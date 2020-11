INNBITT: Donald Trump på vei tilbake fra en runde på golfbanen i helgen. Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Kjemper videre i seks stater: Dette er Trumps søksmål

Donald Trumps hær av advokater har levert inn flere titalls søksmål i seks delstater. Etter hvert som søksmålene er blitt avvist i retten, leveres det inn nye.

Nå nettopp

Over én uke etter valget fortsetter rettsprosessen i statene som vippet resultatet i favør av Joe Biden. Trump er fortsatt sikker på at han vil få gjennomslag i retten. Øverst på hans Twitter-konto har han festet en melding: WE WILL WIN!

Men påstandene om valgfusk slås tilbake av valgmyndighetene i USAs delstater, ifølge The New York Times. Avisen har kontaktet samtlige stater og fra både demokratiske og republikanske stater er svaret det samme: Påstandene om juks avvises.

– Folk har en stor evne til å dikte opp ting om valg som ikke er sant. Det florerer av konspirasjonsteorier, rykter og myter, sier den republikanske delstatsministeren Frank LaRose, som har øverste ansvar for valggjennomføring i Ohio – en stat hvor Trump vant de 18 valgmennene.

Så langt har Trump heller ikke vunnet frem i retten, men der er det langt fra over: Natt til onsdag kom nyheten om at Trump-kampanjen vil levere enda et søksmål i vippestaten Michigan, der de ber om at valgresultatet ikke blir offisielt kunngjort før delstaten er sikre på at det ikke er blitt stemt på «ulovlige måter».

Omtrent samtidig kom det meldinger om at et søksmål er avvist i delstaten Nevada. Og slik vil det trolig fortsette i flere dager: Nye søksmål kommer inn omtrent like jevnlig som tidligere søksmål blir avvist.

FØLGER MED: En republikansk valgobservatør følger med på fintelling i Pennsylvania natt til onsdag. Foto: Lindsey Shuey / Republican-Herald

Ekspert: – Ikke alvorlig nok

Professor i privatrett og ekspert på forholdet mellom amerikansk rettsstat og demokrati, Geir Stenseth ved Universitetet i Oslo, forklarer til VG at det amerikanske rettsvesenet tar ære i sin selvstendighet.

– På føderalt nivå er det betydelig prestisje i det å ikke la seg presse. Rettsvesenet vil heller ikke la seg overkjøre av et massivt bombardement av søksmål, sier Stenseth.

Han påpeker at en del dommere lavere ned på delstatsnivå stiller til valg, og dermed kan tenkes å ha dette i bakhodet.

– Jusen er ikke magisk, man må ha en reell sak. Selv om enkelte uregelmessigheter er påpekt, så er det i så lite omfang at det ikke vil påvirke det endelige utfallet, tror Stenseth.

Han har tidligere forklart VG at dersom Trumps team lykkes i å få saken opp i Høyesterett, så kan det bli vanskelig å få gjennomslag. Dette fordi stemmene allerede er blitt telt opp og dermed må underkjennes grunnet valgprosessuelle forhold.

– Trump-kampanjen har nok håpet på støtte fra Høyesterett i at poststemmer som kom inn etter valgdagen er grunnlovsstridige. Men det ser nå ut til at dette gjelder rundt 10.000 av stemmene i Pennsylvania, altså ikke nok til å endre utfallet. Da kan Høyesterett mest sannsynlig vurdere at det ikke er av «rettslig interesse» å prøve saken.

Pennsylvania

Dette er staten som vippet valget i favør av Biden. Her var det klart på forhånd at det ville bli strid: De republikanske delstatsmyndighetene bestemte at poststemmer ikke kunne bli telt opp før på valgdagen, og da først etter alle vanlige stemmer.

Trumps ledelse fra valgnatten ble sakte, men sikkert spist opp ettersom poststemmene ble registrert. Dagen etter valget gikk Trump rettens vei for at republikanske observatører skulle få tilgang til stemmelokalene i Pennsylvania, og vant frem med det.

Da observatørene mente de fikk for dårlig innsikt, gikk de til en føderal rett for å få stanset tellingen. Det mislyktes.

VARSLET FLOM AV SAKER: Trumps advokat Rudy Giuliani sa i helgen at de vil utvide søksmålet om å få poststemmer underkjent til å gjelde i hele USA. Foto: Chris McGrath / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Men Trumps team har fått gjennomslag for at stemmer som kom inn etter tidsfristen, skal holdes atskilt fra de øvrige stemmene, skriver ABC News. Det er ennå ikke avgjort om disse vil bli forkastet, men det kan uansett ikke endre resultatet.

Trumps siste søksmål i Pennsylvania kom inn natt til tirsdag, og går ut på at poststemmer må underkjennes av hensyn til «likhet for loven». Argumentet er at det var vanskeligere for dem som stemte på valgdagen.

