DEMONSTRERER: Statuer av den britiske kongefamilien ble revet ned for å markere uretten som ble begått mot kanadiske urfolk på 1800- og 1900-tallet Foto: SHANNON VANRAES / REUTERS

Canada: Rev ned dronningstatuer i sinne etter massegravfunn

På den kanadiske nasjonaldagen ble to statuer av dronning Victoria og dronning Elizabeth II revet ned av demonstranter, etter funnene av barnegraver som trolig tilhører urfolk.

Av Henrik Røyne

Publisert: Nå nettopp

Det er ikke bare rekordvarmen som har satt hoder i kok i Canada den seneste tiden.

Den siste måneden er det funnet mer enn tusen umerkede graver ved internatskoler, og de inneholder trolig urfolk i barneskolealder. Kanadiske urbefolkningsgrupper har bedt myndighetene om å finne resten av gravene.

Stemningen har dermed vært anspent i forkant av «Canada Day» 1. juli, som er en årlig markering av at landet ble grunnlagt av britiske kolonister i 1867.

På den kanadiske nasjonaldagen kunne man se demonstrantene juble da den prominente statuen av dronning Victoria falt i byen Winnipeg. Også en mindre statue av dronning Elizabeth II i nærheten ble revet ned.

Hærverket knyttes direkte til sinne som følge av barnegravfunnene, skriver BBC.

En mørk fortid

Mer enn 150.000 kanadiske urfolksbarn ble tatt fra familiene sine og tvunget til å gå på kanadiske internatskoler på 1800- og 1900-tallet.

Målet var å assimilere barna inn i storsamfunnet, og det fantes om lag 130 slike institusjoner rundt omkring i landet, ifølge BBC.

Det er anslått at minst 6.000 barn døde mens de gikk på disse skolene. Ofte ble de plassert i skitne hus som var dårlig bygd og uten noe særlig varme. Fysisk og seksuelt misbruk førte til at mange av barna forsøkte å flykte.

KKKANADA: Minst 150.000 kanadiske urfolksbarn ble tatt fra familiene sine på 1800- og 1900-tallet. Foto: Kelly Geraldine Malone / The Canadian Press

Funnene av massegravene gjenoppliver mange av de vonde minnene for den kanadiske urbefolkningen. De fleste av gravene er mindre enn én meter dype, og bærer ikke navnene til noen av barna.

I 2008 sa den Canadiske regjeringen formelt unnskyld for praksisen med internatskolene, etter at en kommisjon slo fast at den hadde ført til «kulturelt folkemord».

Den romersk-katolske kirken, som ifølge BBC sto for 70 prosent av virksomheten, har enda ikke gitt noen formell unnskyldning.

– Disse barna, dersom de ikke hadde omkommet, kunne ha vokst opp til å ha blitt eldre og ledere i samfunnet vårt. De kunne ha brakt kunnskapen vår videre, sier lederen i en av urfolksgruppene til CBC.

Trudeau: Ikke veien å gå

Forrige helg ble flere katolske kirker satt i brann, noe som også knyttes til funnene av massegraver ved internatskolene.

Statsminister Justin Trudeau fordømmer hærverket og kirkebrannene og kaller det uakseptabelt.

– Jeg forstår at det er et sinne der ute, både mot de føderale myndighetene og mot institusjoner som Den katolske kirken. Det er på sin plass og fullt forståelig med tanke på den skammelige historien, sier han under en pressekonferanse fredag.

– Men i stedet for å ødelegge bør vi komme sammen og jobbe for forsoning, legger han til.

Et oppgjør med historien

Dette er ikke første gang statuer har blitt revet ned for å ta et oppgjør med historien.

I kjølvannet av drapet på George Floyd prøvde for eksempel folkemengder i USA å rive ned en statue av tidligere president Andrew Jackson i Lafayette Park, noe som fikk daværende president Donald Trump til å true med lange fengselsstraffer for vandalisme.

I Storbritannia førte BLM-bevegelsen også til at en statue av slavehandleren Edward Colston ble revet ned.

Dronning Victoria, som var avbildet på den ene statuen som ble revet ned i Winnipeg fredag, var regjerende på tronen da Canada ble opprettet, og da internatskolene først ble tatt i bruk.

Den britiske kongefamilien har enda ikke kommentert hendelsen, ifølge BBC.