FBI etterforsker mystiske «robottelefoner» på valgdagen

«Hold deg hjemme, hold deg trygg».

Nå nettopp

Det er budskapet i et anrop minst ti millioner amerikanske velgere skal ha mottatt på valgdagen, ifølge blant annet Washington Post.

I anropet leses opp følgende budskap fra en robotisk stemme:

– Hallo. Dette er bare et testanrop. På tide å holde seg hjemme. Hold deg hjemme, og hold deg trygg, sier stemmen.

En undersøkelse gjort av YouMail viser at telefonemeldingene kan komme fra utlandet, og at de har nådd 280 av 317 områdekoder for telefoner i landet, skriver the New York Times.

Nå etterforskes anropene av blant annet FBI.

Etterforskes også på delstatsnivå

Statsadvokat i New York, Letitia James, sier tirsdag at delstaten etterforsker oppringninger til velgere som har bedt de om å ikke stemme på valgdagen.

Denne typen robot-telefoner har vært et problem i tiden før valget. Allerede tidligere denne uken sendte James ut en stevning for å få startet etterforskning av andre oppringinger.

– Forsøk på å hindre velgere fra å utøve sin rett til å stemme er nedslående, forstyrrende feil. Dessuten er det ulovlig, og vil ikke tolereres, sa statsadvokaten i en uttalelse.

Også statsadvokaten i Michigan, Dana Wessel, advarer innbyggerne i sin delstat om feilinformasjon.

– Kjære velgere. Tekstmeldinger blir sendt ut i forsøk på å lure dere til å tro at det er problemer med registrering av stemmer. Ikke fall for det, det er lureri, advarer Wessel på Twitter.

– Føltes feil

Twitter-bruker Hashim Warren er en av mange som delte oppringingen på plattformen.

– Jeg fikk nettopp en oppringing som ba meg om å «holde meg trygg og holde meg hjemme». Hvem melder jeg fra om dette til? spør han seg.

Janaka Stucky, en demokratisk velger i Massachusetts, forteller til nyhetsbyrået Reuters at han ble oppringt av robot-telefonen.

– Først tenkte jeg at det faktisk var en telefon fra de lokale myndighetene for Coivd-nedstenging, forteller han.

– Men jo mer jeg tenkte på det, syntes jeg det føltes feil, og tenkte at det kanskje var et forsøk på å undertrykke velgerne, fortsetter Stucky, som allerede har stemt.

– Spøken er på deres side. Jeg har hamstret godteri fra halloween, og forhåndsstemte for flere uker siden.

Høy beredskap

En valgoffiser fra Nebraska har bedt velgerne om å ikke ta telefonmeldingene på alvor, ifølge CNN.

Statssekretær i Michigan, Jocelyn Bensson, sier at telefonmeldingene anmoder velgerne i Flint til å vente med å stemme til onsdag, til tross for at valglokalene stemmer på tirsdag, ifølge New York Times.

– Alle som har planlagt å stemme personlig er nødt til å forstå at de må gjøre det – eller stå i kø for å gjøre det – innen klokken 20:00 i kveld, skriver hun i en uttalelse.

USA har høy beredskap rundt valget i år. Flere delstater har bedt nasjonalgarden om å være klare i tilfelle det bryter ut vold, og IT-selskaper som Apple, Google og Facebook har varslet at de kommer til å merke eller skjule meldinger med feilinformasjon eller oppfordringer til vold.

Publisert: 03.11.20 kl. 22:24