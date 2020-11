SISTE INNSPURT: USAs president Donald Trump snakker med pressen etter å ha landet i Charlotte i Nord-Carolina søndag. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Donald Trump: − Så snart valget er over kommer vi til å gå inn med advokatene våre

USAs president avviser at han vil erklære seier før valget er avgjort, men varsler at han vil sette advokatene sine i arbeid på valgnatten.

USAs president Donald Trump – som søndag haster seg gjennom velgermøter i hele fem delstater – sier at han vil sette advokatene sine i jobb på selve valgnatten.

Han nektet samtidig for at han vil erklære valgseier før stemmene er ferdig opptelt, slik Axios meldte tidligere søndag.

– Vi kommer til å gå inn på valgnatten. Så snart valget er over kommer vi til å gå inn med advokatene våre, sa han til pressen etter at han landet på flyplassen i Charlotte i vippestaten Nord-Carolina to dager før valget, skriver NBC.

– Jeg mener at det ikke er rettferdig at vi må vente en lang periode etter valget. Stemmesedlene deres burde ha kommet lenge før det, stemmesedlene deres kunne ha kommet for en måned siden, fortsatte han.

Kritiserer høyesterett

President Trump er nemlig svært kritisk til høyesteretts beslutning om å la de viktige vippestatene Pennsylvania og Nord-Carolina telle med stemmer som er poststemplet innen valgdagen, men som kommer frem i dagene etter presidentvalget.

– Jeg mener det var en fryktelig beslutning av høyesterett, sier han ifølge NBC.

– For du kommer til å ha en eller to eller tre stater, det kommer an på hvordan det ender, som tabulerer stemmesedler og resten av verden venter med å finne det ut. Jeg tror det er en fare ved det, fortsetter han, og gjentar påstandene om at dette kan føre til valgfusk.

Presidentens uttalelser kommer etter at delstatsmyndighetene i vippestatene Wisconsin, Michigan og Pennsylvania – hvor de ikke får lov til å begynne å telle stemmer før på selve valgdagen – har advart om at resultatene kan la vente på seg i år på grunn av det høye antallet forhåndsstemmer.

Over 90 millioner amerikanere har forhåndsstemt før årets presidentvalg, noe som slår alle tidligere rekorder.

I Pennsylvania er det ifølge meningsmålingene svært jevnt mellom Trump og utfordrer Joe Biden:

Mens Trump besøkte fem ulike steder søndag, valgte Joe Biden å bruke en av sine siste valgkampdager i Pennsylvania – en annen svært viktig vippestat.

– Presidenten skal ikke stjele dette valget, sa han da han ble spurt om påstandene om at Trump vil erklære valgseier før valget er avgjort.

«U-amerikansk»

Republikanerne har utfordret lover om forhåndsstemming og poststemmer i flere delstater. Flere stedet er det nemlig innført endringer for å gjøre det lettere å stemme under coronapandemien.

Så sent som søndag satte høyesterett i delstaten Texas foten ned for et republikansk krav om å forkaste nesten 127.00 stemmer som er blitt avlagt gjennom bilvinduer i Houston-området.

Benjamin L. Ginsberg, som er en ledende republikansk valg-advokat, skriver i Washington Post søndag at Trumps forsøk på å gjøre det vanskeligere for folk å stemme, er «så u-amerikansk som det kan få blitt».

Han skriver at Trump-kampanjen og republikanere er involvert i over 40 rettssaker om stemmegivning og valgsedler rundt omkring i USA, og at ingen av dem handler om å gjøre det lettere for folk å stemme.

Deres hovedbegrunnelse er påstandene om at forhåndsstemming og stemmegivning per post fører til utstrakt valgfusk.

– Konfrontert med at han kan tape, har Trump dedikert valgkampanjen sin og det republikanske partiet til denne valgfusk-myten, skriver han, og legger til at han i sitt arbeid med å avdekke valgfusk for republikanerne siden 1984 ikke har funnet noen beviser for at det foregår systematisk valgfusk.

Publisert: 02.11.20 kl. 02:43 Oppdatert: 02.11.20 kl. 03:02