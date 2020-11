SATSER PÅ SEIER: Joe Biden på scenen i Wilmington i Delaware. Foto: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Joe Biden i tale til folket: − Vi kommer til å vinne dette

WILMINGTON/WASHINGTON, D.C. (VG) Den amerikanske valgthrilleren nærmer seg slutten. Demokratenes Joe Biden vil ikke erklære seier, men sier han er sikker på at han vil vinne valget.

– Jeg håper å snakke til dere igjen i morgen, sa han fra scenen i Wilmington i Delaware like før klokken 05 lørdag morgen norsk tid.

Det var på forhånd knyttet usikkerhet til om Joe Biden ville holde sin planlagte tale før resultatet av valget var klart, men demokratenes presidentkandidat gikk altså til slutt på scenen – like før klokken 23 fredag kveld lokal tid.

– Vi kan ikke erklære seieren ennå, men tallene forteller oss at det er klart. Vi kommer til å vinne dette, sa han, og la til at han er sikker på å vinne vippestatene Arizona, Pennsylvania, Georgia og Nevada.

fullskjerm neste VENTER PÅ BIDEN: Christopher Byron og Zimako Chuks holder hverandre varme utenfor det avsperrede området der Joe Biden skal gå på scenen natt til lørdag.

– For 24 timer siden var vi bak i Georgia, men nå leder vi. Vi kommer til å vinne den delstaten. For 24 timer siden var vi bak i Pennsylvania, men nå leder vi. Vi kommer til å vinne denne delstaten, fastslår Biden – og forteller at han og hans visepresidentkandidat Kamala Harris allerede er i gang med forberedende arbeid for å overta ledelsen av USA i januar.

Stemmetellingen i USA pågår fortsatt, og Biden har økt ledelsen i vippestaten Pennsylvania. Her står 20 valgmenn på spill, og om han får med seg disse, vinner han også valget.

Noen timer før Biden skal på scenen, dukket det også opp en gruppe Trump-supportere for å demonstrere i Wilmington, og det ble svært ampert mellom de to gruppene:

En stor folkemengde har samlet seg utenfor det avsperrede området der talen finner sted, og stemningen er entusiastisk. Kun en liten gruppe forhåndsinviterte gjester fikk slippe inn på området for å se talen, mens resten har måttet følge med fra «gratishaugen» utenfor.

Ber folk være tålmodige

Mens Biden ligger godt an til å stikke av med seieren, har USAs sittende president Donald Trump gått ut mot valgresultatene flere ganger de siste dagene. Han hevder, uten bevis, at det foregår valgfusk, og at noen forsøker å «stjele» seieren fra ham.

I sin tale i Wilington la hans motkandidat Joe Biden vekt på at folk må ha tillit til demokratiet. Han ber også folk om å være tålmodige mens stemmetellingen pågår.

– Jeg vet at det kan ta lang tid å følge med på disse opptellingene. Det kan være bedøvende å se på, men tallene representerer velgere, og de må bli lyttet til, sier han, og lover velgerne at demokratiet fungerer og at deres stemme vil bli telt opp.

Biden lover også at han vil forsøke å være en samlende president for USA.

– Vi er kanskje politiske motstandere, men vi er ikke fiender. La oss legge sinnet og demoniseringen bak oss.

Biden-tilhengere VG møtte i Washington D.C. fredag, har allerede begynt å feire – til tross for at valget enda ikke er helt avgjort:

Trump: Advarte mot å erklære seier

Før Bidens tale skrev Trump på Twitter at motkandidaten ikke bør gjøre urettmessig krav på presidentkontoret.

– Jeg kunne også gjort det, skriver han videre, og legger til at kampen i rettssystemet så vidt er i gang.

Trump har tidligere sagt at han mener han er valgets rettmessige vinner, og erklærte valgnatten seier i flere vippestater før stemmetellingen var ferdig.

I en tale natt til fredag gjentok han anklager om valgfusk i en tale som vekket kraftige reaksjoner fra flere hold.

– Det finnes ikke noe forsvar for presidentens bemerkninger i kveld, de undergraver vår demokratiske prosess. USA teller stemmene, og vi må respektere resultatene slik vi alltid har gjort før. Ikke noe valg eller person er viktigere enn demokratiet vårt, skrev Marylands republikanske guvernør Larry Hogan han på Twitter.

