KOLLAPSET: Bygningen i Surfside, like ved Miami Beach, raste sammen natt til torsdag, lokal tid. Foto: JOE RAEDLE / AFP

Jorge (39) etter blokk-kollapsen i Miami: − Som en scene fra en film

Klokken tikker og redningsmannskapet jobber på spreng for å finne overlevende i ruinene. Jorge L. Soto (39) forteller om et lokalsamfunn i sjokk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det var helt absurd, sier Jorge til VG på telefon torsdag kveld norsk tid.

I Miami er det morgenen etter at store deler av en bygning kollapset uten forvarsel, og snudde livet på hodet for mange av innbyggerne i Surfside, nord for Miami Beach.

En omfattende redningsaksjon ble igangsatt kort tid etter at nødetatene fikk melding om ulykken like etter 01.30 lokal tid.

Så langt er én person bekreftet omkommet. Minst ti personer er bekreftet skadet, men skadeomfanget er foreløpig ukjent. Ifølge politiet er 99 personer meldt savnet etter blokk-kollapsen, skriver Miami Herald.

Det er fremdeles uavklart hvor mange personer som befant seg i bygget da det kollapset. 35 personer er reddet ut.

Politiet sier de frykter dødstallene vil stige betydelig.

– Det er mye politi og ambulanser her, forteller Jorge om hvordan situasjonen ser ut nå.

– Det regner og det er mye tåke, ingen sol. Det ser ut som en scene fra en film like etter noe grusomt har hendt.

Jorge bor i en annen blokk, like ved bygningen som falt. Han var på vei hjem da det skjedde.

– Veiene var stengt, så jeg forsto at noe hadde skjedd, sier han.

Like etter kollapsen sto han oppe på taket av bygningen sin sammen med naboene.

– De fortalte meg at dette forferdelige hadde hendt. At omtrent tre fjerdedeler av bygget hadde kollapset. Det er helt grusomt.

I SORG: Jorge L. Soto (39) bor like ved bygningen som raste. Foto: Privat

Jorge tok med seg telefonen sin og gikk ut for å få overblikk over situasjonen. Han sier han snakket med to overlevende, én mann og en kvinne, som begge befant seg inne i bygningen da den kollapset. Mannen var dekket i støv, forteller han.

– Det virket som om han fortsatt var i sjokk, og ikke helt skjønte hva som hadde skjedd.

– Kvinnen var synlig rystet. Hun ville gjøre det klart at hun hadde hørt to eksplosjoner, ikke én, forteller Jorge, som understreker at han ikke var til stede da det skjedde og dermed hverken hørte eller så noe selv.

Miami Herald har også snakket med øyenvitner som sier de hørte en eksplosjon.

HÅPER PÅ OVERLEVENDE: Redningsmannskapet på stedet jobber mot klokken. Foto: Miami-Dade Fire Rescue / REUTERS

Redningsmannskapet på stedet jobber på spreng for å rydde området. Surfside-ordfører Charles W. Burkett varslet torsdag om at dødstallet sannsynligvis vil stige.

– Det er hjerteskjærende fordi det virker på meg som om det betyr at vi ikke vil lykkes så godt som vi hadde trodd, med å finne folk i live, sier han.

Årsaken til kollapsen er ukjent.

Selv tilbrakte Jorge natten søvnløs i sengen sammen med valpen sin, Arthur.

– Føler du deg trygg i din egen leilighet?

– Jeg føler meg trygg. Noen var redde i går kveld, men ingen ba oss om å evakuere, så jeg regner med at det er trygt, sier han.

– Det er viktig for meg å understreke at hvordan jeg føler meg er totalt irrelevant. Dette handler om de som er berørt av dette, fordi de mistet livet, familie, hjemmene sine eller noen de var glad i.

Jorge er fra Miami og selv om han i perioder har bodd andre steder, har han eid leiligheten sin i Surfside i 20 år.

– Heldigvis var det ingen jeg kjente der inne, men de er jo naboene mine. Jeg jogger forbi den bygningen annenhver dag. Arthur og jeg går tur forbi den hele tiden.

Jorge håper at byen kommer sterkere ut av ulykken sammen.

– Jeg tror Miami er en motstandsdyktig by, full av mennesker som har opplevd vonde ting. Jeg tror vi kommer til å reise oss igjen.

Han oppfordrer alle i området om å donere sko, klær, tepper og sokker til Surfside Community Center, på 93st og Collins Avenue.

– Dette er en mulighet for samfunnet vårt til å komme sammen og støtte hverandre. Fellesskapet blir helt essensielt for at vi heles igjen som samfunn.