Av Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

– På kort sikt tror jeg ikke det blir noen umiddelbar løsning. Det blir ikke oppheving av blokaden, det blir ingen dialog med Hamas, ingen rehabilitering av Gaza. Dessverre.

Det mener den kjente israelske kommentatoren Gideon Levy. Han er kommentator i den liberale israelske avisen Haaretz, og likt av mange israelske lesere for sitt kritiske blikk på Israels rolle i konflikten.

Men mislikt og hatet av enda flere. Etter krigen i 2014 måtte han ha livvakter, forteller han.

– Denne krigen var veldig trist fordi dekningen her i Israel er så polarisert. Israelerne er blitt hjernevasket av mediene i Israel. De får ikke se hva som blir gjort når dusinvis av barn blir drept på Gaza, men er i harnisk når en bygning blir truffet i Israel. Mye informasjon er skjult for dem, mener han.

KONSERVATIV: – Jeg mener Israel går i en mer konservativ retning, mener kommentator Gideon Levy. Foto: Harald Berg Sævereid

– Løft blokaden

– Det er deprimerende, for Israel har ingen plan for Gaza. I stedet vil det om to-tre år bli en ny runde med krig, og i hver nye runde har Hamas rukket å bli farligere, mener Levy.

Den siste krigen på Gaza har sjokkert mange militære analytikere i Israel. Både antallet raketter som ble skutt mot Israel, og hvor langt de nådde, har overrasket mange.

– Men hvorfor vil ingen forhandle med Hamas? Hvorfor snakker ikke EU med dem? Jeg kan ikke skjønne at det er så galt når vi tross alt forhandler med Iran, undrer kommentatoren.

Han snakker på inn- og utpust om temaet han har skrevet om i fire tiår.

– Jeg mener Israel bør gi Hamas et rettferdig tilbud. Løfte blokaden, la Gaza bli et fritt sted med sin egen flyplass og knytte dem til verden. La dem puste, for guds skyld.

les også Israelsk kommentator: – Vår dumskap og arroganse årsak til at dette skjer

– Hamas er der og kommer til å fortsette være der, og vi kan like eller ikke like dem. Men jeg tror at det også hos dem er noen fornuftige folk. Ok, de vil ikke anerkjenne Israel som stat, men hva så?

– Hva skal til for å få en fredsavtale?

– Drømmen Vesten har om en tostatsløsning, vil aldri skje. Det eneste vi kan få til, er ett demokrati og én stat. Vi har misset sjansen til å få til en tostatsløsning, tror jeg.

– Men Hamas vil aldri godta en avtale uten å få tilbake areal?

– Israel kan ikke evakuere 700 000 bosettere. Jeg kan ikke skjønne hvordan det kan skje. Vi må rett og slett endre diskursen, og få på plass et demokrati med like rettigheter. Én person har én stemme. Det er den eneste retningen hvor vi kan få til en løsning, tror jeg.

HAMAS: Hamas har parade gjennom gatene på Gaza etter våpenhvilen. Det er anslått at mellom 100 og 200 av deres krigere ble drept av israelske luftangrep. Foto: MOHAMMED SABER / EPA

– Knus Hamas

Den israelske kommentatoren Yitzhak Sokoloff skriver i en fersk analyse i den mer konservative avisen Jerusalem Post at løsningen er å bli kvitt Hamas.

«Det er som om Israel og Hamas har to ulike sett med regler – Israel gjør alt de kan for å beskytte sin egen befolkning og minimere ødeleggelsene mot sivile palestinere på Gaza, mens Hamas angriper med glede og gjør alt for å provosere Israel», skriver han.

Han tar til orde for en militær intervensjon hvor Israel går inn i Gaza og knuser Hamas.

«Nå er en invasjon den eneste måten å befri palestinere som lever under Hamas sin kontroll. Moralsk ville dette vært helt rettferdig».

Han tar videre til orde for å utvide Israel som stat.

«Den beste måten å knuse Hamas og deres iboende hat er å gjøre Israel sterkere. La Israel bygge en bedre fremtid for alle».

SIVILE: – Gaza er et lite sted med to millioner innbyggere. Skoler, helsesentre, veier og vannrenseanlegg er skadet, forteller Rasha Abushaban. Foto: Privat

– Våpenhvile endrer ingenting

Palestinske Rasha Abushaban (36) jobber med den humanitære situasjonen på Gaza og har en mastergrad i internasjonal utvikling.

– Selv om det er våpenhvile, så er ikke det slutt på blokaden eller konflikten. Vi er fremdeles under okkupasjon, forteller hun VG på telefon fra Gaza.

– Vi har vært under blokade siden 2007 da det demokratisk valgte Hamas tok over myndighetskontrollen her, fortsetter hun.

Hun forteller hvordan den siste krigen rammet nabolaget hardt, med tunge luftangrep og ødeleggelse av sivil infrastruktur – som veier, legesentre og vannrenseanlegg.

– Roten til konflikten er politisk, og det som trengs, er myndigheter og verdensledere som presser Israel slik at de slutter med krigsforbrytelser mot sivile, blokaden løftes og okkupasjonen avsluttes.

Hun mener Israel gang på gang har brutt med humanitær rett når de har drept sivile.

– Hva burde gjøres med Hamas?

– Det er dehumaniserende å alltid bli spurt om dette. De fleste av dem som bor her, er sivile, og vi blir drept i kontekst av å være pro-Hamas. Israel har etnisk rensket oss palestinere også før Hamas ble opprettet på 80-tallet.

248 ble drept på Gaza, inkludert 66 barn, opplyser Helsedepartementet på Gaza i en uttalelse til VG. På Israelsk side er 12 blitt drept, to av dem barn.

– Jeg kan ikke snakke for Hamas, men jeg snakker om klare menneskerettighetsbrudd som blir begått mot oss palestinere. Det kan aldri rettferdiggjøres.

VGs Midtøsten-kontor Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra Midtøsten, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal: Ta kontakt for nummer Vis mer

Vil du forstå mer om hva som har skjedd de siste ukene? Da anbefaler vi disse:

Vil du enda lenger tilbake i tid, se denne filmen for bakgrunn: