Har vaksinert over halvparten av befolkningen – smitten likevel ute av kontroll

Effektive vaksinasjonsprogrammer med kinesiske vaksiner ga håp om coronafri sommer i Mongolia, Bahrain og Seychellene. Etter nye smittebølger stilles det spørsmål ved effektiviteten til Sinovac- og Sinopharm-vaksinene.

25. mars i år ble ferieparadiset Seychellene et av de første landene i verden som åpnet for karantenefri turisme. Det eneste kravet for reisende til øystaten i Indiahavet var en negativ coronatest.

Gjenåpningen for turister kom som følge av en effektiv vaksinasjonskampanje.

President Wavel Ramkalawan forventet at landet skulle oppnå flokkimmunitet innen kort tid, da dette var anslått å gjelde når 50–70 prosent av befolkningen var beskyttet.

På Seychellene har nå 71,4 prosent av befolkningen fått minst én dose av coronavaksinen. 68 prosent er fullvaksinerte, ifølge VGs oversikt.

Likevel har landet nå stigende smittetrend – med 501,5 registrerte smittede per 100.000 innbyggere siste døgn.

KARANTENEFRI TURISME: Fra slutten av mars fikk turister igjen komme til Seychellene uten å måtte gå i karantene. Nå øker smitten i øystaten kraftig. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Det er også flere eksempler på lignende tilfeller. I Bahrain har 60 prosent av befolkningen fått minst én dose, og 54 prosent er fullvaksinerte. Likevel har landet registrert 444,5 smittede per 100.000 siste døgn.

Tidlig i juni innførte landet en ny nedstengning, frem til tidligst 2. juli.

I Mongolia har 58 prosent mottatt første stikk, og 51,5 prosent er fullvaksinerte. De siste fjorten dagene har Mongolia registrert 1056 nye smittetilfeller per 100.000 innbyggere, og 70,9 siste døgn.

De tre landene har en ting til felles: De har i stor grad brukt kinesiske vaksiner fra produsentene Sinopharm og Sinovac Biotech. Disse har vist seg å være mindre effektive i å forhindre overføring av smitte – særlig av muterte virusvarianter. Det skriver The New York Times.

NEDSTENGT: To menn sitter utenfor stengte butikker i Manama i Bahrain 3. juni – dagen den nåværende nedstengningen ble innført. Foto: HAMAD I MOHAMMED / X01444

– Hvis vaksiner er tilstrekkelig gode, skal man ikke se dette mønsteret, sier Jin Dongyan til avisen.

Han er virolog ved University of Hong Kong.

– Kineserne har et ansvar for å rette opp i dette.

Man vet ennå ikke sikkert hvorfor noen land ser høye smittetall til tross for at store deler av befolkningen er vaksinert.

Muterte virus og kvaliteten på vaksinene kan være en faktor, men det kan også komme av for tidlig gjenåpning og at enkeltpersoner dropper avstand og andre smitteforebyggende tiltak før vaksinen har fått tilstrekkelig virkning.

– Folk var overbevist om at dersom vi ble vaksinert, ville vi få en covidfri sommer. Nå viser det seg at det ikke stemmer, sier mongoler Otgonjargal Baatar til The New York Times.

På grunn av tvil rundt effektiviteten til Sinopharm-vaksinen har myndighetene i Bahrain ifølge The Washington Post åpnet for å tilby en ekstra Pfizer-dose til personer i risikogruppen som er fullvaksinert med Sinopharm.

Indonesia har rapportert om flere hundre smittede blant helsepersonell vaksinert med Sinovac-vaksinen, og at et titall av disse ble innlagt på sykehus. Costa Rica har på sin side valgt å takke nei til tilbud om å ta den i bruk, ifølge Forbes.

I en uttalelse avviste Kinas utenriksdepartement at utbruddene i disse landene har noe med kinesiske vaksiner å gjøre. De peker på prematur gjenåpning som årsaken til utbrudd.

De understreker også at vaksinene først og fremst skal forhindre alvorlig sykdom, og ikke nødvendigvis smitteoverføring.

Sinopharm-vaksinen har en beskyttelsesgrad på 78,1 prosent, mens denne for Sinovac-vaksinen ligger på 51 prosent. Man vet fortsatt for lite til å si noe om beskyttelsesgraden i møte med muterte virusvarianter.