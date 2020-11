RIKTIG BRUK: Sveriges statsepidemiolog Anders Tegnell sier at det er vanskelig å bruke munnbind riktig, og at det kan øke risikoen for smittespredning. Foto: Amir Nabizadeh/TT / TT NYHETSBYRÅN

Tegnell: Munnbind er ikke redningen

Den svenske statsepidemiologen Anders Tegnell står på sitt, mot store deler av Europa som nå innfører munnbindpåbud. – Det kan til og med øke risikoen for smittespredning, sier han. Helt feil, svarer Nakstad.

Oppdatert nå nettopp

Sverige står ganske alene når det kommer til holdningen til munnbind, som ikke er påbudt i samfunnet.

Mange land rundt om i verden har innført munnbind som tiltak mot ytterligere spredning av coronaviruset. Men det er ikke løsningen, ifølge statsepidemiolog Anders Tegnell.

– Vi jobber fortsatt ut ifra ideen om at det viktigste er å holde avstand. Det er mye man kan si om munnbind, sier Tegnell til Dagens Nyheter.

I mange land med strenge munnbindregler, skjer det likevel en omfattende smittespredning, sier han.

– Så det er nok farlig å tro at munnbind skal være redningen, sier Tegnell.

les også Ekspertene svarer: Er munnbind risikofritt?

– Kan øke risikoen

Den svenske statsepidemiologen mener det som taler imot munnbind, er at det ikke finnes så mye data som taler for bruken av det, ifølge han.

– Det er ikke lett å bruke munnbind på rett måte. Man tar det ofte av og på – noe de som arbeider innen helsevesenet vet ikke er en god måte å bruke munnbind på.

– Det kan til og med øke risikoen for smittespredning, legger han til.

forrige





fullskjerm neste SMITTE: Regionen-Stockholm opplever for tiden en økning i nye smittetilfeller. Bildet viser gågaten i gamlebyen i Stockholm.

Nakstad: – Helt feil

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad reagerer på Tegnells uttalelse.

– Det har blitt anført lignende argumenter i Norge, og dette er helt feil. Folk flest klarer fint å ta munnbind på og av på riktig måte, sier Nakstad til VG.

– Og enda viktigere; i det offentlige rom har vi ikke nærkontakt med syke personer slik som på sykehus, derfor er sannsynligheten minimal for at du skal klare å få virus på hendene som overføres til øynene eller munn og neseslimhinner når du retter på munnbindet ute i det offentlige rom.

Tegnell peker også på høye kostnader for folk som må kjøpe munnbind, om man skal bytte hver tredje eller fjerde time.

– Også sender ikke munnbind signaler om at man må holde avstand, sier han til DN.

– Erfaringer i flere land viser også det motsatte; at munnbind påminner folk om pandemien og virker skjerpende, slik at vi holder mer avstand til andre, sier Nakstad.

les også Svensk intensivlege bekymret for ny bølge: – Lett at vi gråter

– Viktig tilleggseffekt

Sverige og Tegnell har mottatt mye kritikk for sin coronastrategi gjennom pandemien.

Landet har igjen sett høye smittetall de siste dagene, og er lørdag oppe i totalt 146.461 tilfeller. 6022 personer er hittil døde som følge av coronaviruset.

Svenske myndigheter skjerpet retningslinjene i flere regioner på en pressekonferanse tirsdag.

På bare tre døgn økte antall innlagte covid-19 pasienter i Stockholms län fra 148 til 203.

Tegnell mener også det finnes fordeler med bruk av munnbind, ved at det i teorien kan minske risikoen for at noen smittes, om alle bruker det på rett måte. Likevel poengterer han at det viktigste er å holde seg hjemme om man kjenner på symptomer.

– Munnbind er ikke noen løsning alene. Avstand til andre er viktigere, og å være hjemme når man er syk er viktigst. Men munnbind har en viktig tilleggseffekt når sannsynligheten for å komme nær smittsomme personer er til stede. Og munnbind har ekstra stor effekt når det brukes av personer som er smitteførende, kanskje uten at de vet det, sier Nakstad.

UENIG: Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er uenig med Anders Tegnell. Foto: Heiko Junge

Flere steder i Norge innføres det nå strengere munnbindregler, hvor det blant annet blir krav til bruk av munnbind eller ansiktsmaske på kollektivtrafikk, taxi, serveringssteder og innendørs på offentlig sted.

Forvirret over alle tiltakene? Her gir VG deg en oversikt.

– Hvor stor effekt har munnbind når det kommer til hindring av smittespredning?

– Det har en viktig tilleggseffekt til det å holde avstand hvis du er i samme rom, togkupé eller buss som en smittet person, og sjansen for det har økt i de største byene i Norge den siste tiden, sier Nakstad.

Inntil vi fikk økende smittepress i Norge i høst har det ikke vært gitt noen anbefaling om bruk av munnbind i Norge, sier Nakstad, fordi beregninger har vist at et svært stort antall mennesker ville måtte bruke munnbind for å hindre et fåtall smittetilfeller.

– Nå som det er betydelig økt smittespredning i de største byene, er situasjonen annerledes og munnbind er anbefalt som et forsterkende tiltak der man ikke kan holde god avstand.

Publisert: 07.11.20 kl. 22:01 Oppdatert: 07.11.20 kl. 22:13