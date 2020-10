HELOMVENDING: Tatiana Sremonds (43) nabolagskafé har fått en real oppsving mens coronatiltakene har blitt stadig strengere. Den nye smittebølgen påvirker imidlertid svært mange. Foto: Harald Henden, VG

Ny rekordsmitte i Polen: Slik takler de krisen

WARSZAWA (VG) I utkanten av Polens hovedstad bruker cafedriver Tatiana coronakrisen til sin fordel. I andre enden av byen forbereder myndighetene 1200 corona-sengeposter på landets største stadion.



– Jeg er sikker på at det snart blir innført portforbud, sier Aga Piotrqicz (44).

Fra hjemmekontoret i overetasjen besøker hun venninne Tatiana Sremonds (43) franske nabolagscafe på bakkeplan. Mens en rekke bedrifter sliter eller har gått dunken på grunn av coronakrisen, har Tatiana brukt restriksjonene til sin fordel:

Målet om den hyggelige stemningen med et glass fransk vin er nå byttet ut med salg av populære crossianter, hjemmelevering av franske delikatesser og takeaway kaffe for alle i nabolaget som nå sitter på hjemmekontor.

– Jeg har gått på kompromiss med det som var målet mitt: Vi skulle ikke være et bakeri. Nå baker vi crossianter hele dagen. Det var akkurat det kundene ville ha, viser det seg, sier Tatiana.

Folk er hjemme. De bruker ikke penger på ferie. Mat er feelgood. Slik konkluderer Tatiana om suksessen under coronakrisen.

– Jeg kjenner jo mange som har stengt. Som ga opp. Men corona lærte oss rask omstilling. Vi har riktignok kortere åpningstid nå, men omsetningen er bedre enn i fjor. Når krisen er over, må vi bare ta med oss det beste fra det vi har lært under pandemien.

fullskjerm neste INGEN SITTEPLASSER: Cafedriver Tatiana Sremond og venninnen Aga Piotrowicz (44) som bor i overetasjen snakker sammen når Aga er innom for å hente en kaffe.

Bygger feltsykehus på landets største stadion

Den gode stemningen utenfor Tatianas nabolagscafe til tross: Polen er inne i en urovekkende smittebølge. For tredje dag på rad har de slått egne rekorder, torsdag med over 20.000 registrerte smittetilfeller og over 300 dødsfall, viser VGs oversikt.

Lørdag kan Polens statsminister, Mateusz Morawiecki, vise landets pressekorps det som er landets siste tilskudd i bekjempelsen av coronaviruset:

Nasjonalstadion Stadion Narodowy, den største i landet, bygges i disse dager om til feltsykehus, som på sikt skal kunne ta imot 1200 coronapasienter.

SKAL FYLLES: Stadion Narodowy skal kunne ha 1200 sengeplasser til coronapasienter. Foto: Harald Henden, VG.

I første omgang skal det være plass til 300, dernest 500 og etter hvert 1200 syke personer. 100 av plassene vil være intensivplasser.

Fra bakkenivå vil ambulansene ha mulighet til å kjøre inn kjelleren på stadion, før de fraktes opp til sengepostene som nå befinner seg i konferanserommene som omringer selve stadion.

Lignende feltsykehus skal bygges i flere byer i landet.

fullskjerm neste STOLT STATSMINISTER: Mateusz Morawiecki (t.v.) viser polsk presse, og VG, det nye feltsykehuset.

Ut mot demonstrantene: – Ta heller ut sinnet på meg

Dessuten gikk han ut mot de pågående demonstrasjonene i landets gater:

– Ta heller ut sinnet på meg, enn å sette andres liv i fare ved å delta i protester, oppfordret statsminister Mateusz Morawiecki under en pressekonferanse torsdag formiddag.

Lørdag ble de strengeste tiltakene siden en fullstendig lockdown i våres innført. Polen har et system der de deler landet inn i ulike fargesoner som indikerer ulike tiltak.