VALGFUSK: Trump-tilhengere i Lansing Michigan i helgen. Foto: SHANNON STAPLETON / X90052

Michigan

Biden har vunnet Michigan med 147.000 stemmer, men som i Pennsylvania hevder Trump-kampanjen at det er blitt begått valgfusk ved opptelling av poststemmer.

Minst fire ulike søksmål er registrert, to er allerede blitt avvist. Disse handlet, ifølge en gjennomgang i The Washington Post, om at stemmesedler ble rettet opp manuelt uten observatører til stede.

Stemmesedler der det kan ha kommet flekker, for eksempel fra en kaffekopp, men der det er tydelig hvem det er blitt stemt på, kan bli lagt inn manuelt i Michigan. Men påstander om at dette ble gjort på ulovlig vis ble beskrevet som «grunnløse spekulasjoner» av dommeren.

Michigans delstatsmyndigheter har også avvist påstander om at stemmesedler har fått sine datoer tilbakeført, og har forklart at for poststemmer er det datoen på konvolutten som skal være gjeldende.

Wisconsin

Nok en stat i det såkalte «rustbeltet» som tilsynelatende er blitt vunnet tilbake av Joe Biden. Men ettersom Bidens ledelse er på under én prosent av stemmene, så er dette en stat der Trumps team tror man kan vinne frem i retten.

Det er allerede varslet krav om en omtelling, og det kravet vil trolig vinne frem, fordi det skiller så lite.

Men delstaten har en lov om at alle de 72 valgkretsene først må ta en selvstendig gjennomgang, noe de har frist frem til den 17. november på å gjennomføre. Først etter det kan Trumps advokater registrere sitt søksmål.

En omtelling i Wisconsin vil ha en betydelig kostnad for Trump-kampanjen: Delstaten tillater omtelling dersom det er under 1 prosent som skiller, men kandidaten som klager må selv betale dette, med mindre det er så lite som under 0.25 prosent som skiller.

Det betyr at en omtelling vil koste flere millioner dollar for Trumps kampanje.

Georgia

En vippestat der Biden overraskende leder, men der valgresultatet er så jevnt at det ligger an til omtelling. Statens 16 valgmenn er ikke fordelt ennå.

Ifølge nyhetsbyrået AP ser det ut til at Trump-kampanjen får gjennomslag for at stemmene skal telles på nytt for hånd. Kun 12.000 stemmer skiller de to kandidatene.

Trump-kampanjen har også gått rettens vei for å underkjenne et mindre antall stemmer fra Chatham County, basert på et vitne som hevder at stemmesedler som ankom for sent ble telt opp sammen med godkjente stemmesedler.

Men dette søksmålet er blitt avvist i retten, og gjelder uansett et lite antall stemmer.

MED VÅPEN: Arizona er en av statene de bevæpnede Trump-tilhengere har troppet opp utenfor valglokalene. Foto: JIM URQUHART / X02779

Arizona

Bidens ledelse i Arizona er så tynn at statens elleve valgmenn ikke er telt med i oversikten ennå.

I helgen leverte Trump-kampanjen et søksmål som skulle bevise at flere tusen republikanske velgere hadde fått sine stemmer avvist. Første rettsrunde endte med at det kun gjaldt 180 stemmer. Saken kommer opp igjen på torsdag.

Delstaten har en lov om at dersom en stemmeseddel forkastes fordi den har kryss for mer enn én kandidat, og dermed er en såkalt «overstemme», så skal den velgeren få stemme på nytt.

En konspirasjonsteori går ut på at stemmesedler der velgerne har brukt en tusjpenn av det populære merket «Sharpie» er blitt forkastet som «overstemmer», uten at velgerne fikk stemme på nytt.

Nevada

I Nevada har det vært flere søksmål, og ett av disse fortjener en nærmere gjennomgang:

Republikanerne forsøkte å presse Clark County, fylket med flest demokratiske velgere, til å stanse bruk av en maskin som automatisk verifiserte signaturer på stemmesedler. Det kunne være snakk om 10.000 feilaktige stemmer, ble det hevdet, men det endte med at én sak ble gjennomgått.

Ifølge lokalavisen The Nevada Independent ble det vist til at den blinde velgeren Jill Stokke hevdet at hennes stemmeseddel var blitt stjålet fra henne. Men en ny manuell gjennomgang viste at signaturen på stemmeseddelen var hennes egen, og da hun likevel ble gitt muligheten til å stemme på nytt, så takket hun nei.

Ifølge den konservative programlederen Laura Ingraham i Fox News har Trump-kampanjen «eksplosive bevis» i form av en anonym varsler i Nevada som skal ha sett at falske stemmesedler ble stappet i konvolutter utenfor en bil merket med «Biden & Harris».

Publisert: 11.11.20 kl. 19:06