Hele Polen er nå rødt, og de samme reglene gjelder for alle:

Maks fem personer kan samles offentlig. Munnbind er påbudt der du ikke kan holde avstand. Barn fra fjerdeklasse og oppover må ha hjemmeskole. De gamle bes om å holde seg hjemme – med unntak av strengt nødvendige gjøremål og religiøse aktiviteter.

fullskjerm neste STILLE FØR STORMEN: Tempo går litt saktere enn normalt i Warszawa med de mange tiltakene som er innført - men det er kort mellom demonstrasjonene.

Siden torsdag i forrige uke har tusenvis av demonstranter likevel tatt til gatene hver eneste dag i protest mot grunnlovsdomstolens innskrenking av kvinners rett til abort.

Les også: Demonstrerer til tross for smitterekord: – Jeg har ikke noe å tape

Statsministeren vil imidlertid unngå en ny, fullstendig lockdown, men mener folk er mindre tilbøyelige til å følge smittevernrestriksjoner nå enn i mars.

Dette er blant Polens tiltak Kollektivtrafikk får kun bruke halvparten av sitteplassene + et antall ståplasser

Restauranter og kafeer får kun servere takeaway

Det er hjemmeundervisning for alle elever fra 4. klasse og oppover.

Offentlige samlinger har et tak på maks fem personer. Det er forbudt å organisere samlinger og fester over dette – med unntak av i private hjem, der man kan være inntil 20 personer.

Det skal brukes munnbind i offentlighet der man ikke kan holde avstand

Barn under 16 år får kun bevege seg utendørs ifølge med en voksen mellom klokken 8 og 16 i ukedagene

Personer over 70 år oppfordres sterk til holde seg hjemme, med unntak av viktige avtaler, strengt nødvendige hverdagslige gjøremål og deltagelse i religiøse seremonier. Kilde: Polske myndigheter Vis mer

– Hvem skal ta seg av pasientene?

Over en videosamtale forteller psykiater og sexolog Aleksandra Krasowska (36) til VG at hun har liten tiltro til at det å bygge store feltsykehus vil avhjelpe situasjonen. Hun sitter selv isolert etter å ha vært i kontakt med en smittet pasient, og venter nå på testresultatet.

– Det blir mindre og mindre helsepersonell tilgjengelig. De smittes og blir syke, de også, sier Aleksandra.

AKUTTMOTTAK: Ved nasjonalstadion vil ambulansene få anledning til å kjøre inn i kjelleren fra bakkeplan. Stadion er Polens største. Foto: Harald Henden, VG.

Siden hun primært jobber med psykisk sykdom, har hun ikke blitt spurt om å jobbe med coronapasienter selv, men det har mange av legekollegene hennes.

– Alle leger har blitt spurt om det. Blir de flyttet til coronaposter, hva skal da skje med pasientene de allerede har? Helsepersonell er allerede under stort press og det er mangel på leger som kan jobbe, sier hun.

– Tror du de nye feltsykehusene vil bedre situasjonen?

– Hvem skal ta seg av pasientene, spør hun.

– Det er ikke nok folk.

Opptak polske TV4 har fått tilgang på fra ambulansetjenesten, vitner om at en pasient blir nødt til å være i ambulansen i timevis før de finner plass på et sykehus. Den 13. oktober, kort tid etterpå, gikk Thomasz Siegel, sjef for anestesi- og intensivenheten på Czerniakowski sykehus i Warszawa ut i et Facebook-innlegg der han anklager myndighetenes statistikk for å være feil.

«Det har ikke vært plass til coronapasienter på sykehus i hele landet på lang tid», hevder han i innlegget, som er delt over 9000 ganger på Facebook.

VG har vært i kontakt med Thomasz Siegel, som forteller at han ikke ønsker å snakke med pressen.

Publisert: 29.10.20 kl. 22:56

